https://arabic.sputniknews.com/20220616/إف-بي-آي-تحقق-في-كيفية-حصول-روسيا-على-رقائق-الكمبيوتر-الأمريكية-للأنظمة-العسكرية-في-أوكرانيا-1063730930.html
"إف بي آي" تحقق في كيفية حصول روسيا على رقائق الكمبيوتر الأمريكية للأنظمة العسكرية في أوكرانيا
"إف بي آي" تحقق في كيفية حصول روسيا على رقائق الكمبيوتر الأمريكية للأنظمة العسكرية في أوكرانيا
يجري مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي تحقيقا في كيفية حصول روسيا على رقائق الكمبيوتر الأمريكية للأنظمة العسكرية في أوكرانيا. 16.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-16T15:43+0000
2022-06-16T15:43+0000
2022-06-16T15:43+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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ووفقا لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، فإن المحققين الأمريكيين، يحققون في كيفية حصول روسيا على رقائق كمبيوتر أمريكية الصنع تم العثور عليها في معدات عسكرية، تم الاستيلاء عليها في أوكرانيا.وقال التقرير إن الوكلاء الفيدراليين من كلتا الوكالتين يحققون بالفعل في الشركات الأمريكية التي تصنع الرقائق.وأوضح تقرير الصحيفة الأمريكية أنه تم اكتشاف الرقائق بالإضافة إلى المكونات الأخرى عالية التقنية المصنوعة في الولايات المتحدة والغرب الجماعي في أنظمة الرادار الروسية والطائرات دون طيار والدبابات ومعدات التحكم الأرضية وحتى السفن القتالية الساحلية للعمليات البحرية القريبة من الشاطئ.وتم تصنيع العديد من المكونات قبل فرض الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على روسيا لأول مرة في عام 2014، لكن تم تصنيع البعض الآخر مؤخرًا حتى عام 2020.
https://arabic.sputniknews.com/20220417/المختبرات-البيولوجية-الأمريكية-في-أوكرانيا-تفتح-ملف-جرائم-استخدام-أمريكا-الأسلحة-المحرمة-1061307641.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية
"إف بي آي" تحقق في كيفية حصول روسيا على رقائق الكمبيوتر الأمريكية للأنظمة العسكرية في أوكرانيا
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يجري مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي تحقيقا في كيفية حصول روسيا على رقائق الكمبيوتر الأمريكية للأنظمة العسكرية في أوكرانيا.
ووفقا لصحيفة "واشنطن بوست
" الأمريكية، فإن المحققين الأمريكيين، يحققون في كيفية حصول روسيا على رقائق كمبيوتر أمريكية الصنع تم العثور عليها في معدات عسكرية، تم الاستيلاء عليها في أوكرانيا.
وقال التقرير إن الوكلاء الفيدراليين من كلتا الوكالتين يحققون بالفعل في الشركات الأمريكية التي تصنع الرقائق.
وأوضح تقرير الصحيفة الأمريكية أنه تم اكتشاف الرقائق
بالإضافة إلى المكونات الأخرى عالية التقنية المصنوعة في الولايات المتحدة والغرب الجماعي في أنظمة الرادار الروسية والطائرات دون طيار والدبابات ومعدات التحكم الأرضية وحتى السفن القتالية الساحلية للعمليات البحرية القريبة من الشاطئ.
وأضاف التقرير أن بعض الطائرات الروسية دون طيار التي تم إسقاطها فوق غرب أوكرانيا كانت مليئة بمكونات عالية التقنية صنعت في الغرب.
وتم تصنيع العديد من المكونات قبل فرض الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية
على روسيا لأول مرة في عام 2014، لكن تم تصنيع البعض الآخر مؤخرًا حتى عام 2020.