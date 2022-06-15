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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220615/وكالات-مساعدات-عسكرية-أمريكية-لأوكرانيا-تشمل-صواريخ-هاربون-المضادة-للسفن-1063662239.html
وكالات: مساعدات عسكرية أمريكية لأوكرانيا تشمل صواريخ "هاربون" المضادة للسفن
وكالات: مساعدات عسكرية أمريكية لأوكرانيا تشمل صواريخ "هاربون" المضادة للسفن
قالت مصادر إعلامية غربية إن أمريكا ستعلن، اليوم الأربعاء، عن حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 650 مليون دولار، تشمل أسلحة ومعدات، من بينها صواريخ "هاربون"... 15.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-15T15:42+0000
2022-06-15T15:42+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
العالم
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ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن أشخاص وصفتهم بـ"المطلعين"، الذين أشاروا إلى أن حزمة الأسلحة تصل قيمتها لـ320 مليون دولار، تتضمن أجهزة راديو للاستخدام الآمن ومعدات ذات صلة، ومعدات للرؤية الليلية الحرارية بقيمة 55 مليون دولار، و160 مليون دولار بهدف التدريب على المعدات.حث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن حلفاء الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، على تكثيف شحنات الأسلحة لأوكرانيا في الوقت الذي تناشد فيه كييف بشدة الحصول على أسلحة أثقل.وقال أوستن في اجتماع في بروكسل بمشاركة نحو 50 دولة: "لا يمكننا أن نتوانى ولا يمكننا أن نفقد قوتنا. المخاطر كبيرة للغاية، وأوكرانيا تواجه لحظة محورية في ساحة المعركة"، بحسب "فرانس برس".وأضاف: "يجب علينا تكثيف التزامنا المشترك بالدفاع عن النفس لأوكرانيا، ويجب علينا دفع أنفسنا بقوة أكبر لضمان أن أوكرانيا يمكنها الدفاع عن نفسها ومواطنيها وأراضيها".وصف أثناء جلوسه بجانب وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس، بأنها "ليست مجرد خطر على أوكرانيا وإنما تهديد لأمن أوروبا"، مضيفا: "لذلك يجب أن نواصل النهوض لمواجهة هذا التحدي".ضخ الغرب إمدادات كبيرة من الأسلحة في أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في دونباس، ومع ذلك، تشكو أوكرانيا من أنها لم تتلق سوى جزء ضئيل مما تحتاجه وتطالب بأسلحة أثقل.وقال أوستن إن واشنطن وكييف "تعملان على قدم وساق لتلبية طلبات أوكرانيا للحصول على قدرات جديدة ، وخاصة حاجتها للأسلحة بعيدة المدى والدروع والدفاع الساحلي".وأشار إلى أن تسليم صواريخ "هيمارس" بعيدة المدى وأنظمة مماثلة من بريطانيا "ستعزز قدرة أوكرانيا بشكل كبير". بالإضافة إلى الأسلحة، قدم كان حلفاء الناتو التدريب لقوات كييف للتعامل مع الأسلحة الحديثة.
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رصد عسكري, العالم

وكالات: مساعدات عسكرية أمريكية لأوكرانيا تشمل صواريخ "هاربون" المضادة للسفن

15:42 GMT 15.06.2022
© Photo / Public domainانطلاق صاروخ "هاربون" من سفينة حربية أمريكية
انطلاق صاروخ هاربون من سفينة حربية أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2022
© Photo / Public domain
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قالت مصادر إعلامية غربية إن أمريكا ستعلن، اليوم الأربعاء، عن حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 650 مليون دولار، تشمل أسلحة ومعدات، من بينها صواريخ "هاربون" المضادة للسفن.
ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن أشخاص وصفتهم بـ"المطلعين"، الذين أشاروا إلى أن حزمة الأسلحة تصل قيمتها لـ320 مليون دولار، تتضمن أجهزة راديو للاستخدام الآمن ومعدات ذات صلة، ومعدات للرؤية الليلية الحرارية بقيمة 55 مليون دولار، و160 مليون دولار بهدف التدريب على المعدات.
حث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن حلفاء الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، على تكثيف شحنات الأسلحة لأوكرانيا في الوقت الذي تناشد فيه كييف بشدة الحصول على أسلحة أثقل.
وقال أوستن في اجتماع في بروكسل بمشاركة نحو 50 دولة: "لا يمكننا أن نتوانى ولا يمكننا أن نفقد قوتنا. المخاطر كبيرة للغاية، وأوكرانيا تواجه لحظة محورية في ساحة المعركة"، بحسب "فرانس برس".
وأضاف: "يجب علينا تكثيف التزامنا المشترك بالدفاع عن النفس لأوكرانيا، ويجب علينا دفع أنفسنا بقوة أكبر لضمان أن أوكرانيا يمكنها الدفاع عن نفسها ومواطنيها وأراضيها".
وصف أثناء جلوسه بجانب وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس، بأنها "ليست مجرد خطر على أوكرانيا وإنما تهديد لأمن أوروبا"، مضيفا: "لذلك يجب أن نواصل النهوض لمواجهة هذا التحدي".
ضخ الغرب إمدادات كبيرة من الأسلحة في أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في دونباس، ومع ذلك، تشكو أوكرانيا من أنها لم تتلق سوى جزء ضئيل مما تحتاجه وتطالب بأسلحة أثقل.
وقال أوستن إن واشنطن وكييف "تعملان على قدم وساق لتلبية طلبات أوكرانيا للحصول على قدرات جديدة ، وخاصة حاجتها للأسلحة بعيدة المدى والدروع والدفاع الساحلي".
وأشار إلى أن تسليم صواريخ "هيمارس" بعيدة المدى وأنظمة مماثلة من بريطانيا "ستعزز قدرة أوكرانيا بشكل كبير". بالإضافة إلى الأسلحة، قدم كان حلفاء الناتو التدريب لقوات كييف للتعامل مع الأسلحة الحديثة.
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