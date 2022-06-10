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قناة عبرية: إسرائيل نشرت منظومة "رادارية" في الإمارات والبحرين

قناة عبرية: إسرائيل نشرت منظومة "رادارية" في الإمارات والبحرين

كشفت قناة عبرية النقاب، أمس الخميس، عن نشر إسرائيل لمنظومة رادارية في عدة دول في منطقة الشرق الأوسط، من بينها الإمارات والبحرين. 10.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-10T08:05+0000

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وذكرت القناة العبرية الـ 12، في تقرير مطول لها، مساء أمس الخميس، أن إسرائيل نشرت منظومة رادارية في عدة دول في منطقة ​الشرق الأوسط، خاصي في البحرين والإمارات​، بهدف مواجهة تهديدات الصواريخ الإيران​ية.وأكدت القناة أن الإدارة الأمريكية بزعامة جو بايدن تريد الترويج لاتفاقية تعاون دفاعي بين إسرائيل وعدد من الدول العربية ضد التهديدات الإيرانية، تضم دول الخليج والعراق ومصر والأردن.وأوضحت القناة في تقريرها، أن إسرائيل في طريقها إلى تحالف غير مسبوق مع 9 دول عربية، على رأسها السعودية والعراق ومصر.وأكدت القناة، على موقعها الإلكتروني، أن مسودة الاقتراح سيتقدم بها عدد من أعضاء الحزبين الديمقراطي والجمهوري على الكونغرس الأمريكي، تحقق بموجبها الولايات المتحدة الأمريكية التعاون المشترك بين إسرائيل ودول الخليج الست، إضافة إلى مصر والعراق والأردن.وأشارت القناة إلى أن الهدف من مسودة القرار هو التعاون والتنسيق بين الإدارة الأمريكية وإسرائيل وهذه الدول العربية، رغم أن بعضها لا يرتبط بعلاقات سياسية مع تل أبيب، خاصة السعودية والعراق والكويت، لافتة إلى أن واشنطن ترى في هذه الخطوة أمر يشجع على المزيد من الإجراءات التي ستنتهي بالتطبيع بين إسرائيل وهذه الدول التي لا تقيم معها علاقات دبلوماسية.ويعتزم "البنتاغون" الأمريكي دفع استراتيجية أمنية ضد التهديدات الإيرانية، باعتبارها جزءا من هذا الاتفاق الدفاعي الجديد، أو الحلف الجديد، حيث تعد وزارة الدفاع الأمريكية خطة دفاع كاملة في غضون 180 يوما ضد تلك التهديدات الإيرانية المستمرة.وأضافت القناة العبرية، أنه بحسب المسودة الأمريكية الجديدة، فإن هذه المنظومة الدفاعية الأمريكية ستحمي السعودية وقطر ودول الخليج الأخرى بشكل أفضل، فضلا عن إسرائيل.

https://arabic.sputniknews.com/20220609/قناة-عبرية-تفاصيل-قرار-أمريكي-لتعاون-دفاعي-بين-إسرائيل-ودول-عربية-بينها-السعودية-1063349924.html

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