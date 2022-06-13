عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220613/عودة-بدر-بانون-للأهلي-المصري-تمثل-أنباء-سارة-لموسيماني-1063529601.html
عودة بدر بانون للأهلي المصري تمثل أنباء سارة لموسيماني
عودة بدر بانون للأهلي المصري تمثل أنباء سارة لموسيماني
عاد اللاعب المغربي بدر بانون للمشاركة مع فريق النادي "الأهلي" في مباراته أمام "المصري بالسلوم" في الدور الـ 32 من كأس مصر. 13.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-13T15:06+0000
2022-06-13T15:06+0000
رياضة
الدوري المصري الممتاز
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0f/1062277927_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8b6420e98c67cf9549855ecffc00328b.jpg
تعد عودة المدافع المغربي لفريق الأهلي من الأخبار السارة للمدير الفني للفريق بيتسو موسيماني، رغم أن اللاعب كان ضمن البدلاء في بداية المباراة التي أقيمت، أمس الأحد، على ملعب الأهلي "وي السلام"، حسبما ذكرت صحيفة "المصري اليوم".وتقول صحيفة "الرؤية" الإماراتية، إنه رغم غياب مدرب الأهلي بيتسو موسيماني عن المباراة، التي أدارها مساعده سامي قمصان، إلا أن عودة بدر بانون ومحمود متولى، كانت بمثابة أنباء سارة.وتمكن فريق الأهلي من الفوز في المباراة بهدف مقابل لا شيء على "المصري بالسلوم"، عن طريق أحمد عبدالقادر، الذي أحرز الهدف في الشوط الثاني من المباراة.ونزل بدر بانون إلى أرض الملعب في الشوط الثاني ليشارك مع الفريق الأحمر لأول مرة في 2022، بعدما غاب بسبب الإصابة بفيروس كورونا.يذكر أن آخر مباريات بدر بانون مع الأهلي كانت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي أمام "فيوتشر" في الدوري المصري.
https://arabic.sputniknews.com/20220423/بدر-بانون-ربنا-كان-عالم-بإحساسي-الحمد-لله-على-الفوز-والرجاء-قدم-مباراة-كبيرة-فيديو-1061513716.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0f/1062277927_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_35e4a7d8ecde7606db03371f397c5de7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رياضة, الدوري المصري الممتاز

عودة بدر بانون للأهلي المصري تمثل أنباء سارة لموسيماني

15:06 GMT 13.06.2022
© AFP 2022 / -فريق الأهلي المصري أثناء مباراة وفاق سطيف الجزائري في قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم
فريق الأهلي المصري أثناء مباراة وفاق سطيف الجزائري في قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2022
© AFP 2022 / -
تابعنا عبرTelegram
عاد اللاعب المغربي بدر بانون للمشاركة مع فريق النادي "الأهلي" في مباراته أمام "المصري بالسلوم" في الدور الـ 32 من كأس مصر.
تعد عودة المدافع المغربي لفريق الأهلي من الأخبار السارة للمدير الفني للفريق بيتسو موسيماني، رغم أن اللاعب كان ضمن البدلاء في بداية المباراة التي أقيمت، أمس الأحد، على ملعب الأهلي "وي السلام"، حسبما ذكرت صحيفة "المصري اليوم".
وتقول صحيفة "الرؤية" الإماراتية، إنه رغم غياب مدرب الأهلي بيتسو موسيماني عن المباراة، التي أدارها مساعده سامي قمصان، إلا أن عودة بدر بانون ومحمود متولى، كانت بمثابة أنباء سارة.
وتمكن فريق الأهلي من الفوز في المباراة بهدف مقابل لا شيء على "المصري بالسلوم"، عن طريق أحمد عبدالقادر، الذي أحرز الهدف في الشوط الثاني من المباراة.
مشجعو النادي الأهلي المصري يرتدون كمامات طبية في مباراة بايرون ميونيخ وتيجرس في كأس العالم للأندية، قطر، 11 فبراير/ شباط 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2022
بدر بانون: ربنا كان عالم بإحساسي.. الحمد لله على الفوز والرجاء قدم مباراة كبيرة.. فيديو
23 أبريل, 09:08 GMT
ونزل بدر بانون إلى أرض الملعب في الشوط الثاني ليشارك مع الفريق الأحمر لأول مرة في 2022، بعدما غاب بسبب الإصابة بفيروس كورونا.
يذكر أن آخر مباريات بدر بانون مع الأهلي كانت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي أمام "فيوتشر" في الدوري المصري.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие НМ ЛНР разгружают гуманитарную помощь для жителей Трехизбенки - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس12:48 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала