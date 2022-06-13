https://arabic.sputniknews.com/20220613/82-زيادة-في-معدل-عبور-المهاجرين-غير-الشرعيين-إلى-الاتحاد-الأوروبي-منذ-بداية-العام-1063530975.html

82% زيادة في معدل عبور المهاجرين غير الشرعيين إلى الاتحاد الأوروبي منذ بداية العام

82% زيادة في معدل عبور المهاجرين غير الشرعيين إلى الاتحاد الأوروبي منذ بداية العام

قالت وكالة الحدود الأوروبية، اليوم الاثنين، إن عمليات عبور المهاجرين غير الشرعيين إلى الاتحاد الأوروبي زادت بنسبة 82% بين يناير/ كانون الثاني ومايو/ أيار من... 13.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-13T15:22+0000

2022-06-13T15:22+0000

2022-06-13T15:22+0000

العالم

أخبار الاتحاد الأوروبي

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وذكرت وكالة "فرونتكس" أن الحسابات الأولية أظهرت تنفيذ 86420 عملية عبور غير نظامية إلى الكتلة المكونة من 27 دولة في الأشهر الخمسة الأولى من العام، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".وأضافت أنه في مايو وحده أجرى 23500 مهاجر غير نظامي رحلات دخول، بزيادة 75 في المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي. لم يتم تضمين الأوكرانيين الذين دخلوا الاتحاد الأوروبي عبر نقاط العبور الحدودية المعترف بها في البيانات.وتابعت الوكالة: "في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022، كانت طرق غرب البلقان ووسط البحر الأبيض المتوسط ​​وشرق المتوسط ​​هي أكثر طرق الهجرة نشاطا إلى الاتحاد الأوروبي".كشفت أكثر من 40 ألف حالة عبور غير شرعي عبر غرب البلقان - أكثر بثلاث مرات من العام الماضي. كان معظم المهاجرين من السوريين والأفغان.استخدم نحو 16000 شخص - معظمهم من بنغلاديش ومصر وتونس - طريق وسط البحر الأبيض المتوسط، فيما عبر أكثر من 13000 شخص عبر شرق البحر الأبيض المتوسط​​، بزيادة قدرها 116 في المئة عن العام الماضي.وسافر ثلثا هؤلاء عبر قبرص، التي شهدت زيادة بنسبة 213% في عدد المعابر. كان معظم المهاجرين الذين استخدموا هذا الطريق من جمهورية الكونغو الديمقراطية ونيجيريا وسوريا.على الحدود البرية الشرقية للاتحاد الأوروبي، ارتفع عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين يعبرون إلى 2155، بزيادة أكثر من أربعة أضعاف عن الفترة نفسها من العام الماضي. وقالت "فرونتكس" إن معظم المهاجرين غير الشرعيين الذين استخدموا هذا الطريق كانوا من بيلاروسيا والعراق وأوكرانيا.

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