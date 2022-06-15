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https://arabic.sputniknews.com/20220615/موسيماني-يتحدث-عن-أسباب-الرحيل-عن-الأهلي-في-كلمة-وداع-1063653429.html
موسيماني يتحدث عن أسباب الرحيل عن الأهلي.. في كلمة وداع
موسيماني يتحدث عن أسباب الرحيل عن الأهلي.. في كلمة وداع
وجه المدير الفني السابق للنادي الأهلي المصري، بيتسو موسيماني، الشكر إلى محمود الخطيب رئيس النادي، بتعيينه لقياده الفريق قبل حوالي عامين. 15.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-15T14:10+0000
2022-06-15T14:10+0000
مجتمع
مصر
الخطيب
نادي الأهلي
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وأعرب عبر الموقع الإلكتروني للنادي الأهلي عن شكره للخطيب، رئيس الفريق، مؤكدا أن ذلك كان فرصة رائعة لتدريب بطل القرن الأفريقي، مضيفا أنه محظوظ للحصول على فرصة تدريب "القلعة الحمراء".وشدد المدير الفني السابق للأهلي، الجنوب أفريقي، على أنه ترك الفريق بعدما حقق له النادي الأهلي الكثير، كما أنه جاء إلى مصر لتحقيق العديد من الألقاب أهمها دوري أبطال أفريقيا والسوبر الأفريقي، مشيرا إلى أنه وصل بالفريق إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا 3 مرات على التوالي، هو إنجاز تاريخي يبرز قيمة الفريق المصري.وثمّن موسيماني الاحترام الكبير من قبل الخطيب ومجلس الإدارة واللاعبين وكل المتواجدين في النادي الأهلي، موضحا أنه لا أحد أجبره على الرحيل عن القلعة الحمراء، وكانت خلال الرحلة العديد من المحطات الجيدة، مؤكدا أن لديه ذكريات رائعة في النادي الأهلي، ولحظات قوية مع الفريق المصري.وشدد موسيماني على أن "الخطيب ليس رئيس نادي فقط، ولكنه يفهم كرة القدم، ويعلم الضغط الواقع على الجميع، ويحتاج إلى شخص يدرك كل الأمور، لقد مر الفريق بظروف صعبة، ولكن وجود بيبو سهل المأمورية عليا، خاصة أن الجميع كان يكن لي كل الاحترام من البداية للنهائية".ولفت المدير الفني السابق للنادي الأهلي إلى أن "لكل شيء نهاية وسعيد بما قدمته مع النادي الأهلي في العشرين شهرا الأخيرة، وعلى يقين بأن المدرب العام سوف يأخذ الفريق إلى مرحلة جيدة، لأن الأهلي فريق كبير، وأي شخص يتمنى تدريب وقيادة الفريق، لقد كانت تجربة رائعة".وذكر بيتسو موسيماني أن الرحيل عن الأهلي أمر صعب، وليس لديه أي مستحقات متأخرة على الإطلاق، مشددا على أن الخلاف لم يكن ماديا في يوما ما، لكنه حزين لعدم رؤية وتوديع اللاعبين بسبب الارتباطات الدولية مع المنتخب المصري.
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مجتمع, مصر, الخطيب, نادي الأهلي

موسيماني يتحدث عن أسباب الرحيل عن الأهلي.. في كلمة وداع

14:10 GMT 15.06.2022
© Al-Ahly Officialبيتسو موسيماني مدرب الأهلي المصري
بيتسو موسيماني مدرب الأهلي المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2022
© Al-Ahly Official
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وجه المدير الفني السابق للنادي الأهلي المصري، بيتسو موسيماني، الشكر إلى محمود الخطيب رئيس النادي، بتعيينه لقياده الفريق قبل حوالي عامين.
وأعرب عبر الموقع الإلكتروني للنادي الأهلي عن شكره للخطيب، رئيس الفريق، مؤكدا أن ذلك كان فرصة رائعة لتدريب بطل القرن الأفريقي، مضيفا أنه محظوظ للحصول على فرصة تدريب "القلعة الحمراء".
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وشدد المدير الفني السابق للأهلي، الجنوب أفريقي، على أنه ترك الفريق بعدما حقق له النادي الأهلي الكثير، كما أنه جاء إلى مصر لتحقيق العديد من الألقاب أهمها دوري أبطال أفريقيا والسوبر الأفريقي، مشيرا إلى أنه وصل بالفريق إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا 3 مرات على التوالي، هو إنجاز تاريخي يبرز قيمة الفريق المصري.
وثمّن موسيماني الاحترام الكبير من قبل الخطيب ومجلس الإدارة واللاعبين وكل المتواجدين في النادي الأهلي، موضحا أنه لا أحد أجبره على الرحيل عن القلعة الحمراء، وكانت خلال الرحلة العديد من المحطات الجيدة، مؤكدا أن لديه ذكريات رائعة في النادي الأهلي، ولحظات قوية مع الفريق المصري.
وشدد موسيماني على أن "الخطيب ليس رئيس نادي فقط، ولكنه يفهم كرة القدم، ويعلم الضغط الواقع على الجميع، ويحتاج إلى شخص يدرك كل الأمور، لقد مر الفريق بظروف صعبة، ولكن وجود بيبو سهل المأمورية عليا، خاصة أن الجميع كان يكن لي كل الاحترام من البداية للنهائية".
ولفت المدير الفني السابق للنادي الأهلي إلى أن "لكل شيء نهاية وسعيد بما قدمته مع النادي الأهلي في العشرين شهرا الأخيرة، وعلى يقين بأن المدرب العام سوف يأخذ الفريق إلى مرحلة جيدة، لأن الأهلي فريق كبير، وأي شخص يتمنى تدريب وقيادة الفريق، لقد كانت تجربة رائعة".
وذكر بيتسو موسيماني أن الرحيل عن الأهلي أمر صعب، وليس لديه أي مستحقات متأخرة على الإطلاق، مشددا على أن الخلاف لم يكن ماديا في يوما ما، لكنه حزين لعدم رؤية وتوديع اللاعبين بسبب الارتباطات الدولية مع المنتخب المصري.
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