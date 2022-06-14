https://arabic.sputniknews.com/20220614/وكالة-اليونان-تفرج-عن-السفينة-الإيرانية-المحتجزة-لديها-وتقرر-عودة-شحنة-النفط-لمالكها-1063562128.html
وكالة: اليونان تفرج عن السفينة الإيرانية المحتجزة لديها وتقرر عودة شحنة النفط لمالكها
وكالة: اليونان تفرج عن السفينة الإيرانية المحتجزة لديها وتقرر عودة شحنة النفط لمالكها
أعلنت مؤسسة الموانئ الإيرانية، اليوم الثلاثاء، عن أن "حكومة اليونان أصدرت قرارا بالإفراج عن السفينة الإيرانية وعودة شحنة النفط لمالكها". 14.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-14T09:23+0000
2022-06-14T09:23+0000
2022-06-14T09:23+0000
أخبار إيران
اليونان
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وقالت مؤسسة الموانئ، في بيان لها، إن "الإفراج عن السفينة جاء بفضل الإجراءات السريعة لإيران رغم سعي واشنطن لمصادرتها".وصادرت الولايات المتحدة الأمريكية، الشهر الماضي، شحنة نفط إيرانية قبالة جزيرة إيفيا اليونانية. ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة، قولها إنه "تم نقل شحنة النفط الإيراني المحتجزة إلى ناقلة أخرى ستبحر إلى الولايات المتحدة"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.كما احتجزت إيران ناقلتين مملوكتين لليونان ونكست علميهما، وذلك ردا على احتجاز اليونان في وقت سابق، سفينة ترفع العلم الإيراني ومصادرة حمولتها بأمر من المحكمة وبالتنسيق مع الحكومة الأمريكية، حسبما أفادت به وكالة الأنباء الإيرانية.وأكدت وزارة الخارجية اليونانية استيلاء إيران على سفينتين ترفعان العلم اليوناني في الخليج، واصفة تحرك طهران بـ"العمل الإرهابي".واستدعت وزارة الخارجية الإيرانية السفير السويسري في طهران بصفة سويسرا راعية للمصالح الأمريكية في إيران، لإبلاغه احتجاجها على حجز واشنطن سفينة نفط إيرانية احتُجزت من قبل اليونان قبل أيام.وأفادت الخارجية الإيرانية بأنها استدعت السفير القائم بالأعمال اليوناني في طهران، بعد احتجاز سلطات بلاده سفينة شحن تحمل العلم الإيراني في المياه اليونانية بطلب من واشنطن، وسعي أثينا لتسليم النفط الذي على متن السفينة للولايات المتحدة الأمريكية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إيران, اليونان
وكالة: اليونان تفرج عن السفينة الإيرانية المحتجزة لديها وتقرر عودة شحنة النفط لمالكها
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أعلنت مؤسسة الموانئ الإيرانية، اليوم الثلاثاء، عن أن "حكومة اليونان أصدرت قرارا بالإفراج عن السفينة الإيرانية وعودة شحنة النفط لمالكها".
وقالت مؤسسة الموانئ، في بيان لها، إن "الإفراج عن السفينة جاء بفضل الإجراءات السريعة لإيران رغم سعي واشنطن لمصادرتها".
وصادرت الولايات المتحدة الأمريكية، الشهر الماضي، شحنة نفط إيرانية قبالة جزيرة إيفيا اليونانية
. ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة، قولها إنه "تم نقل شحنة النفط الإيراني المحتجزة إلى ناقلة أخرى ستبحر إلى الولايات المتحدة"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.
كما احتجزت إيران ناقلتين مملوكتين لليونان
ونكست علميهما، وذلك ردا على احتجاز اليونان في وقت سابق، سفينة ترفع العلم الإيراني ومصادرة حمولتها بأمر من المحكمة وبالتنسيق مع الحكومة الأمريكية، حسبما أفادت به وكالة الأنباء الإيرانية.
وأكدت وزارة الخارجية اليونانية استيلاء إيران على سفينتين ترفعان العلم اليوناني
في الخليج، واصفة تحرك طهران بـ"العمل الإرهابي".
واستدعت وزارة الخارجية الإيرانية السفير السويسري
في طهران بصفة سويسرا راعية للمصالح الأمريكية في إيران، لإبلاغه احتجاجها على حجز واشنطن سفينة نفط إيرانية احتُجزت من قبل اليونان قبل أيام.
وأفادت الخارجية الإيرانية بأنها استدعت السفير القائم بالأعمال اليوناني في طهران، بعد احتجاز سلطات بلاده سفينة شحن تحمل العلم الإيراني في المياه اليونانية بطلب من واشنطن، وسعي أثينا لتسليم النفط الذي على متن السفينة للولايات المتحدة الأمريكية.