https://arabic.sputniknews.com/20220615/تخوفا-من-الهجوم-على-مواطنيها-إسرائيل-تدشن-طاقما-خاصا-لجمع-وتحليل-المعلومات-الاستخباراتية-1063658744.html

تخوفا من الهجوم على مواطنيها... إسرائيل تدشن طاقما خاصا لجمع وتحليل المعلومات الاستخباراتية

تخوفا من الهجوم على مواطنيها... إسرائيل تدشن طاقما خاصا لجمع وتحليل المعلومات الاستخباراتية

أعلنت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، أن السلطات الإسرائيلية دشنت طاقما خاصا لجمع المعلومات الاستخباراتية وتحليلها، تخوفا من الهجوم على مواطنيها في الخارج. 15.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-15T14:52+0000

2022-06-15T14:52+0000

2022-06-15T14:52+0000

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وذكرت القناة العبرية الـ 12، مساء اليوم الأربعاء، أن إسرائيل دشنت طاقما جديدا وخاصا لجمع المعلومات وتحليلها، يضم أشخاصا من جهاز الاستخبارات الخارجية "الموساد" والاستخبارات الداخلية "الشاباك" ومجلس الأمن القومي، يعمل على مدار الساعة.وأكدت القناة العبرية أن الطاقم الاستخباراتي أو المنظمة الجديدة تقوم على تحليل المعلومات الاستخباراتية خاصة حيال الهجمات الإيرانية على مواطنين إسرائيليين في الخارج، وتحديدا ما يحدث في تركيا من تهديدات إيرانية باستهداف مواطنين إسرائيليين على الأراضي التركية.وقررت إسرائيل، أول أمس الاثنين، "رفع مستوى التحذير من السفر إلى مدينة إسطنبول إلى الحد الأقصى"، ضمن تحذيرات رسمية من السفر لتركيا على خلفية إحباط ما وصفته تل أبيب بمخططات إيرانية لاستهداف مصالح إسرائيلية في تركيا.ونشرت هيئة مكافحة الإرهاب التابعة لهيئة الأمن القومي، بيانًا جاء فيه: "رفع مستوى التحذير من السفر إلى إسطنبول إلى المستوى 4، وهو أعلى مستوى"، مشيرة إلى أن ذلك يأتي على خلفية "خشية الأجهزة الأمنية من محاولات إيرانية لضرب أهداف إسرائيلية في كل أنحاء العالم، وفي تركيا بشكل خاصوحث البيان، "الإسرائيليين الموجودين في إسطنبول على مغادرة المدينة بأقرب وقت ممكن". داعيا "الإسرائيليين الذين يخططون للسفر إلى تركيا للامتناع عن الوصول إليها حتى إشعار آخر".وأشارت هيئة مكافحة الإرهاب إلى "وجود تحذير سفر على مستوى 3 (متوسط) إلى باقي أنحاء تركيا"، داعية إلى الامتناع عن السفر غير الضروري إلى بقية أنحاء هذه الدولة أيضا.ودعا وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، في وقت سابق، مواطنيه إلى عدم السفر إلى تركيا والعودة إلى البلاد بأقرب وقت، وذلك بعد ما قال إنها سلسلة من المحاولات للهجوم على الإسرائيليين الذين ذهبوا في إجازة إلى إسطنبول.وقالت صحيفة جيروزاليم بوست، إن "مسؤولين أمنيين من إسرائيل أبلغوا نظراءهم الأتراك بشأن النوايا لشن هجمات على إسرائيليين على الأراضي التركية، وطلبوا منهم المساعدة في إحباط الهجمات"، مضيفة أن "تلك الهجمات خططت لها شبكة إيرانية تعمل في تركيا".وكانت وسائل إعلام عبرية ذكرت، في وقت سابق، أن "إسرائيل وتركيا أحبطتا هجوما إيرانيا على أهداف إسرائيلية على الأراضي التركية.وأفادت القناة العبرية "الـ13" بأن الرقابة الإسرائيلية سمحت بنشر أخبار تفيد بأن إسرائيل وتركيا نجحتا في إحباط هجوم إيراني على أهداف إسرائيلية في تركيا، الشهر الماضي.

https://arabic.sputniknews.com/20220614/تركيا-تقول-إن-تحذيرات-بعض-الدول-لمواطنيها-من-السفر-إلى-أراضيها-مرتبطة-بتطورات-دولية-ودوافع-مختلفة-1063565399.html

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