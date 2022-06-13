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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220613/باسورين-قوات-الجيش-الأوكراني-فقدت-إمكانية-مغادرة-سيفيرودونيتسك-وقد-تستسلم--1063508509.html
باسورين: قوات الجيش الأوكراني فقدت إمكانية مغادرة سيفيرودونيتسك وقد تستسلم
باسورين: قوات الجيش الأوكراني فقدت إمكانية مغادرة سيفيرودونيتسك وقد تستسلم
صرح المتحدث باسم قوات جمهورية دونيتسك الشعبية، إدوارد باسورين، أن قوات الجيش الأوكراني فقدت إمكانية مغادرة سيفيرودونيتسك وقد تستسلم. 13.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-13T07:46+0000
2022-06-13T07:46+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
عمليات عسكرية
أخبار أوكرانيا
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وقال باسورين، اليوم الاثنين: "تمت محصارة سيفيرودونيتسك بالفعل، يوم أمس، تم تفجير آخر جسر متصل بمدينة ليسيتشانسك. تلك الوحدات العسكرية الأوكرانية الموجودة هناك بقيت إلى الأبد. لديهم خياران: إما أن يحذوا حذو زملائهم ويستسلمون، أو يموتون. ليس لديهم أي خيار آخر".هذا وأعلن سفير جمهورية لوغانسك الشعبية لدى روسيا، روديون ميروشنيك، يوم السبت، بدء إجلاء السكان المدنيين من منطقة مصنع "أزوت" المحاصرة من قبل القوات الروسية وقوات جمهورية لوغانسك الشعبية، في مدينة سيفيرودونيتسك.وكتب ميروشنيك عبر قناته على تطبيق "تليغرام"، "السكان المدنيون بدأوا في الخروج من أزوت، عبر ممر ثان لا يخضع لسيطرة المسلحين".وأشار ميروشنيك إلى أن المدنيين الذين يخرجون من المنطقة المحاصرة يتم اقتيادهم إلى مكان آمن، بينما لا تزال هناك بعض التشكيلات الأوكرانية داخل عدد من مباني المصنع.وكان وزير الدفاع الروسي، أعلن في 7 يونيو/حزيران الجاري، تحرير 97 في المئة من أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية.وتواصل روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، بهدف حماية جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.
https://arabic.sputniknews.com/20220611/بدء-عملية-إجلاء-المدنيين-من-منطقة-مصنع-أزوت-في-مدينة-سيفيرودونيتسك-بجمهورية-لوغانسك-1063458947.html
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روسيا, عمليات عسكرية, أخبار أوكرانيا

باسورين: قوات الجيش الأوكراني فقدت إمكانية مغادرة سيفيرودونيتسك وقد تستسلم

07:46 GMT 13.06.2022
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ادوارد باسورين - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2022
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صرح المتحدث باسم قوات جمهورية دونيتسك الشعبية، إدوارد باسورين، أن قوات الجيش الأوكراني فقدت إمكانية مغادرة سيفيرودونيتسك وقد تستسلم.
وقال باسورين، اليوم الاثنين: "تمت محصارة سيفيرودونيتسك بالفعل، يوم أمس، تم تفجير آخر جسر متصل بمدينة ليسيتشانسك. تلك الوحدات العسكرية الأوكرانية الموجودة هناك بقيت إلى الأبد. لديهم خياران: إما أن يحذوا حذو زملائهم ويستسلمون، أو يموتون. ليس لديهم أي خيار آخر".
هذا وأعلن سفير جمهورية لوغانسك الشعبية لدى روسيا، روديون ميروشنيك، يوم السبت، بدء إجلاء السكان المدنيين من منطقة مصنع "أزوت" المحاصرة من قبل القوات الروسية وقوات جمهورية لوغانسك الشعبية، في مدينة سيفيرودونيتسك.
وكتب ميروشنيك عبر قناته على تطبيق "تليغرام"، "السكان المدنيون بدأوا في الخروج من أزوت، عبر ممر ثان لا يخضع لسيطرة المسلحين".
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وأشار ميروشنيك إلى أن المدنيين الذين يخرجون من المنطقة المحاصرة يتم اقتيادهم إلى مكان آمن، بينما لا تزال هناك بعض التشكيلات الأوكرانية داخل عدد من مباني المصنع.

وتابع قائلا: "هناك تبادل لإطلاق النار بين الحين والآخر. لا يزال لديهم مئات المدنيين كرهائن. مع تضييق الخناق على المسلحين، سيتمكن المدنيون من مغادرة ملاجئهم. القوات المشتركة مستعدة لنقلهم وإجلائهم".

وكان وزير الدفاع الروسي، أعلن في 7 يونيو/حزيران الجاري، تحرير 97 في المئة من أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية.
وتواصل روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، بهدف حماية جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.
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