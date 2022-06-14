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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220614/عقوبات-روسية-ضد-عدد-من-كبار-الصحفيين-البريطانيين-والقوات-المسلحة-ومجمع-الدفاع-البريطاني-1063592079.html
عقوبات روسية ضد عدد من كبار الصحفيين البريطانيين والقوات المسلحة ومجمع الدفاع البريطاني
عقوبات روسية ضد عدد من كبار الصحفيين البريطانيين والقوات المسلحة ومجمع الدفاع البريطاني
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات ضد عدد من كبار قادة وسائل الإعلام البريطانية، والقوات المسلحة ومجمع الدفاع البريطاني. 14.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-14T15:18+0000
2022-06-14T15:18+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
الخارجية الروسية
بريطانيا
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان منشور على موقع الخارجية الروسية: "نظرا للإجراءات المعادية لروسيا التي اتخذتها الحكومة البريطانية بفرض عقوبات شخصية ضد كبار الصحفيين في بلدنا ورؤساء شركات مجمع الدفاع، فقد تقرر إدراج رؤساء ومراسلي عدد من وسائل الإعلام البريطانية الكبرى في "قائمة الحظر" الروسية، فضلا عن ممثلي قيادة القوات المسلحة، والمجمع الصناعي العسكري ولوبي الدفاع في المملكة المتحدة".وأشار بيان الخارجية الروسية إلى أن من بين من تم إدراجهم إلى قائمة الحظر: شون ووكر، مراسل صحيفة "الغارديان"، وكريس أيفانز، رئيس تحرير الديلي تليغراف، وريتشار سايمون شارب، رئيس مجلس إدارة شركة تلفزيون "بي بي سي"، بالإضافة إلى نائب وزير الدفاع البريطاني جيريمي مارك كوين، وقائد الأسطول الحربي البريطاني بينجامين جون كي، وقائد القوات الجوية البريطانية مايكل ويغستون، وآخرين.هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220425/غارديان-العقوبات-المفروضة-على-روسيا-تسبب-ارتفاع-الآجارات-في-بريطانيا-1061602980.html
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روسيا, الخارجية الروسية, بريطانيا

عقوبات روسية ضد عدد من كبار الصحفيين البريطانيين والقوات المسلحة ومجمع الدفاع البريطاني

15:18 GMT 14.06.2022
© Sputnik . Ekaterna Chesnakova / الذهاب إلى بنك الصورمبنى الخارجية الروسية في موسكو، 2020
مبنى الخارجية الروسية في موسكو، 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2022
© Sputnik . Ekaterna Chesnakova
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات ضد عدد من كبار قادة وسائل الإعلام البريطانية، والقوات المسلحة ومجمع الدفاع البريطاني.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان منشور على موقع الخارجية الروسية: "نظرا للإجراءات المعادية لروسيا التي اتخذتها الحكومة البريطانية بفرض عقوبات شخصية ضد كبار الصحفيين في بلدنا ورؤساء شركات مجمع الدفاع، فقد تقرر إدراج رؤساء ومراسلي عدد من وسائل الإعلام البريطانية الكبرى في "قائمة الحظر" الروسية، فضلا عن ممثلي قيادة القوات المسلحة، والمجمع الصناعي العسكري ولوبي الدفاع في المملكة المتحدة".
وأشار بيان الخارجية الروسية إلى أن من بين من تم إدراجهم إلى قائمة الحظر: شون ووكر، مراسل صحيفة "الغارديان"، وكريس أيفانز، رئيس تحرير الديلي تليغراف، وريتشار سايمون شارب، رئيس مجلس إدارة شركة تلفزيون "بي بي سي"، بالإضافة إلى نائب وزير الدفاع البريطاني جيريمي مارك كوين، وقائد الأسطول الحربي البريطاني بينجامين جون كي، وقائد القوات الجوية البريطانية مايكل ويغستون، وآخرين.
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
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