عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220611/جيش-كوريا-الجنوبية-يسعى-لاستحداث-منصب-جديد-للتعامل-مع-تهديدات-بيونغ-يانغ-1063424902.html
جيش كوريا الجنوبية يسعى لاستحداث منصب جديد للتعامل مع تهديدات بيونغ يانغ
جيش كوريا الجنوبية يسعى لاستحداث منصب جديد للتعامل مع تهديدات بيونغ يانغ
كشف مصدر مطلع في كوريا الجنوبية أن وزارة الدفاع تسعى إلى إنشاء منصب سياسي جديد للتعامل مع التهديدات العسكرية لكوريا الشمالية. 11.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-11T10:36+0000
2022-06-11T10:36+0000
كوريا الجنوبية
كوريا الشمالية
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/07/1063204827_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5d96b8d3f62adf2ac2f4cb1be6d8ae9b.jpg
ونقلت وكالة "يونهاب"، عن المصدر قوله إنه "وفقا لخطة إعادة التنظيم، تسعى الوزارة إلى تعيين مسؤول على مستوى مدير عام مكلف بإدارة الأزمة الأمنية المحتملة التي تصنعها كوريا الشمالية".وأضاف، "سيتم إلغاء منصب مدير مكتب سياسة كوريا الشمالية الذي ركز إلى حد كبير على التصالح والتعاون بين الكوريتين".وأوضح أن "مدير مكتب السياسة الدفاعية (الجديد) ستكون مهمته إدارة الأزمات في ظل الظروف الأمنية المتغيرة".يذكر أنه قد تم إنشاء منصب مدير سياسة كوريا الشمالية في أواخر عام 2017 ، لتعزيز التقارب عبر الحدود وتعزيز السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية.وكان الرئيس الكوري الجنوبي، يون سيوك يول، قد تعهد في وقت سابق، برد حازم وصارم على أي استفزاز من كوريا الشمالية.وأوضح أن البرامج النووية والصاروخية لكوريا الشمالية وصلت إلى مستوى التهديد ليس فقط للسلام في شبه الجزيرة الكورية، ولكن أيضا في شمال شرق آسيا والعالم.وكانت كوريا الشمالية، أطلقت 8 صواريخ باليستية قصيرة المدى، تجاه بحر اليابان الأسبوع الماضي، لتكون بذك أجرت 18 تجربة منذ بداية العام الجاري وحتى الآن.
https://arabic.sputniknews.com/20220608/بعد-ردها-على-بيونغ-يانغ-بوابل-من-الصواريخ-ما-هي-قدرات-كوريا-الجنوبية-الصاروخية-1063273986.html
كوريا الجنوبية
كوريا الشمالية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/07/1063204827_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4caa7486cceebb1dd89103f1235c789c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية, العالم, أخبار العالم الآن

جيش كوريا الجنوبية يسعى لاستحداث منصب جديد للتعامل مع تهديدات بيونغ يانغ

10:36 GMT 11.06.2022
© AFP 2022 / South Korea's Joint Chiefs of Staffهذه الصورة المنشورة التي تم التقاطها في 6 يونيو/ حزيران الجاري، ونشرتها هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية عبر وكالة أنباء يونهاب في سئول تظهر أن نظام الصواريخ التكتيكية للجيش (ATACMS) يطلق صاروخًا من موقع غير معروف على الساحل الشرقي لكوريا الجنوبية خلال مناورات عسكرية مشتركة بين كوريا الجنوبية -الأمريكية بالذخيرة الحية التي تهدف إلى مواجهة تجربة صاروخية أجرتها كوريا الشمالية.
هذه الصورة المنشورة التي تم التقاطها في 6 يونيو/ حزيران الجاري، ونشرتها هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية عبر وكالة أنباء يونهاب في سئول تظهر أن نظام الصواريخ التكتيكية للجيش (ATACMS) يطلق صاروخًا من موقع غير معروف على الساحل الشرقي لكوريا الجنوبية خلال مناورات عسكرية مشتركة بين كوريا الجنوبية -الأمريكية بالذخيرة الحية التي تهدف إلى مواجهة تجربة صاروخية أجرتها كوريا الشمالية. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2022
© AFP 2022 / South Korea's Joint Chiefs of Staff
تابعنا عبرTelegram
كشف مصدر مطلع في كوريا الجنوبية أن وزارة الدفاع تسعى إلى إنشاء منصب سياسي جديد للتعامل مع التهديدات العسكرية لكوريا الشمالية.
ونقلت وكالة "يونهاب"، عن المصدر قوله إنه "وفقا لخطة إعادة التنظيم، تسعى الوزارة إلى تعيين مسؤول على مستوى مدير عام مكلف بإدارة الأزمة الأمنية المحتملة التي تصنعها كوريا الشمالية".
وأضاف، "سيتم إلغاء منصب مدير مكتب سياسة كوريا الشمالية الذي ركز إلى حد كبير على التصالح والتعاون بين الكوريتين".
وأوضح أن "مدير مكتب السياسة الدفاعية (الجديد) ستكون مهمته إدارة الأزمات في ظل الظروف الأمنية المتغيرة".
إطلاق صواريخ تكتيكية في كوريا الجنوبية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2022
بعد ردها على بيونغ يانغ بوابل من الصواريخ… ما هي قدرات كوريا الجنوبية الصاروخية؟
8 يونيو, 12:18 GMT
يذكر أنه قد تم إنشاء منصب مدير سياسة كوريا الشمالية في أواخر عام 2017 ، لتعزيز التقارب عبر الحدود وتعزيز السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية.
وكان الرئيس الكوري الجنوبي، يون سيوك يول، قد تعهد في وقت سابق، برد حازم وصارم على أي استفزاز من كوريا الشمالية.
وأوضح أن البرامج النووية والصاروخية لكوريا الشمالية وصلت إلى مستوى التهديد ليس فقط للسلام في شبه الجزيرة الكورية، ولكن أيضا في شمال شرق آسيا والعالم.
وكانت كوريا الشمالية، أطلقت 8 صواريخ باليستية قصيرة المدى، تجاه بحر اليابان الأسبوع الماضي، لتكون بذك أجرت 18 تجربة منذ بداية العام الجاري وحتى الآن.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Бойцы МВД ЛНР на границе Луганской и Харьковской областей - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس10:30 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала