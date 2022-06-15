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وزير الدفاع الأمريكي: على الغرب "تكثيف" إمدادات الأسلحة لأوكرانيا
وزير الدفاع الأمريكي: على الغرب "تكثيف" إمدادات الأسلحة لأوكرانيا
حث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن حلفاء الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، على تكثيف شحنات الأسلحة لأوكرانيا في الوقت الذي تناشد فيه كييف بشدة الحصول على أسلحة... 15.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-15T14:36+0000
2022-06-15T14:36+0000
أخبار أوكرانيا
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وقال أوستن في اجتماع في بروكسل بمشاركة نحو 50 دولة: "لا يمكننا أن نتوانى ولا يمكننا أن نفقد قوتنا. المخاطر كبيرة للغاية، وأوكرانيا تواجه لحظة محورية في ساحة المعركة"، بحسب "فرانس برس".وأضاف: "يجب علينا تكثيف التزامنا المشترك بالدفاع عن النفس لأوكرانيا، ويجب علينا دفع أنفسنا بقوة أكبر لضمان أن أوكرانيا يمكنها الدفاع عن نفسها ومواطنيها وأراضيها".وصف أثناء جلوسه بجانب وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس، بأنها "ليست مجرد خطر على أوكرانيا وإنما تهديد لأمن أوروبا"، مضيفا: "لذلك يجب أن نواصل النهوض لمواجهة هذا التحدي".ضخ الغرب إمدادات كبيرة من الأسلحة في أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في دونباس، ومع ذلك، تشكو أوكرانيا من أنها لم تتلق سوى جزء ضئيل مما تحتاجه وتطالب بأسلحة أثقل.وقال أوستن إن واشنطن وكييف "تعملان على قدم وساق لتلبية طلبات أوكرانيا للحصول على قدرات جديدة ، وخاصة حاجتها للأسلحة بعيدة المدى والدروع والدفاع الساحلي".وأشار إلى أن تسليم صواريخ "هيمارس" بعيدة المدى وأنظمة مماثلة من بريطانيا "سيعزز قدرة أوكرانيا بشكل كبير". بالإضافة إلى الأسلحة، قدم كان حلفاء الناتو التدريب لقوات كييف للتعامل مع الأسلحة الحديثة.
https://arabic.sputniknews.com/20220615/الناتو-يعتزم-تقديم-أسلحة-ثقيلة-إلى-أوكرانيا-1063632014.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, الناتو

وزير الدفاع الأمريكي: على الغرب "تكثيف" إمدادات الأسلحة لأوكرانيا

14:36 GMT 15.06.2022
© AFP 2022 / MONEY SHARMAوزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن
وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2022
© AFP 2022 / MONEY SHARMA
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حث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن حلفاء الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، على تكثيف شحنات الأسلحة لأوكرانيا في الوقت الذي تناشد فيه كييف بشدة الحصول على أسلحة أثقل.
وقال أوستن في اجتماع في بروكسل بمشاركة نحو 50 دولة: "لا يمكننا أن نتوانى ولا يمكننا أن نفقد قوتنا. المخاطر كبيرة للغاية، وأوكرانيا تواجه لحظة محورية في ساحة المعركة"، بحسب "فرانس برس".
وأضاف: "يجب علينا تكثيف التزامنا المشترك بالدفاع عن النفس لأوكرانيا، ويجب علينا دفع أنفسنا بقوة أكبر لضمان أن أوكرانيا يمكنها الدفاع عن نفسها ومواطنيها وأراضيها".
مناورات رابيد ترايدينت في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
الناتو يعتزم تقديم أسلحة ثقيلة إلى أوكرانيا
10:01 GMT
وصف أثناء جلوسه بجانب وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس، بأنها "ليست مجرد خطر على أوكرانيا وإنما تهديد لأمن أوروبا"، مضيفا: "لذلك يجب أن نواصل النهوض لمواجهة هذا التحدي".
ضخ الغرب إمدادات كبيرة من الأسلحة في أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في دونباس، ومع ذلك، تشكو أوكرانيا من أنها لم تتلق سوى جزء ضئيل مما تحتاجه وتطالب بأسلحة أثقل.
وقال أوستن إن واشنطن وكييف "تعملان على قدم وساق لتلبية طلبات أوكرانيا للحصول على قدرات جديدة ، وخاصة حاجتها للأسلحة بعيدة المدى والدروع والدفاع الساحلي".
وأشار إلى أن تسليم صواريخ "هيمارس" بعيدة المدى وأنظمة مماثلة من بريطانيا "سيعزز قدرة أوكرانيا بشكل كبير". بالإضافة إلى الأسلحة، قدم كان حلفاء الناتو التدريب لقوات كييف للتعامل مع الأسلحة الحديثة.
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