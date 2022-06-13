https://arabic.sputniknews.com/20220613/عودة-بدر-بانون-للأهلي-المصري-تمثل-أنباء-سارة-لموسيماني-1063529601.html

عودة بدر بانون للأهلي المصري تمثل أنباء سارة لموسيماني

عودة بدر بانون للأهلي المصري تمثل أنباء سارة لموسيماني

عاد اللاعب المغربي بدر بانون للمشاركة مع فريق النادي "الأهلي" في مباراته أمام "المصري بالسلوم" في الدور الـ 32 من كأس مصر. 13.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-13T15:06+0000

2022-06-13T15:06+0000

2022-06-13T15:06+0000

رياضة

الدوري المصري الممتاز

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تعد عودة المدافع المغربي لفريق الأهلي من الأخبار السارة للمدير الفني للفريق بيتسو موسيماني، رغم أن اللاعب كان ضمن البدلاء في بداية المباراة التي أقيمت، أمس الأحد، على ملعب الأهلي "وي السلام"، حسبما ذكرت صحيفة "المصري اليوم".وتقول صحيفة "الرؤية" الإماراتية، إنه رغم غياب مدرب الأهلي بيتسو موسيماني عن المباراة، التي أدارها مساعده سامي قمصان، إلا أن عودة بدر بانون ومحمود متولى، كانت بمثابة أنباء سارة.وتمكن فريق الأهلي من الفوز في المباراة بهدف مقابل لا شيء على "المصري بالسلوم"، عن طريق أحمد عبدالقادر، الذي أحرز الهدف في الشوط الثاني من المباراة.ونزل بدر بانون إلى أرض الملعب في الشوط الثاني ليشارك مع الفريق الأحمر لأول مرة في 2022، بعدما غاب بسبب الإصابة بفيروس كورونا.يذكر أن آخر مباريات بدر بانون مع الأهلي كانت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي أمام "فيوتشر" في الدوري المصري.

https://arabic.sputniknews.com/20220423/بدر-بانون-ربنا-كان-عالم-بإحساسي-الحمد-لله-على-الفوز-والرجاء-قدم-مباراة-كبيرة-فيديو-1061513716.html

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رياضة, الدوري المصري الممتاز