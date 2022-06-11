https://arabic.sputniknews.com/20220611/رئيس-اتحاد-الكرة-المصري-نبحث-عن-مدرب-أجنبي-لقيادة-المنتخب-1063458348.html

رئيس اتحاد الكرة المصري: نبحث عن مدرب أجنبي لقيادة المنتخب

رئيس اتحاد الكرة المصري: نبحث عن مدرب أجنبي لقيادة المنتخب

أعلن رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، جمال علام، اليوم السبت، بدء البحث عن مدير فني أجنبي لقيادة المنتخب الأول لكرة القدم. 11.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-11T21:10+0000

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مصر

مجتمع

المنتخب الأولمبي المصري

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وفي مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى، على قناة "صدى البلد" المصرية، مساء اليوم السبت، أكد جمال علام أن الاتحاد قرر تكليف حازم إمام ومحمد بركات، عضوي الاتحاد، بدراسة السير الذاتية لمدربين أجانب من أجل تولي قيادة منتخب مصر، وهو ما نقله الموقع الإلكتروني يلا كورة.ولم تمر سوى أيام قليلة على تدريب إيهاب جلال، لمنتخب الفراعنة، والذي لم يلعب سوى مباراتين فقط منذ تعيينه مديرا فنيا للمنتخب، حيث فاز في المباراة الأولى على منتخب غينيا بهدف دون رد، في حين خسر في الثانية من إثيوبيا بهدفين دون رد، في تصفيات الأمم الأفريقية للعام 2023.وأوضح جمال علام أن سبب التعاقد مع إيهاب جلال يعود إلى الاستقالة المفاجئة للمدرب السابق لمنتخب "الفراعنة" كارلوس كيروش، وعدم وجود أموال كافية لاستقدام مدرب أجنبي، وهو ما دفعه إلى التعاقد مع مدرب مصري، آنذاك، ويقصد به إيهاب جلال.ويشار إلى أن هزيمة المنتخب المصري أمام نظيره الإثيوبي، قبل يومين، قد دفع بالجميع إلى توجيه انتقادات لاذعة لاتحاد الكرة المصري ولإيهاب جلال أيضا، خاصة وأن "الفراعنة" ظهروا بأداء كارثي في تلك المباراة، والمؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية، المقامة في كوت ديفوار 2023.

https://arabic.sputniknews.com/20220419/قرعة-تصفيات-أمم-أفريقيا-2023-ما-هي-المنتخبات-التي-تنافس-مصر-1061387854.html

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