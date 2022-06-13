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https://arabic.sputniknews.com/20220613/مدرب-منتخب-كوريا-الجنوبية-معلقا-على-غياب-صلاح-عن-مباراة-فريقه-مع-مصر-لا-أهتم-1063536965.html
مدرب منتخب كوريا الجنوبية معلقا على غياب صلاح عن مباراة فريقه مع مصر: لا أهتم
مدرب منتخب كوريا الجنوبية معلقا على غياب صلاح عن مباراة فريقه مع مصر: لا أهتم
علق المدير الفني لمنتخب كوريا الجنوبية، "باولو بينتو"، على غياب محمد صلاح عن مباراة فريقه مع المنتخب المصري مؤكدا عدم اهتمامه بالأسماء كثيرا. 13.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-13T17:50+0000
2022-06-13T17:50+0000
منتخب مصر الوطني
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وحسب وكالة يونهاب الكورية، أكد بينتو عدم اهتمامه بمن سيشارك في المباراة التي ستجمع فريقه والفريق المصري غدا الثلاثاء، فيما قالت تقارير إعلامية إن نجم فريق ليفربول محمد صلاح سيغيب عن المباراة.وقال بينتو: "لا أبحث عن الفرق لمجرد أن لديهم أسماء ومواهب كبيرة، والأهم هو أن نركز على أنفسنا واحترام الخصم كفريق، وهذا هو هدف مباراة الغد".وأوضح أن أنه "من الصعب توقع مسيرة مباراة الثلاثاء بسبب حالات الغياب هذه"، مشيرا إلى عدم اكتمال تشكيلة فريقه وحدوث غيابات داخله.ولعبت كوريا الجنوبية أمام البرازيل، في الـ2 من يونيو/ حزيران، وخسرت بنتيجة 5-1، فيما فازت على تشيلي بنتيجة 2-0 بعد أربعة أيام، وتعادلت مع باراغواي بعد تأخرها بنتيجة 2-0 في البداية.
https://arabic.sputniknews.com/20220611/رئيس-اتحاد-الكرة-المصري-نبحث-عن-مدرب-أجنبي-لقيادة-المنتخب-1063458348.html
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منتخب مصر الوطني

مدرب منتخب كوريا الجنوبية معلقا على غياب صلاح عن مباراة فريقه مع مصر: لا أهتم

17:50 GMT 13.06.2022
© AFP 2022 / BEN STANSALLاللاعب المصري محمد صلاح يتوج مع ليفربول ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم
اللاعب المصري محمد صلاح يتوج مع ليفربول ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2022
© AFP 2022 / BEN STANSALL
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علق المدير الفني لمنتخب كوريا الجنوبية، "باولو بينتو"، على غياب محمد صلاح عن مباراة فريقه مع المنتخب المصري مؤكدا عدم اهتمامه بالأسماء كثيرا.
وحسب وكالة يونهاب الكورية، أكد بينتو عدم اهتمامه بمن سيشارك في المباراة التي ستجمع فريقه والفريق المصري غدا الثلاثاء، فيما قالت تقارير إعلامية إن نجم فريق ليفربول محمد صلاح سيغيب عن المباراة.
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وقال بينتو: "لا أبحث عن الفرق لمجرد أن لديهم أسماء ومواهب كبيرة، والأهم هو أن نركز على أنفسنا واحترام الخصم كفريق، وهذا هو هدف مباراة الغد".
وأوضح أن أنه "من الصعب توقع مسيرة مباراة الثلاثاء بسبب حالات الغياب هذه"، مشيرا إلى عدم اكتمال تشكيلة فريقه وحدوث غيابات داخله.

وتستضيف كوريا الجنوبية مصر على استاد كأس العالم في سيئول في الساعة 8 مساء الغد الثلاثاء، في مباراة ودية هي الرابعة لها هذا الشهر.

ولعبت كوريا الجنوبية أمام البرازيل، في الـ2 من يونيو/ حزيران، وخسرت بنتيجة 5-1، فيما فازت على تشيلي بنتيجة 2-0 بعد أربعة أيام، وتعادلت مع باراغواي بعد تأخرها بنتيجة 2-0 في البداية.
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