https://arabic.sputniknews.com/20220615/أوروبا-ساحة-معركة--التضخم-والولايات-المتحدة-تشتري-النفط-الروسي-في-السوق-السوداء--1063621907.html

أوروبا ساحة معركة التضخم والولايات المتحدة تشتري النفط الروسي في السوق السوداء

أوروبا ساحة معركة التضخم والولايات المتحدة تشتري النفط الروسي في السوق السوداء

حطم التضخم في ألمانيا أرقاما قياسية لم يرها الألمان منذ عام 1973، والأهم من ذلك كله المليارات التي تنفق على الطاقة. بينما لا تختلف الأسعار في الولايات المتحدة... 15.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-15T08:14+0000

2022-06-15T08:14+0000

2022-06-15T08:17+0000

اقتصاد

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102720/04/1027200455_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_04fdb332efdc45200f9777403c15905c.jpg

قمع التضخمتسارع التضخم السنوي في ألمانيا ليصل إلى 8%، وهو أعلى مستوى منذ نصف قرن، وتكاليف الطاقة لا تزال باهظة. بالإضافة إلى ذلك، أصبحت الاحتياجات اليومية أكثر تكلفة.في الولايات المتحدة أيضا تجاوز التضخم 8.5% وتضاعف سعر البنزين في البلاد بسبب القيود المفروضة على إمدادات النفط الروسية، بحسب ما اعترفت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين.الآن الغرب يبحث عن بديل للنفط الروسي، لكن الأمر ليس سهلا، حيث حذر الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو من أن الدول المصدرة ليس لديها طاقة إنتاجية احتياطية لتعويض النفط الروسي. نحن نتحدث عن سبعة ملايين برميل يوميا وذلك رقم من المستحيل تعويضه.وأفصحت بعض التسريبات أن الشركات الغربية المغامرة تقوم بمزج خليط من الأورال (النفط الروسي) وأصناف أخرى من النفط لبيعها بالسوق دون التعرض للعقوبات.الولايات المتحدة تحتال على عقوباتهاوفقا للتسريبات، كانت الولايات المتحدة الأمريكية واحدة من أوائل التي اشترت مشتقات نفطية روسية. حيث أجبر القلق تجارها على شراء الديزل المحتوي على الهيدروكربونات الروسية. بعد أن تم إعداد المنتج الملقب بـ"خليط لاتفيا" في السوق السوداء، في ميناء فنتسبيلز.كما لاحظت تقارير إعلامية زيادة كبيرة في شحنات النفط من الهند إلى أوروبا والولايات المتحدة، ووفقا للتقارير، فإن المواد الخام الهندية في الواقع هي روسية ويقوم الغرب بشرائها بعد إغماض عينيه.التستر على السبب الأساسي للتضخمبينما تتحايل الشركات الغربية على العقوبات القديمة، يبحث البيت الأبيض عن عقوبات من نوع آخر.وقال جو بايدن إن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا هي المسؤولة عن 70% من التضخم، ولكن لا شك أن الرئيس الأمريكي يوجه هذه الخطابات للشعب الأمريكي البسيط، لأن علامات فشله الاقتصادي كانت بارزة منذ دخوله البيت الأبيض.العالم كله يذكر كيف أطلقت السلطات المالية الأمريكية مطبعة الدولارات للتغلب على عواقب أزمة كورونا، حيث أنها غمرت الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتريليونات الدولارات، وحافظت على معدل أساسي منخفض قريب من الصفر، ولكن تلك الخدعة لم تستمر لوقت طويل حيث بدأت معالم التضخم تظهر على السوق الأمريكي منذ بداية العام.علاوة على ذلك، اعتبر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لفترة طويلة بعد بداية جائحة كورونا أن زيادة الأسعار لها تأثير قصير المدى وكل شيء سيكون تحت السيطرة في أقرب وقت ممكن، وردد البنك المركزي الأوروبي بشكل ببغائي كلمات الاحتياطي الفيدرالي، والذي لم يكن في عجلة من أمره لتشديد ومراجعة السياسة النقدية معتمدا على قوة الدولار السياسية، لكن تباطؤ المنظمين الماليين الغربيين أدى إلى تسارع التضخم تزامنا مع العملية العسكرية.مصدر الحبوب والسماد الرئيسيبلا شك ستؤثر مشاكل إمدادات الحبوب من روسيا وأوكرانيا على التضخم في اقتصادات الدول الغربية. لن يكون الغرب قادرا على تعويض كميات الحبوب الضخمة من أي مكان في العالم، بالإضافة إلى ذلك، لا يملك المزارعون الأجانب ما يكفي من الأسمدة، بعد أن تخلى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عن الأسمدة الروسية في نهاية فبراير. ومع ذلك، بعد شهر أدركوا أنهم بالغوا في جنون العظمة.مع العقوبات الغربية أو بدونها، روسيا هي مورد أساسي في العالم للأسمدة. في العام الماضي، ارتفع إنتاجها بنسبة 5.6%، إلى 24.9 مليون طن، وفقا لبيانات روستات. يتم تصدير حوالي 65% إلى جميع بلدان العالم.في غضون ذلك، تكافح البلدان مع التضخم من تلقاء نفسها. على سبيل المثال، في ألمانيا، ودعوا إلى إنقاذ "كل قطرة من البنزين". وقال راينر هوفمان، رئيس رابطة نقابات العمال الألمانية: "يمكننا مؤقتا إدخال حد يصل إلى 100 كم/ساعة على الطرق السريعة و30 كم/ساعة في المدن لتقليل استهلاك الطاقة".العالم يغرق بالفعل في الركود التضخمي (تراجع الاقتصاد مع تسارع متزامن للتضخم والبطالة)، إن المرحلة الأولى من الأزمة المالية والاقتصادية العالمية الجديدة ستنتج عواقب أخطر بكثير من الكساد الكبير عام 1929.

https://arabic.sputniknews.com/20220614/التضخم-السنوي-يكسر-أرقاما-قياسية-تاريخية-في-ألمانيا-1063553003.html

https://arabic.sputniknews.com/20220614/التضخم-في-السويد-يصل-لأعلى-مستوى-له-منذ-1991--1063612706.html

https://arabic.sputniknews.com/20220610/التضخم-السنوي-في-أمريكا-يرتفع-إلى-83--مسجلا-أعلى-مستوى-منذ-1981-1063396328.html

https://arabic.sputniknews.com/20220609/بايدن-يشعر-بتفاؤل-غير-مسبوق-في-حياته-رغم-ارتفاع-أسعار-الغاز-والتضخم-القياسي-1063354060.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

اقتصاد, العالم