https://arabic.sputniknews.com/20220610/وزير-الاقتصاد-الألماني-بلادنا-ستواجه-شتاء-صعبا---1063385819.html
وزير الاقتصاد الألماني: بلادنا ستواجه "شتاء صعبا"
وزير الاقتصاد الألماني: بلادنا ستواجه "شتاء صعبا"
قال وزير الاقتصاد الألماني، ونائب المستشار روبرت هافبيك، إن ألمانيا ستواجه "شتاء صعبا" إذا ما استمر وضع الطاقة في البلاد على حاله. 10.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-10T11:24+0000
2022-06-10T11:24+0000
2022-06-10T11:24+0000
العالم
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وأضاف: "لقد أشرت بوضوح إلى ما ينتظرنا وما هو بالفعل حقيقة واقعة، لكن هذه الحقيقة لم تصل إلينا بعد. نحن بحاجة إلى أن نوضح أننا نواجه خريفا صعبا للغاية وشتاء أصعب".وأضاف: "كل حزم القوانين التي أنشأناها كحكومة، تحتوي على إجابات وشروحات للظروف الحالية".ذكرت الشبكة الفيدرالية الألمانية لنقل الغاز، يوم الجمعة الماضي، إن إمدادات الغاز في ألمانيا مستقرة، كما أن قطع الإمدادات عن هولندا والدنمارك لم يؤثر على أمن الإمدادات.وأكدت الشبكة أن مرافق تخزين الغاز الطبيعي ممتلئة بأكثر من 49%.وأضاف بيان الشبكة: "لم يكن لوقف الإمدادات إلى هولندا والدنمارك تأثير على أمن الطاقة في ألمانيا. إمدادات الغاز في ألمانيا لا تزال مستقرة. وقال في رسالة على تويتر: "يبلغ إشغال مرافق تخزين الغاز في ألمانيا 49.2".أشار تقرير إعلامي إلى أن الدول الأوروبية بما فيها الدنمارك مهددة بكارثة بسبب الغاز الروسي.ففي تقرير لقناة "2" التلفزيونية، قال فيها بريان واد ماتيسين، أستاذ تخطيط الطاقة في جامعة ألبورج، إنه من دون الغاز الروسي، فإن الدول الأوروبية، بما في ذلك الدنمارك، ستتعرض لكارثة.وبحسب الخبير، فإن قرار موسكو تعليق الإمدادات هو "تلميح واضح" للغرب.وأضاف ماتيسين: "يجب أن نفهم أن روسيا يمكنها سحب الغاز وإيقاف تشغيله إلى أوروبا بأكملها غدا. إذا استمر بنفس الروح، فسيتغير الوضع. قد تحدث انقطاعات. ثم يجب إطلاق خطة طوارئ. من المحتمل أن تفقد صناعات بأكملها الغاز، وهذا سيؤثر بالتأكيد على أسعار الطاقة وأمن الإمدادات".
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https://arabic.sputniknews.com/20220601/وزارة-الاقتصاد-الألمانية-ضمان-أمن-الطاقة-في-ألمانيا-على-الرغم-من-انخفاض-طفيف-لتوصيلات-الغاز-1062955777.html
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العالم
وزير الاقتصاد الألماني: بلادنا ستواجه "شتاء صعبا"
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قال وزير الاقتصاد الألماني، ونائب المستشار روبرت هافبيك، إن ألمانيا ستواجه "شتاء صعبا" إذا ما استمر وضع الطاقة في البلاد على حاله.
وأضاف: "لقد أشرت بوضوح إلى ما ينتظرنا وما هو بالفعل حقيقة واقعة، لكن هذه الحقيقة لم تصل إلينا بعد. نحن بحاجة إلى أن نوضح أننا نواجه خريفا صعبا للغاية وشتاء أصعب".
وأضاف: "كل حزم القوانين التي أنشأناها كحكومة، تحتوي على إجابات وشروحات للظروف الحالية".
ذكرت الشبكة الفيدرالية الألمانية لنقل الغاز، يوم الجمعة الماضي، إن إمدادات الغاز في ألمانيا مستقرة، كما أن قطع الإمدادات عن هولندا والدنمارك لم يؤثر على أمن الإمدادات.
وأكدت الشبكة أن مرافق تخزين الغاز الطبيعي ممتلئة بأكثر من 49%.
وأضاف بيان الشبكة: "لم يكن لوقف الإمدادات إلى هولندا والدنمارك تأثير على أمن الطاقة في ألمانيا. إمدادات الغاز في ألمانيا لا تزال مستقرة. وقال في رسالة على تويتر: "يبلغ إشغال مرافق تخزين الغاز في ألمانيا 49.2".
أشار تقرير إعلامي إلى أن الدول الأوروبية بما فيها الدنمارك مهددة بكارثة بسبب الغاز الروسي.
ففي تقرير لقناة "2" التلفزيونية، قال فيها بريان واد ماتيسين، أستاذ تخطيط الطاقة في جامعة ألبورج، إنه من دون الغاز الروسي، فإن الدول الأوروبية، بما في ذلك الدنمارك، ستتعرض لكارثة
.
وبحسب الخبير، فإن قرار موسكو تعليق الإمدادات
هو "تلميح واضح" للغرب.
وأضاف ماتيسين: "يجب أن نفهم أن روسيا يمكنها سحب الغاز وإيقاف تشغيله إلى أوروبا بأكملها غدا. إذا استمر بنفس الروح، فسيتغير الوضع. قد تحدث انقطاعات. ثم يجب إطلاق خطة طوارئ. من المحتمل أن تفقد صناعات بأكملها الغاز، وهذا سيؤثر بالتأكيد على أسعار الطاقة وأمن الإمدادات".