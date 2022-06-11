https://arabic.sputniknews.com/20220611/كازاخستان-تصادق-على-اتفاقية-مشتركة-مع-الصين-لمنع-نقل-المواد-المشعة--1063417279.html
كازاخستان تصادق على اتفاقية مشتركة مع الصين لمنع نقل المواد المشعة
كازاخستان تصادق على اتفاقية مشتركة مع الصين لمنع نقل المواد المشعة
صادقت كازاخستان على اتفاقية مشتركة مع الصين تقضي بمراقبة حركة المواد المشعة ومنع تداولها. 11.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-11T06:49+0000
2022-06-11T06:49+0000
2022-06-11T06:49+0000
الصين
كازاخستان
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ووفقا لما ذكره المكتب الصحفي للرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف، اليوم السبت، فقد وقع توكاييف على قانون يصادق على اتفاقية حكومية دولية مع الصين بشأن التعاون في منع النقل غير المشروع للمواد والأشياء النووية والمشعة.وكان البرلمان الكازاخستاني قد صدق على تلك الاتفاقية في أواخر شهر مايو/ أيار الماضي.وصرح وزير المالية الكازاخستاني إيرولان جامابييف أمام الاجتماع العام لمجلس الشيوخ بالجمهورية، أن التصديق على الاتفاقية المذكورة سيسمح بتوسيع وتعميق التعاون الثنائي في مجال الرقابة الجمركية لمنع النقل غير المشروع للمواد النووية والمشعة. كما تضمن الاتفاقية استمرار الدول في الوفاء بالتزاماتها الدولية في مكافحة الإشعاع عند نقاط التفتيش الحدودية الجمركية وضمان السلامة الإشعاعية للمواطنين.
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الصين, كازاخستان
كازاخستان تصادق على اتفاقية مشتركة مع الصين لمنع نقل المواد المشعة
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صادقت كازاخستان على اتفاقية مشتركة مع الصين تقضي بمراقبة حركة المواد المشعة ومنع تداولها.
ووفقا لما ذكره المكتب الصحفي للرئيس
الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف، اليوم السبت، فقد وقع توكاييف على قانون يصادق على اتفاقية حكومية دولية مع الصين بشأن التعاون في منع النقل غير المشروع للمواد والأشياء النووية والمشعة.
وكان البرلمان الكازاخستاني قد صدق على تلك الاتفاقية في أواخر شهر مايو/ أيار الماضي.
وصرح وزير المالية الكازاخستاني إيرولان جامابييف أمام الاجتماع العام
لمجلس الشيوخ بالجمهورية، أن التصديق على الاتفاقية المذكورة سيسمح بتوسيع وتعميق التعاون الثنائي في مجال الرقابة الجمركية لمنع النقل غير المشروع للمواد النووية والمشعة.
تحظر الاتفاقية استيراد المواد النووية والمشعة والنفايات التي لا يُسمح بتسليمها بموجب القانون المحلي للدول، وعلاوة على ذلك، تنص الاتفاقية على مراقبة مشتركة للإشعاع في حالة تحديد أحد الطرفين لمستوى متزايد من الإشعاع المؤين في البضائع والمركبات القادمة من أراضي الطرف الآخر.
كما تضمن الاتفاقية استمرار الدول
في الوفاء بالتزاماتها الدولية في مكافحة الإشعاع عند نقاط التفتيش الحدودية الجمركية وضمان السلامة الإشعاعية للمواطنين.