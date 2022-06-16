https://arabic.sputniknews.com/20220616/اتحاد-الكرة-المصري-يعلن-إقالة-إيهاب-جلال-رسميا-1063737611.html
اتحاد الكرة المصري يعلن إقالة إيهاب جلال رسميا
اتحاد الكرة المصري يعلن إقالة إيهاب جلال رسميا
أعلن مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، اليوم الخميس، إقالة إيهاب جلال، المدير الفني للمنتخب الوطني، بشكل رسمي. 16.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-16T16:48+0000
2022-06-16T16:48+0000
2022-06-16T16:48+0000
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وذكرت بوابة الأهرام، مساء اليوم الخميس، أن اتحاد الكرة المصري يعقد مؤتمرا صحفيا بمقر الجبلاية، حاليا، من أجل مناقشة العديد من القرارات المصيرية التي تخص الكرة المصرية.ونقل الموقع الإلكتروني عن حازم إمام، أن "الجميع يرتكب أخطاء وفي كرة القدم لا أحد يفوز باستمرار وسنعمل على عدم تكرار الأخطاء"، مؤكدا عقد المجلس جلسة مطولة مع أشرف صبحي وزير الرياضة المصرية، لوضع خطة مستقبلية للكرة في بلاده.ووجه حازم إمام وأعضاء المجلس المصري الشكر لإيهاب جلال، حيث أوضح "الثعلب" (حازم إمام) أنه "قد تكون الظروف صعبة، لذلك قررنا توجيه الشكر إليه ونتمنى له التوفيق وأحيانا كرة القدم تكون ظالمة، وإيهاب جلال من أفضل المدربين المصريين ولكن الظروف لم تساعده".واختتم إمام: "سنقوم بالتعاقد مع مدرب أجنبي ونمتلك العديد من السير الذاتية، واسم مصر كبير جدا وهناك الكثير من المدربين تواصلوا معي من أجل تدريب المنتخب".وجاءت تصريحات إمام على خلفية الأجواء الغاضبة التي تسود الوسط الكروي المصري، على خلفية النتائج السيئة الأخيرة للمنتخب المصري، سواء في تصفيات كأس الأمم الأفريقية أو المباراة الودية الأخيرة أمام كوريا الجنوبية.وكانت المباراة الثالثة لإيهاب جلال والأخيرة له قد انتهت بهزيمة ثقيلة من المنتخب الكوري الجنوبي بنتيجة أربعة أهداف لهدف واحد، في المباراة الودية التي جمعتهما الثلاثاء الماضي في إطار استعداداتهما للمنافسات الدولية المقبلة.
https://arabic.sputniknews.com/20220412/معلومات-عن-إيهاب-جلال-المدير-الفني-الجديد-لمنتخب-مصر-1061128738.html
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منتخب مصر الوطني, مصر, مجتمع
اتحاد الكرة المصري يعلن إقالة إيهاب جلال رسميا
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أعلن مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، اليوم الخميس، إقالة إيهاب جلال، المدير الفني للمنتخب الوطني، بشكل رسمي.
وذكرت بوابة الأهرام
، مساء اليوم الخميس، أن اتحاد الكرة المصري يعقد مؤتمرا صحفيا بمقر الجبلاية، حاليا، من أجل مناقشة العديد من القرارات المصيرية التي تخص الكرة المصرية.
ونقل الموقع الإلكتروني عن حازم إمام، أن "الجميع يرتكب أخطاء وفي كرة القدم لا أحد يفوز باستمرار وسنعمل على عدم تكرار الأخطاء"، مؤكدا عقد المجلس جلسة مطولة مع أشرف صبحي وزير الرياضة المصرية، لوضع خطة مستقبلية للكرة في بلاده.
ووجه حازم إمام وأعضاء المجلس المصري
الشكر لإيهاب جلال، حيث أوضح "الثعلب" (حازم إمام) أنه "قد تكون الظروف صعبة، لذلك قررنا توجيه الشكر إليه ونتمنى له التوفيق وأحيانا كرة القدم تكون ظالمة، وإيهاب جلال من أفضل المدربين المصريين ولكن الظروف لم تساعده".
واختتم إمام: "سنقوم بالتعاقد مع مدرب أجنبي ونمتلك العديد من السير الذاتية، واسم مصر كبير جدا وهناك الكثير من المدربين تواصلوا معي من أجل تدريب المنتخب".
وجاءت تصريحات إمام على خلفية الأجواء الغاضبة التي تسود الوسط الكروي المصري، على خلفية النتائج السيئة الأخيرة للمنتخب المصري، سواء في تصفيات كأس الأمم الأفريقية أو المباراة الودية الأخيرة أمام كوريا الجنوبية.
وكانت المباراة الثالثة لإيهاب جلال والأخيرة له قد انتهت بهزيمة ثقيلة من المنتخب الكوري الجنوبي
بنتيجة أربعة أهداف لهدف واحد، في المباراة الودية التي جمعتهما الثلاثاء الماضي في إطار استعداداتهما للمنافسات الدولية المقبلة.