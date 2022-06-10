"موانئ أبوظبي" توقع اتفاقية مبدئية مع "إنتر إنجينيرنغ" الأوزبكستانية
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الذهاب إلى بنك الصورمعرض الدفاع الدولي "آيدكس 2021"، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، 22 فبراير 2021
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy/
أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، اليوم الجمعة، عن توقيع اتفاقية مبدئية مع مجموعة "إنتر إنجينيرنغ" الأوزبكستانية لتأسيس مشاريع مشتركة في مجال الخدمات اللوجستية وخدمات الشحن في جمهورية أوزبكستان.
ووفقا لبيان نشرته موانئ أبو ظبي عبر حسابها على موقع اتواصل الاجتماعي تويتر، فإن الاتفاقية تأتي ضمن خطط الموانئ لإطلاق شركات جديدة تقدم الخدمات اللوجستية وخدمات الشحن في دولة أوزبكستان الواقعة في آسيا الوسطى جنبًا إلى جنب مع شركة "إنتر إنجينيرنغ" الأوزبكستانية.
We are planning to launch new businesses providing logistics and freight forwarding services in the Central Asian nation of Uzbekistan together with Enter Engineering Group. https://t.co/qkRcqhcEF9 pic.twitter.com/A0kBoflNeB— AD Ports Group (@ADPortsGroup) June 10, 2022
ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، فإن الاتفاقية تنص على قيام الجانبين بتأسيس مشاريع مشتركة لإدارة الخدمات اللوجستية تشمل الخدمات اللوجستية الجوية والبحرية والبرية وبواسطة شبكات السكك الحديدية، ومرافق التخزين وعقود الخدمات اللوجستية والتخليص الجمركي. كما تقوم مجموعة موانئ أبوظبي بموجب الاتفاقية بدعم مجموعة "إنتر إنجينيرنغ" في مناقصات الأعمال التي تدخلها في دولة الإمارات مع التركيز بشكل خاص على قطاع الطاقة.
وتأسست مجموعة "إنتر إنجينيرنغ" في عام 2012 وتعد واحدة من أسرع الشركات نمواً في مجال سوق الإنشاءات الصناعية في منطقة آسيا الوسطى.
وأوضح الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـمجموعة موانئ أبوظبي أن "الاتفاقية تأتي في إطار الدور الرئيسي الذي تضطلع به مجموعة موانئ أبوظبي تماشياً مع توجيهات قيادتنا الرشيدة، عبر توظيف الخبرات والموارد التي طورناها في أبوظبي لدعم النمو وبرنامج التوسعات العالمية".
9 ديسمبر 2020, 16:44 GMT
وقال: "تعتبر مجموعة "إنتر إنجينيرنغ" من المؤسسات الرائدة والحيوية في قطاع الهندسة والإنشاءات الصناعية في جمهورية أوزبكستان. كما أن العمل مع شريك جديد يفتح أمامنا فرصاً كبيرة لتعزيز قدرات شبكات الخدمات اللوجستية في تلك المنطقة، الأمر الذي يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتمهيد الطريق نحو تمتين علاقات التعاون بين البلدين".
وبدوره أعرب بختيور فاضيلوف، رئيس مجلس إدارة مجموعة "إنتر إنجينيرنغ" عن سعادته وفخره بتوقيع هذه الاتفاقية مع مجموعة موانئ أبوظبي، وقال: "إن علاقات التعاون المتينة التي نؤسس لها مع مجموعة موانئ أبوظبي من خلال هذه الاتفاقية ستحقق فوائد كبيرة لمتعاملينا وتفتح الباب أمام فرص تجارية جديدة، كما أنها تسهم في توفير المزيد من فرص العمل وتدعم احتياجات الأعمال في أوزباكستان وتفتح روابط وقنوات عالمية للتجارة والتنمية".
في إطار جهودنا لدعم أعمال مشاريع الموانئ والخدمات اللوجستية والرقمية حول العالم، وقّعنا اتفاقية مبدئية مع مجموعة "إنتر إنجينيرنغ" الأوزباكستانية بهدف تأسيس مشاريع مشتركة في مجال الخدمات اللوجستية وخدمات الشحن في جمهورية أوزباكستان. https://t.co/mAdzYzQZ5b pic.twitter.com/7bRi9RYa9v— AD Ports Group (@ADPortsGroup) June 10, 2022
وحققت العلاقات الإماراتية الأوزبكستانية خلال الأعوام القليلة الماضية تقدماً كبيراً في مجال تطوير محفظة من مشاريع الاستثمار المشترك، حيث أشارت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في أوزبكستان إلى أنه تم الاتفاق على تأسيس نحو 15 مشروعاً يجري تطويرها حالياً باستثمارات قيمتها 5 مليارات دولار أمريكي.