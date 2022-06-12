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https://arabic.sputniknews.com/20220612/-ترانس-نفط-خط-أنابيب-النفط-دروجبا-يضخ-النفط-إلى-أوروبا-بشكل-طبيعي-1063475161.html
"ترانس نفط": خط أنابيب النفط "دروجبا" يضخ النفط إلى أوروبا بشكل طبيعي
"ترانس نفط": خط أنابيب النفط "دروجبا" يضخ النفط إلى أوروبا بشكل طبيعي
قال إيغور ديمين، المتحدث باسم شركة "ترانس نفط" الروسية، إن خط أنابيب "دروجبا" النفطي يعمل بشكل طبيعي، ويتم ضخ النفط إلى أوروبا وفقًا للجدول الزمني في كلا... 12.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-12T11:05+0000
2022-06-12T11:05+0000
روسيا
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وقال ديمين، اليوم الأحد: "خط أنابيب النفط دروجبا يعمل كالمعتاد ووفقًا للجداول الزمنية، ولم يحدث أي انقطاع عن العمل، فإن الضخ يسير في اتجاه بولندا ودول وسط أوروبا عبر أوكرانيا".وتعرضت مقاطعة بريانسك الروسية في وقت سابق إلى هجوم صاروخي من الجانب الأوكراني، حيث أدت الضربات إلى اندلاع حرائق مختلفة طالت مستودعا كبيرا للنفط غربي المقاطعة، حيث ذكرت بعض وسائل الإعلام محاولة الجانب الأوكراني تقويض عمل خط أنابيب نفط دروجبا هناك.كما أعلنت شركة "لوغانسك غاز"، في 18 فبراير/ شباط عن عملين تخريبيين استهدفا خطوط "غاز دروجبا".وذكرت الشركة في بيان "بعد تقييم الأضرار تبين أن سبب الانفجارين، اللذين استهدفا خط أنابيب الغاز كانا عملا تخريبيا".
https://arabic.sputniknews.com/20220611/غازبروم-تزود--أوروبا-بـ419-مليون-متر-مكعب-من-الغاز-ليوم-11-يونيو-عبر-خط-سودجا--1063418592.html
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روسيا

"ترانس نفط": خط أنابيب النفط "دروجبا" يضخ النفط إلى أوروبا بشكل طبيعي

11:05 GMT 12.06.2022
© AP Photo / Dmitry Lovetskyإنشاء خط أنابيب لنقل الغاز من روسيا إلى أوروبا
إنشاء خط أنابيب لنقل الغاز من روسيا إلى أوروبا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2022
© AP Photo / Dmitry Lovetsky
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قال إيغور ديمين، المتحدث باسم شركة "ترانس نفط" الروسية، إن خط أنابيب "دروجبا" النفطي يعمل بشكل طبيعي، ويتم ضخ النفط إلى أوروبا وفقًا للجدول الزمني في كلا الفرعين.
وقال ديمين، اليوم الأحد: "خط أنابيب النفط دروجبا يعمل كالمعتاد ووفقًا للجداول الزمنية، ولم يحدث أي انقطاع عن العمل، فإن الضخ يسير في اتجاه بولندا ودول وسط أوروبا عبر أوكرانيا".
وتعرضت مقاطعة بريانسك الروسية في وقت سابق إلى هجوم صاروخي من الجانب الأوكراني، حيث أدت الضربات إلى اندلاع حرائق مختلفة طالت مستودعا كبيرا للنفط غربي المقاطعة، حيث ذكرت بعض وسائل الإعلام محاولة الجانب الأوكراني تقويض عمل خط أنابيب نفط دروجبا هناك.
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كما أعلنت شركة "لوغانسك غاز"، في 18 فبراير/ شباط عن عملين تخريبيين استهدفا خطوط "غاز دروجبا".
وذكرت الشركة في بيان "بعد تقييم الأضرار تبين أن سبب الانفجارين، اللذين استهدفا خط أنابيب الغاز كانا عملا تخريبيا".
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