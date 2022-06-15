https://arabic.sputniknews.com/20220615/موسيماني-يتحدث-عن-أسباب-الرحيل-عن-الأهلي-في-كلمة-وداع-1063653429.html

موسيماني يتحدث عن أسباب الرحيل عن الأهلي.. في كلمة وداع

موسيماني يتحدث عن أسباب الرحيل عن الأهلي.. في كلمة وداع

وجه المدير الفني السابق للنادي الأهلي المصري، بيتسو موسيماني، الشكر إلى محمود الخطيب رئيس النادي، بتعيينه لقياده الفريق قبل حوالي عامين. 15.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-15T14:10+0000

2022-06-15T14:10+0000

2022-06-15T14:10+0000

مجتمع

مصر

الخطيب

نادي الأهلي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/03/1046721482_0:41:960:581_1920x0_80_0_0_7b7241c63528408427fa74e472d8fc71.jpg

وأعرب عبر الموقع الإلكتروني للنادي الأهلي عن شكره للخطيب، رئيس الفريق، مؤكدا أن ذلك كان فرصة رائعة لتدريب بطل القرن الأفريقي، مضيفا أنه محظوظ للحصول على فرصة تدريب "القلعة الحمراء".وشدد المدير الفني السابق للأهلي، الجنوب أفريقي، على أنه ترك الفريق بعدما حقق له النادي الأهلي الكثير، كما أنه جاء إلى مصر لتحقيق العديد من الألقاب أهمها دوري أبطال أفريقيا والسوبر الأفريقي، مشيرا إلى أنه وصل بالفريق إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا 3 مرات على التوالي، هو إنجاز تاريخي يبرز قيمة الفريق المصري.وثمّن موسيماني الاحترام الكبير من قبل الخطيب ومجلس الإدارة واللاعبين وكل المتواجدين في النادي الأهلي، موضحا أنه لا أحد أجبره على الرحيل عن القلعة الحمراء، وكانت خلال الرحلة العديد من المحطات الجيدة، مؤكدا أن لديه ذكريات رائعة في النادي الأهلي، ولحظات قوية مع الفريق المصري.وشدد موسيماني على أن "الخطيب ليس رئيس نادي فقط، ولكنه يفهم كرة القدم، ويعلم الضغط الواقع على الجميع، ويحتاج إلى شخص يدرك كل الأمور، لقد مر الفريق بظروف صعبة، ولكن وجود بيبو سهل المأمورية عليا، خاصة أن الجميع كان يكن لي كل الاحترام من البداية للنهائية".ولفت المدير الفني السابق للنادي الأهلي إلى أن "لكل شيء نهاية وسعيد بما قدمته مع النادي الأهلي في العشرين شهرا الأخيرة، وعلى يقين بأن المدرب العام سوف يأخذ الفريق إلى مرحلة جيدة، لأن الأهلي فريق كبير، وأي شخص يتمنى تدريب وقيادة الفريق، لقد كانت تجربة رائعة".وذكر بيتسو موسيماني أن الرحيل عن الأهلي أمر صعب، وليس لديه أي مستحقات متأخرة على الإطلاق، مشددا على أن الخلاف لم يكن ماديا في يوما ما، لكنه حزين لعدم رؤية وتوديع اللاعبين بسبب الارتباطات الدولية مع المنتخب المصري.

https://arabic.sputniknews.com/20220613/عودة-بدر-بانون-للأهلي-المصري-تمثل-أنباء-سارة-لموسيماني-1063529601.html

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

مجتمع, مصر, الخطيب, نادي الأهلي