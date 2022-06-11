https://arabic.sputniknews.com/20220611/جيش-كوريا-الجنوبية-يسعى-لاستحداث-منصب-جديد-للتعامل-مع-تهديدات-بيونغ-يانغ-1063424902.html
جيش كوريا الجنوبية يسعى لاستحداث منصب جديد للتعامل مع تهديدات بيونغ يانغ
جيش كوريا الجنوبية يسعى لاستحداث منصب جديد للتعامل مع تهديدات بيونغ يانغ
كشف مصدر مطلع في كوريا الجنوبية أن وزارة الدفاع تسعى إلى إنشاء منصب سياسي جديد للتعامل مع التهديدات العسكرية لكوريا الشمالية. 11.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-11T10:36+0000
2022-06-11T10:36+0000
2022-06-11T10:36+0000
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ونقلت وكالة "يونهاب"، عن المصدر قوله إنه "وفقا لخطة إعادة التنظيم، تسعى الوزارة إلى تعيين مسؤول على مستوى مدير عام مكلف بإدارة الأزمة الأمنية المحتملة التي تصنعها كوريا الشمالية".وأضاف، "سيتم إلغاء منصب مدير مكتب سياسة كوريا الشمالية الذي ركز إلى حد كبير على التصالح والتعاون بين الكوريتين".وأوضح أن "مدير مكتب السياسة الدفاعية (الجديد) ستكون مهمته إدارة الأزمات في ظل الظروف الأمنية المتغيرة".يذكر أنه قد تم إنشاء منصب مدير سياسة كوريا الشمالية في أواخر عام 2017 ، لتعزيز التقارب عبر الحدود وتعزيز السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية.وكان الرئيس الكوري الجنوبي، يون سيوك يول، قد تعهد في وقت سابق، برد حازم وصارم على أي استفزاز من كوريا الشمالية.وأوضح أن البرامج النووية والصاروخية لكوريا الشمالية وصلت إلى مستوى التهديد ليس فقط للسلام في شبه الجزيرة الكورية، ولكن أيضا في شمال شرق آسيا والعالم.وكانت كوريا الشمالية، أطلقت 8 صواريخ باليستية قصيرة المدى، تجاه بحر اليابان الأسبوع الماضي، لتكون بذك أجرت 18 تجربة منذ بداية العام الجاري وحتى الآن.
https://arabic.sputniknews.com/20220608/بعد-ردها-على-بيونغ-يانغ-بوابل-من-الصواريخ-ما-هي-قدرات-كوريا-الجنوبية-الصاروخية-1063273986.html
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كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية, العالم, أخبار العالم الآن
جيش كوريا الجنوبية يسعى لاستحداث منصب جديد للتعامل مع تهديدات بيونغ يانغ
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كشف مصدر مطلع في كوريا الجنوبية أن وزارة الدفاع تسعى إلى إنشاء منصب سياسي جديد للتعامل مع التهديدات العسكرية لكوريا الشمالية.
ونقلت وكالة "يونهاب"
، عن المصدر قوله إنه "وفقا لخطة إعادة التنظيم، تسعى الوزارة إلى تعيين مسؤول على مستوى مدير عام مكلف بإدارة الأزمة الأمنية المحتملة التي تصنعها كوريا الشمالية".
وأضاف، "سيتم إلغاء منصب مدير مكتب سياسة كوريا الشمالية الذي ركز إلى حد كبير على التصالح والتعاون بين الكوريتين".
وأوضح أن "مدير مكتب السياسة الدفاعية (الجديد) ستكون مهمته إدارة الأزمات في ظل الظروف الأمنية المتغيرة".
يذكر أنه قد تم إنشاء منصب مدير سياسة كوريا الشمالية في أواخر عام 2017 ، لتعزيز التقارب عبر الحدود وتعزيز السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية.
وكان الرئيس الكوري الجنوبي، يون سيوك يول، قد تعهد في وقت سابق، برد حازم وصارم
على أي استفزاز من كوريا الشمالية.
وأوضح أن البرامج النووية والصاروخية لكوريا الشمالية وصلت إلى مستوى التهديد ليس فقط للسلام في شبه الجزيرة الكورية، ولكن أيضا في شمال شرق آسيا والعالم.
وكانت كوريا الشمالية، أطلقت 8 صواريخ باليستية قصيرة المدى
، تجاه بحر اليابان الأسبوع الماضي، لتكون بذك أجرت 18 تجربة منذ بداية العام الجاري وحتى الآن.