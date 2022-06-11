https://arabic.sputniknews.com/20220611/استيفاني-ويليامز-عن-اشتباكات-طرابلس-طفح-الكيل-1063435517.html
استيفاني ويليامز عن اشتباكات طرابلس: طفح الكيل
استيفاني ويليامز عن اشتباكات طرابلس: طفح الكيل
عبرت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، عن غضبها مما حدث من اشتباكات مسلحة في العاصمة الليبية طرابلس. 11.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-11T13:31+0000
2022-06-11T13:31+0000
2022-06-11T13:31+0000
أخبار ليبيا اليوم
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وبلغة غاضبة كتبت ويليامز عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، معيدة تغريد بيان البعثة الأممية المستنكر لأحداث طرابلس.وقالت: "طفح الكيل!.. كفى يعني كفى!.."، داعية إلى حماية المدنيين في أنحاء ليبيا كافة، حيث قالت: "أدعو إلى الهدوء التام وحماية المدنيين في كل مكان من ليبيا، وفي كل وقت".وقال: "لا ينبغي أن تستمر مثل هذه الاشتباكات أو تتصاعد - سيدفع المسؤولون عن هذه الاشتباكات الثمن من الشعب الليبي وكذلك المجتمع الدولي".وكانت اشتباكات قد اندلعت أمس الجمعة بين مسلحين تابعين لكتيبة النواصي، ومجموعة أخرى تابعة لعبد الغني الككلي، المعروف بـ"غنيوة".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم
استيفاني ويليامز عن اشتباكات طرابلس: طفح الكيل
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عبرت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، عن غضبها مما حدث من اشتباكات مسلحة في العاصمة الليبية طرابلس.
وبلغة غاضبة كتبت ويليامز عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، معيدة تغريد
بيان البعثة الأممية المستنكر لأحداث طرابلس.
وقالت: "طفح الكيل!.. كفى يعني كفى!.."، داعية إلى حماية المدنيين في أنحاء ليبيا كافة، حيث قالت: "أدعو إلى الهدوء التام وحماية المدنيين في كل مكان من ليبيا، وفي كل وقت".
وكان مبعوث الولايات المتحدة إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، قال إن المسؤولين عن اشتباكات طرابلس سيدفعون ثمن أفعالهم.
وقال: "لا ينبغي أن تستمر مثل هذه الاشتباكات أو تتصاعد - سيدفع المسؤولون عن هذه الاشتباكات الثمن من الشعب الليبي وكذلك المجتمع الدولي".
من جهته علق سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، خوسيه ساباديل واصفا الاشتباكات بأنها "صادمة ومخزية"، قائلا عبر تويتر: "جرى إطلاق الأسلحة على حديقة حيث يركض الأطفال فيها ويلعبون... الأماكن العامة في طرابلس ملك للعائلات وليس لرجال مسلحين".
وكانت اشتباكات قد اندلعت أمس الجمعة بين مسلحين تابعين لكتيبة النواصي، ومجموعة أخرى تابعة لعبد الغني الككلي، المعروف بـ"غنيوة".