https://arabic.sputniknews.com/20220615/السائق-الآلي-لسيارات-تسلا-يتسبب-في-270-حادثا-مروريا-داخل-الولايات-المتحدة-1063666971.html
السائق الآلي لسيارات "تسلا" يتسبب في 270 حادثا مروريا داخل الولايات المتحدة
السائق الآلي لسيارات "تسلا" يتسبب في 270 حادثا مروريا داخل الولايات المتحدة
شاركت سيارات "تسلا" في معظم الحوادث التي تنطوي على أنظمة مساعدة السائق الآلية من "المستوى 2" التي أبلغت الحكومة الأمريكية بها. 15.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-15T16:50+0000
2022-06-15T16:50+0000
2022-06-15T16:50+0000
شركة تسلا
إيلون ماسك
منوعات
مجتمع
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103885/78/1038857803_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_318794a234769f4bee02dfb89b473c29.jpg
وفقا للبيانات الأمريكية الصادرة اليوم الأربعاء، شكلت السيارات الكهربائية "تسلا" 273 حادثا من أصل 392 حادثا تم الإبلاغ عنها بموجب توجيه الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة، بحسب وكالة "أسوشيتيد برس".التوجيه الصادر في يونيو/ حزيران 2021، يطلب من الشركات المصنعة تقديم بيانات عن الأعطال لبرامج مساعدة السائق من "المستوى 2"، والتي تساعد في الكبح والتوجيه ولكنها تتطلب من السائق أن يظل مشاركا بشكل كامل في القيادة خلال كل الأوقات.وسعت الإدارة الأسبوع الماضي، تحقيقا في نظام "الطيار الآلي" التابع لـ"تسلا"، والذي قال إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، إنه يقلل من مخاطر الحوادث عند استخدامه بشكل صحيح.تسجل الأعطال إذا استخدم نظام المساعدة في غضون 30 ثانية من وقوع الحادث وإذا أدت الحادثة إلى وفاة أو أضرار قوية للمركبة أو إطلاق الوسادة الهوائية أو إصابة أحد المشاة أو غيرهم من مستخدمي الطريق "المعرضين للخطر".
https://arabic.sputniknews.com/20220603/أكثر-من-750-شكوى-من-مكابح-سيارات-تسلا-في-الولايات-المتحدة-1063044344.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103885/78/1038857803_454:0:3185:2048_1920x0_80_0_0_c5869acaa20c0225bf4050b223a9eb83.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
شركة تسلا, إيلون ماسك, منوعات, مجتمع, الولايات المتحدة الأمريكية
السائق الآلي لسيارات "تسلا" يتسبب في 270 حادثا مروريا داخل الولايات المتحدة
تابعنا عبر
شاركت سيارات "تسلا" في معظم الحوادث التي تنطوي على أنظمة مساعدة السائق الآلية من "المستوى 2" التي أبلغت الحكومة الأمريكية بها.
وفقا للبيانات الأمريكية الصادرة اليوم الأربعاء، شكلت السيارات الكهربائية
"تسلا" 273 حادثا من أصل 392 حادثا تم الإبلاغ عنها بموجب توجيه الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة، بحسب وكالة "أسوشيتيد برس".
التوجيه الصادر في يونيو/ حزيران 2021، يطلب من الشركات المصنعة
تقديم بيانات عن الأعطال لبرامج مساعدة السائق من "المستوى 2"، والتي تساعد في الكبح والتوجيه ولكنها تتطلب من السائق أن يظل مشاركا بشكل كامل في القيادة خلال كل الأوقات.
وسعت الإدارة الأسبوع الماضي، تحقيقا في نظام "الطيار الآلي
" التابع لـ"تسلا"، والذي قال إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، إنه يقلل من مخاطر الحوادث عند استخدامه بشكل صحيح.
تسجل الأعطال إذا استخدم نظام المساعدة في غضون 30 ثانية من وقوع الحادث وإذا أدت الحادثة إلى وفاة أو أضرار قوية للمركبة أو إطلاق الوسادة الهوائية أو إصابة أحد المشاة أو غيرهم من مستخدمي الطريق "المعرضين للخطر".