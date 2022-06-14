https://arabic.sputniknews.com/20220614/مقتل-8-قياديين-في-تنظيم-داعش-الإرهابي-بثلاث-ضربات-جوية-شمالي-العراق-1063570676.html
مقتل 8 قياديين في تنظيم "داعش" الإرهابي بثلاث ضربات جوية شمالي العراق
مقتل 8 قياديين في تنظيم "داعش" الإرهابي بثلاث ضربات جوية شمالي العراق
أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي مقتل 8 قياديين في تنظيم "داعش" الإرهابي، بثلاث ضربات جوية في محافظة صلاح الدين شمالي العراق. 14.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-14T11:10+0000
2022-06-14T11:10+0000
2022-06-14T11:10+0000
العالم العربي
العراق
تنظيم داعش الإرهابي
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بغداد - سبوتنيك. وقال بيان خلية الإعلام، اليوم الثلاثاء، إن "قيادة العمليات المشتركة أشرفت على عملية نوعية نفذتها قيادة عمليات صلاح الدين استهدفت خلية تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي، ضمت 8 قيادات إرهابية إجرامية هامة في وكر داخل وادي الثرثار غربي في محافظة صلاح الدين".وبيّنت خلية الإعلام أن خلية الاستهداف التابعة إلى قيادة العمليات المشتركة، زودت قطاع طيران القوة الجوية وطيران الجيش، بمعلومات غاية عن القيادات بعد متابعة حثيثة دامت لساعات، وفق البيان.واختتم البيان أن القطاعات الأمنية باشرت بتنفيذ هذه العملية، عن طريق إسناد جوي حيث تمكنت من محاصرة الإرهابيين وتطويق مكانهم والاشتباك معهم، متابعا: "الأمر الذي مكن من استهداف هؤلاء الإرهابيين بثلاث ضربات جوية وقتلهم جميعا، كما تم العثور على أسلحة وتجهيزات لوجستية داخل الوكر المستهدف".يشار إلى أن العراق كان قد أعلن في التاسع من ديسمبر/ كانون الأول عام 2017، طرد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) وفرض السيطرة الكاملة على جميع الأراضي العراقية بما فيها الشريط الحدودي مع سوريا، لكن خلايا نائمة تابعة للتنظيم ما تزال تنشط في بعض مناطق البلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20220527/العراق-مقتل-3-إرهابيين-من-داعش-شمالي-البلاد-1062782877.html
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العالم العربي, العراق, تنظيم داعش الإرهابي
مقتل 8 قياديين في تنظيم "داعش" الإرهابي بثلاث ضربات جوية شمالي العراق
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أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي مقتل 8 قياديين في تنظيم "داعش" الإرهابي، بثلاث ضربات جوية في محافظة صلاح الدين شمالي العراق.
بغداد - سبوتنيك. وقال بيان خلية الإعلام، اليوم الثلاثاء، إن "قيادة العمليات المشتركة أشرفت على عملية نوعية نفذتها قيادة عمليات صلاح الدين استهدفت خلية تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي
، ضمت 8 قيادات إرهابية إجرامية هامة في وكر داخل وادي الثرثار غربي في محافظة صلاح الدين".
وبيّنت خلية الإعلام أن خلية الاستهداف التابعة إلى قيادة العمليات المشتركة، زودت قطاع طيران القوة الجوية وطيران الجيش، بمعلومات غاية عن القيادات بعد متابعة حثيثة دامت لساعات، وفق البيان.
واختتم البيان أن القطاعات الأمنية باشرت بتنفيذ هذه العملية، عن طريق إسناد جوي حيث تمكنت من محاصرة الإرهابيين وتطويق مكانهم والاشتباك معهم، متابعا: "الأمر الذي مكن من استهداف هؤلاء الإرهابيين بثلاث ضربات جوية وقتلهم جميعا، كما تم العثور على أسلحة وتجهيزات لوجستية داخل الوكر المستهدف".
يشار إلى أن العراق كان قد أعلن في التاسع من ديسمبر/ كانون الأول عام 2017، طرد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي
(المحظور في روسيا) وفرض السيطرة الكاملة على جميع الأراضي العراقية بما فيها الشريط الحدودي مع سوريا، لكن خلايا نائمة تابعة للتنظيم ما تزال تنشط في بعض مناطق البلاد.