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https://arabic.sputniknews.com/20220611/رئيس-اتحاد-الكرة-المصري-نبحث-عن-مدرب-أجنبي-لقيادة-المنتخب-1063458348.html
رئيس اتحاد الكرة المصري: نبحث عن مدرب أجنبي لقيادة المنتخب
رئيس اتحاد الكرة المصري: نبحث عن مدرب أجنبي لقيادة المنتخب
أعلن رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، جمال علام، اليوم السبت، بدء البحث عن مدير فني أجنبي لقيادة المنتخب الأول لكرة القدم. 11.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-11T21:10+0000
2022-06-11T21:10+0000
مصر
مجتمع
المنتخب الأولمبي المصري
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وفي مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى، على قناة "صدى البلد" المصرية، مساء اليوم السبت، أكد جمال علام أن الاتحاد قرر تكليف حازم إمام ومحمد بركات، عضوي الاتحاد، بدراسة السير الذاتية لمدربين أجانب من أجل تولي قيادة منتخب مصر، وهو ما نقله الموقع الإلكتروني يلا كورة.ولم تمر سوى أيام قليلة على تدريب إيهاب جلال، لمنتخب الفراعنة، والذي لم يلعب سوى مباراتين فقط منذ تعيينه مديرا فنيا للمنتخب، حيث فاز في المباراة الأولى على منتخب غينيا بهدف دون رد، في حين خسر في الثانية من إثيوبيا بهدفين دون رد، في تصفيات الأمم الأفريقية للعام 2023.وأوضح جمال علام أن سبب التعاقد مع إيهاب جلال يعود إلى الاستقالة المفاجئة للمدرب السابق لمنتخب "الفراعنة" كارلوس كيروش، وعدم وجود أموال كافية لاستقدام مدرب أجنبي، وهو ما دفعه إلى التعاقد مع مدرب مصري، آنذاك، ويقصد به إيهاب جلال.ويشار إلى أن هزيمة المنتخب المصري أمام نظيره الإثيوبي، قبل يومين، قد دفع بالجميع إلى توجيه انتقادات لاذعة لاتحاد الكرة المصري ولإيهاب جلال أيضا، خاصة وأن "الفراعنة" ظهروا بأداء كارثي في تلك المباراة، والمؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية، المقامة في كوت ديفوار 2023.
https://arabic.sputniknews.com/20220419/قرعة-تصفيات-أمم-أفريقيا-2023-ما-هي-المنتخبات-التي-تنافس-مصر-1061387854.html
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مصر, مجتمع, المنتخب الأولمبي المصري

رئيس اتحاد الكرة المصري: نبحث عن مدرب أجنبي لقيادة المنتخب

21:10 GMT 11.06.2022
© AFP 2022 / CHARLY TRIBALLEAUمهاجم منتخب مصر محمد صلاح يحتفل مع زملائه بالفوز على كوت ديفوار في أمم أفريقيا 2021
مهاجم منتخب مصر محمد صلاح يحتفل مع زملائه بالفوز على كوت ديفوار في أمم أفريقيا 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2022
© AFP 2022 / CHARLY TRIBALLEAU
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أعلن رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، جمال علام، اليوم السبت، بدء البحث عن مدير فني أجنبي لقيادة المنتخب الأول لكرة القدم.
وفي مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى، على قناة "صدى البلد" المصرية، مساء اليوم السبت، أكد جمال علام أن الاتحاد قرر تكليف حازم إمام ومحمد بركات، عضوي الاتحاد، بدراسة السير الذاتية لمدربين أجانب من أجل تولي قيادة منتخب مصر، وهو ما نقله الموقع الإلكتروني يلا كورة.
لاعب منتخب مصر محمد عبدالمنعم أثناء إحرازه هدف الفوز على منتخب السودان في كأس الأمم الأفريقية المقامة في الكاميرون. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2022
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ولم تمر سوى أيام قليلة على تدريب إيهاب جلال، لمنتخب الفراعنة، والذي لم يلعب سوى مباراتين فقط منذ تعيينه مديرا فنيا للمنتخب، حيث فاز في المباراة الأولى على منتخب غينيا بهدف دون رد، في حين خسر في الثانية من إثيوبيا بهدفين دون رد، في تصفيات الأمم الأفريقية للعام 2023.
وأوضح جمال علام أن سبب التعاقد مع إيهاب جلال يعود إلى الاستقالة المفاجئة للمدرب السابق لمنتخب "الفراعنة" كارلوس كيروش، وعدم وجود أموال كافية لاستقدام مدرب أجنبي، وهو ما دفعه إلى التعاقد مع مدرب مصري، آنذاك، ويقصد به إيهاب جلال.
ويشار إلى أن هزيمة المنتخب المصري أمام نظيره الإثيوبي، قبل يومين، قد دفع بالجميع إلى توجيه انتقادات لاذعة لاتحاد الكرة المصري ولإيهاب جلال أيضا، خاصة وأن "الفراعنة" ظهروا بأداء كارثي في تلك المباراة، والمؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية، المقامة في كوت ديفوار 2023.
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