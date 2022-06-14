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https://arabic.sputniknews.com/20220614/مصر-تتلقى-هزيمة-ثقيلة-أمام-كوريا-الجنوبية-في-ضربة-قد-تحسم-رحيل-إيهاب-جلال-فيديو-1063583089.html
مصر تتلقى هزيمة ثقيلة أمام كوريا الجنوبية في ضربة قد تحسم رحيل إيهاب جلال... فيديو
مصر تتلقى هزيمة ثقيلة أمام كوريا الجنوبية في ضربة قد تحسم رحيل إيهاب جلال... فيديو
تلقى المنتخب المصري لكرة القدم هزيمة ثقيلة بأربعة أهداف مقابل هدف، خلال مباراة ودية أمام منتخب كوريا الجنوبية، في ضربة ثانية قد تحسم رحيل المدير الفني إيهاب... 14.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-14T13:46+0000
2022-06-14T13:46+0000
رياضة
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ولم يلبث المنتخب المصري أن يضمد جراحه إثر هزيمة غير متوقعة بهدفين نظيفين أمام نظيره الإثيوبي في التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية، حتى مُني بهزيمة أثقل من المنتخب الكوري الجنوبي، وسط سخط شعبي على المدير الفني الجديد إيهاب جلال، واتحاد الكرة المصري، الذي حمله كثيرون مسؤولية تراجع نتائج المنتخب.واستقبل الحارس المصري محمد الشناوي أربعة أهداف جاء معظمها من عرضيات متقنة ترجمها أصحاب الأرض بالرأس داخل الشباك، فيما أحرز هدف الفراعنة الوحيد، المهاجم مصطفى محمد، المحترف ضمن صفوف غالطة سراي التركي.منتخب إثيوبيا يكتفي بهدفين مع الرأفة في مباراة غاب عنها لاعبو مصر... فيديوكان رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، جمال علام، أعلن يوم السبت، بدء البحث عن مدير فني أجنبي لقيادة المنتخب الأول لكرة القدم.وفي مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى، على قناة "صدى البلد" المصرية، مساء اليوم السبت، أكد جمال علام أن الاتحاد قرر تكليف حازم إمام ومحمد بركات، عضوي الاتحاد، بدراسة السير الذاتية لمدربين أجانب من أجل تولي قيادة منتخب مصر.ولم تمر سوى أيام قليلة على تدريب إيهاب جلال، لمنتخب الفراعنة، والذي لم يلعب سوى 3 مباريات فقط منذ تعيينه مديرا فنيا للمنتخب، حيث فاز بصعوبة في القاهرة على غينيا بهدف وحيد، في حين خسر في الثانية من إثيوبيا بهدفين دون رد، ثم خسر الثالثة أمام كوريا الجنوبية.وأوضح جمال علام أن سبب التعاقد مع إيهاب جلال يعود إلى الاستقالة المفاجئة للمدرب السابق لمنتخب "الفراعنة"، كارلوس كيروش، وعدم وجود أموال كافية لاستقدام مدرب أجنبي، وهو ما دفعه إلى التعاقد مع مدرب مصري، آنذاك، ويقصد به إيهاب جلال.
https://arabic.sputniknews.com/20220412/معلومات-عن-إيهاب-جلال-المدير-الفني-الجديد-لمنتخب-مصر-1061128738.html
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رياضة

مصر تتلقى هزيمة ثقيلة أمام كوريا الجنوبية في ضربة قد تحسم رحيل إيهاب جلال... فيديو

13:46 GMT 14.06.2022
© AFP 2022 / KHALED DESOUKIإيهاب جلال مدرب منتخب مصر الجديد
إيهاب جلال مدرب منتخب مصر الجديد - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2022
© AFP 2022 / KHALED DESOUKI
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تلقى المنتخب المصري لكرة القدم هزيمة ثقيلة بأربعة أهداف مقابل هدف، خلال مباراة ودية أمام منتخب كوريا الجنوبية، في ضربة ثانية قد تحسم رحيل المدير الفني إيهاب جلال.
ولم يلبث المنتخب المصري أن يضمد جراحه إثر هزيمة غير متوقعة بهدفين نظيفين أمام نظيره الإثيوبي في التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية، حتى مُني بهزيمة أثقل من المنتخب الكوري الجنوبي، وسط سخط شعبي على المدير الفني الجديد إيهاب جلال، واتحاد الكرة المصري، الذي حمله كثيرون مسؤولية تراجع نتائج المنتخب.
واستقبل الحارس المصري محمد الشناوي أربعة أهداف جاء معظمها من عرضيات متقنة ترجمها أصحاب الأرض بالرأس داخل الشباك، فيما أحرز هدف الفراعنة الوحيد، المهاجم مصطفى محمد، المحترف ضمن صفوف غالطة سراي التركي.
منتخب إثيوبيا يكتفي بهدفين مع الرأفة في مباراة غاب عنها لاعبو مصر... فيديو
كان رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، جمال علام، أعلن يوم السبت، بدء البحث عن مدير فني أجنبي لقيادة المنتخب الأول لكرة القدم.
إيهاب جلال مدرب منتخب مصر الجديد - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2022
معلومات عن إيهاب جلال المدير الفني الجديد لمنتخب مصر
12 أبريل, 16:51 GMT
وفي مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى، على قناة "صدى البلد" المصرية، مساء اليوم السبت، أكد جمال علام أن الاتحاد قرر تكليف حازم إمام ومحمد بركات، عضوي الاتحاد، بدراسة السير الذاتية لمدربين أجانب من أجل تولي قيادة منتخب مصر.
ولم تمر سوى أيام قليلة على تدريب إيهاب جلال، لمنتخب الفراعنة، والذي لم يلعب سوى 3 مباريات فقط منذ تعيينه مديرا فنيا للمنتخب، حيث فاز بصعوبة في القاهرة على غينيا بهدف وحيد، في حين خسر في الثانية من إثيوبيا بهدفين دون رد، ثم خسر الثالثة أمام كوريا الجنوبية.
وأوضح جمال علام أن سبب التعاقد مع إيهاب جلال يعود إلى الاستقالة المفاجئة للمدرب السابق لمنتخب "الفراعنة"، كارلوس كيروش، وعدم وجود أموال كافية لاستقدام مدرب أجنبي، وهو ما دفعه إلى التعاقد مع مدرب مصري، آنذاك، ويقصد به إيهاب جلال.
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