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https://arabic.sputniknews.com/20220615/السائق-الآلي-لسيارات-تسلا-يتسبب-في-270-حادثا-مروريا-داخل-الولايات-المتحدة-1063666971.html
السائق الآلي لسيارات "تسلا" يتسبب في 270 حادثا مروريا داخل الولايات المتحدة
السائق الآلي لسيارات "تسلا" يتسبب في 270 حادثا مروريا داخل الولايات المتحدة
شاركت سيارات "تسلا" في معظم الحوادث التي تنطوي على أنظمة مساعدة السائق الآلية من "المستوى 2" التي أبلغت الحكومة الأمريكية بها. 15.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-15T16:50+0000
2022-06-15T16:50+0000
شركة تسلا
إيلون ماسك
منوعات
مجتمع
الولايات المتحدة الأمريكية
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وفقا للبيانات الأمريكية الصادرة اليوم الأربعاء، شكلت السيارات الكهربائية "تسلا" 273 حادثا من أصل 392 حادثا تم الإبلاغ عنها بموجب توجيه الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة، بحسب وكالة "أسوشيتيد برس".التوجيه الصادر في يونيو/ حزيران 2021، يطلب من الشركات المصنعة تقديم بيانات عن الأعطال لبرامج مساعدة السائق من "المستوى 2"، والتي تساعد في الكبح والتوجيه ولكنها تتطلب من السائق أن يظل مشاركا بشكل كامل في القيادة خلال كل الأوقات.وسعت الإدارة الأسبوع الماضي، تحقيقا في نظام "الطيار الآلي" التابع لـ"تسلا"، والذي قال إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، إنه يقلل من مخاطر الحوادث عند استخدامه بشكل صحيح.تسجل الأعطال إذا استخدم نظام المساعدة في غضون 30 ثانية من وقوع الحادث وإذا أدت الحادثة إلى وفاة أو أضرار قوية للمركبة أو إطلاق الوسادة الهوائية أو إصابة أحد المشاة أو غيرهم من مستخدمي الطريق "المعرضين للخطر".
https://arabic.sputniknews.com/20220603/أكثر-من-750-شكوى-من-مكابح-سيارات-تسلا-في-الولايات-المتحدة-1063044344.html
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شركة تسلا, إيلون ماسك, منوعات, مجتمع, الولايات المتحدة الأمريكية

السائق الآلي لسيارات "تسلا" يتسبب في 270 حادثا مروريا داخل الولايات المتحدة

16:50 GMT 15.06.2022
© Tesla Motors / الذهاب إلى بنك الصورسيارة "تسلا" التي تعمل على الطاقة الكهربائية
سيارة تسلا التي تعمل على الطاقة الكهربائية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2022
© Tesla Motors
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شاركت سيارات "تسلا" في معظم الحوادث التي تنطوي على أنظمة مساعدة السائق الآلية من "المستوى 2" التي أبلغت الحكومة الأمريكية بها.
وفقا للبيانات الأمريكية الصادرة اليوم الأربعاء، شكلت السيارات الكهربائية "تسلا" 273 حادثا من أصل 392 حادثا تم الإبلاغ عنها بموجب توجيه الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة، بحسب وكالة "أسوشيتيد برس".
سيارة تسلا التي تعمل على الطاقة الكهربائية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2022
أكثر من 750 شكوى من مكابح سيارات تسلا في الولايات المتحدة
3 يونيو, 14:10 GMT
التوجيه الصادر في يونيو/ حزيران 2021، يطلب من الشركات المصنعة تقديم بيانات عن الأعطال لبرامج مساعدة السائق من "المستوى 2"، والتي تساعد في الكبح والتوجيه ولكنها تتطلب من السائق أن يظل مشاركا بشكل كامل في القيادة خلال كل الأوقات.
وسعت الإدارة الأسبوع الماضي، تحقيقا في نظام "الطيار الآلي" التابع لـ"تسلا"، والذي قال إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، إنه يقلل من مخاطر الحوادث عند استخدامه بشكل صحيح.
تسجل الأعطال إذا استخدم نظام المساعدة في غضون 30 ثانية من وقوع الحادث وإذا أدت الحادثة إلى وفاة أو أضرار قوية للمركبة أو إطلاق الوسادة الهوائية أو إصابة أحد المشاة أو غيرهم من مستخدمي الطريق "المعرضين للخطر".
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