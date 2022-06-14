https://arabic.sputniknews.com/20220614/الرئاسة-الروسية-الدول-غير-الصديقة-لن-تشارك-في-فعاليات-منتدى-سانت-بطرسبورغ-1063611859.html
الرئاسة الروسية: الدول غير الصديقة لن تشارك في فعاليات منتدى سانت بطرسبورغ
الرئاسة الروسية: الدول غير الصديقة لن تشارك في فعاليات منتدى سانت بطرسبورغ
أعلن مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية، يوري أوشاكوف، اليوم الثلاثاء، عدم وجود ممثلين للدول غير الصديقة لروسيا في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي. 14.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-14T21:26+0000
2022-06-14T21:26+0000
2022-06-14T21:26+0000
اقتصاد
روسيا
سانت بطرسبورغ
منتدى سان بطرسبورغ 2021
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موسكو- سبوتنيك. وقال أوشاكوف للصحفيين ردا على سؤال عما إذا كانت أرسلت دعوات إلى ممثلين رسميين من دول غير صديقة لحضور الحدث: "لن يكون هناك ممثلين رسميين من الدول غير الصديقة في المنتدى".وفي السياق نفسه، أوضح مساعد الرئيس الروسي أن هناك 265 شركة أجنبية أكدت مشاركتها في فعاليات منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي الذي ينطلق بنسخته الخامسة والعشرين هذا الأسبوع.على جانب آخر، قال أوشاكوف إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيشارك عبر الفيديو في الجلسة الرئيسية لمنتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس كازاخستان قاسم جومارت توكايف.وأشار أوشاكوف إلى أن مصر ستكون الضيف الرئيسي للمنتدى هذا العام، مضيفا: "سيحضر وفد مصري كبير يضم مسؤولين رسميين ورجال أعمال. ترأس الوفد وزيرة التجارة والصناعة".
https://arabic.sputniknews.com/20220611/أمريكا-تعلن-عدم-حضورها-منتدى-سانت-بطرسبورغ-الاقتصادي-بأي-صفة-1063434228.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد, روسيا, سانت بطرسبورغ, منتدى سان بطرسبورغ 2021
الرئاسة الروسية: الدول غير الصديقة لن تشارك في فعاليات منتدى سانت بطرسبورغ
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أعلن مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية، يوري أوشاكوف، اليوم الثلاثاء، عدم وجود ممثلين للدول غير الصديقة لروسيا في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.
موسكو- سبوتنيك. وقال أوشاكوف للصحفيين ردا على سؤال عما إذا كانت أرسلت دعوات إلى ممثلين رسميين من دول غير صديقة لحضور الحدث: "لن يكون هناك ممثلين رسميين من الدول غير الصديقة
في المنتدى".
وفي السياق نفسه، أوضح مساعد الرئيس الروسي أن هناك 265 شركة أجنبية أكدت مشاركتها في فعاليات منتدى سانت بطرسبورغ
الاقتصادي الدولي الذي ينطلق بنسخته الخامسة والعشرين هذا الأسبوع.
على جانب آخر، قال أوشاكوف إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيشارك عبر الفيديو في الجلسة الرئيسية لمنتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس كازاخستان قاسم جومارت توكايف.
وأشار أوشاكوف إلى أن مصر ستكون الضيف الرئيسي للمنتدى هذا العام، مضيفا: "سيحضر وفد مصري كبير يضم مسؤولين رسميين
ورجال أعمال. ترأس الوفد وزيرة التجارة والصناعة".