https://arabic.sputniknews.com/20220615/محافظ-البنك-المركزي-التونسي-يؤكد-أن-أثر-الأزمة-الأوكرانية-على-بلاده-أكبر-من-تداعيات-كورونا-1063669610.html

محافظ البنك المركزي التونسي يؤكد أن أثر الأزمة الأوكرانية على بلاده أكبر من تداعيات كورونا

محافظ البنك المركزي التونسي يؤكد أن أثر الأزمة الأوكرانية على بلاده أكبر من تداعيات كورونا

أكد محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي أن تأثير الأزمة الأوكرانية كان له وقع على الاقتصاد التونسي أكبر من تداعيات أزمة كورونا "كوفيد-19"، موضحا أن... 15.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-15T17:49+0000

2022-06-15T17:49+0000

2022-06-15T17:49+0000

اقتصاد

أخبار تونس اليوم

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القاهرة - سبوتنيك. وأوضح العباسي، اليوم الأربعاء، في كلمة خلال ندوة حوارية نظمتها "مؤسسة الإصدار" وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء التونسية، أنه رغم إظهار الاقتصاد التونسي "نوعا من الصمود خلال الأزمة الصحية، فإن الحرب الروسية الأوكرانية كان وقعها أكبر".وأشار المحافظ إلى أنه رغم هذه الظروف الحساسة والدقيقة، فقد واصل البنك المركزي الاستجابة إلى طلبات المؤسسات العامة لتوريد كل المستلزمات الغذائية لتونس، رغم المشكلات المادية التي تعاني منها هذه المؤسسات، مثل الديوان التونسي للتجارة وديوان الحبوب.وفي نهاية أبريل/نيسان الماضي، أصدر صندوق النقد الدولي تقريرا حول الأوضاع الاقتصادية المتوقعة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تحدث فيه عن تأثير الحرب في أوكرانيا والعقوبات على روسيا على التعافي الاقتصادي.وجاء في تقرير الصندوق: "تؤدي الحرب في أوكرانيا والعقوبات على روسيا إلى زيادة التباعد بين آفاق التعافي المتوقعة لبلدان الشرق الأوسط وآسيا الوسطى".كما يتوقع صندوق النقد، استمرار ارتفاع معدلات التضخم، حيث أكد أنه "سجل ارتفاعا حادا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوصوله إلى 14.8 في المئة عام 2021 مدفوعا أساسا بزيادة أسعار الغذاء. ونتوقع أن يظل التضخم مرتفعاً خلال عام 2022، حيث يصل إلى 9.13 في المئة".وأشاد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، لدى الصندوق، جهاد أزعور، بجهود تونس "الواعدة" في طريق برنامج الإصلاح، قائلاً إن الأزمة بين روسيا وأوكرانيا انعكست سلباً على الأوضاع الاقتصادية في تونس، لكنه شدد على أن "المشاورات مستمرة بين الصندوق وحكومة تونس حول برنامج الدعم".

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