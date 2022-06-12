https://arabic.sputniknews.com/20220612/سيارة-صينية-يمكنها-قطع-75-كم-باستخدام-الألواح-الشمسية-فقط-1063473692.html
سيارة صينية يمكنها قطع 75 كم باستخدام الألواح الشمسية فقط
سيارة صينية يمكنها قطع 75 كم باستخدام الألواح الشمسية فقط
تتسابق الدول الصناعية الكبرى في تطوير وسائل الحصول على الطاقة من مصادرها المتجددة للمساهمة في الجهود العالمية الخاصة بخفض نسبة الانبعاثات الكربونية. 12.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-12T10:48+0000
2022-06-12T10:48+0000
2022-06-12T10:48+0000
منوعات
الصين
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وتفرز الدول الصناعية الكبرى أكبر نسبة من الانبعاثات الكربونية التي تؤدي إلى تفاقم أزمة التغيرات المناخية.تعد مصادر الطاقة المتجددة من أفضل الحلول التي يمكنها أن تساهم في تعزيز قدرة الدول الصناعية على مواصلة التطور في ذات الوقت الذي لا تؤدي فيه إلى انبعاثات كربونية كبيرة.تطور الصين سيارة جديدة تعمل بالطاقة الكهربائية، لكنها لا تحتاج إلى محطات شحن مثل السيارات الكهربائية المعروفة.وتعتمد السيارة الجديدة على الحصول على الطاقة الكهربائية من ألواح طاقة شمسية مثبتة على سطحها تولد لها كهرباء تمكنها من قطع مسافة نحو 75 كم في كل شحنة.تقول صحيفة "الشعب" الصينية إن السيارة الجديدة تم الكشف عنها هذا الشهر بمدينة تيانجين، مشيرة إلى أن مساحة الألواح الشمسية الموجودة على سطحها تتجاوز 8 أمتار مربعة ويمكنها توفير الطاقة اللازمة لانطلاق السيارة بسرعة تتجاوز 79 كم في الساعة.
https://arabic.sputniknews.com/20220519/السعودية-تنشئ-مصنعا-لإنتاج-155-ألف-سيارة-كهربائية-سنويا-1062423534.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, الصين
سيارة صينية يمكنها قطع 75 كم باستخدام الألواح الشمسية فقط
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تتسابق الدول الصناعية الكبرى في تطوير وسائل الحصول على الطاقة من مصادرها المتجددة للمساهمة في الجهود العالمية الخاصة بخفض نسبة الانبعاثات الكربونية.
وتفرز الدول الصناعية الكبرى أكبر نسبة من الانبعاثات الكربونية
التي تؤدي إلى تفاقم أزمة التغيرات المناخية.
تعد مصادر الطاقة المتجددة من أفضل الحلول التي يمكنها أن تساهم في تعزيز قدرة الدول الصناعية على مواصلة التطور في ذات الوقت الذي لا تؤدي فيه إلى انبعاثات كربونية كبيرة.
تطور الصين سيارة جديدة تعمل بالطاقة الكهربائية
، لكنها لا تحتاج إلى محطات شحن مثل السيارات الكهربائية المعروفة.
وتعتمد السيارة الجديدة على الحصول على الطاقة الكهربائية من ألواح طاقة شمسية مثبتة على سطحها تولد لها كهرباء تمكنها من قطع مسافة نحو 75 كم في كل شحنة.
تقول صحيفة "الشعب" الصينية إن السيارة الجديدة تم الكشف عنها هذا الشهر بمدينة تيانجين، مشيرة إلى أن مساحة الألواح الشمسية الموجودة على سطحها تتجاوز 8 أمتار مربعة ويمكنها توفير الطاقة اللازمة لانطلاق السيارة
بسرعة تتجاوز 79 كم في الساعة.