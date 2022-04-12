https://arabic.sputniknews.com/20220412/معلومات-عن-إيهاب-جلال-المدير-الفني-الجديد-لمنتخب-مصر-1061128738.html

معلومات عن إيهاب جلال المدير الفني الجديد لمنتخب مصر

معلومات عن إيهاب جلال المدير الفني الجديد لمنتخب مصر

يمتلك إيهاب جلال، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، تاريخا طويلا من التدريب مع الأندية المصرية، لكنه لم يقد أي منها للفوز ببطولات باستثناء قيادة فريق مصر المقاصة... 12.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-12T16:51+0000

2022-04-12T16:51+0000

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وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين إيهاب جلال، المدير الفني لنادي بيراميدز، مديرا فنيا للمنتخب الوطني خلفا للبرتغالي كارلوس كيروش.ويطرح هذا القرار، الذي تم الإعلان عنه رسميا اليوم الثلاثاء، تساؤلات حول ما قدمه المدرب الجديد للمنتخب المصري خلال مسيرته السابقة، بحسب تقرير نشرته صحيفة "المصري اليوم" المصرية.وأوضح التقرير أن أبرز إنجازات المدير الفني الجديد لمنتخب مصر هو قيادة فريق مصر المقاصة لدوري أبطال أفريقيا لأول مرة في تاريخ الفريق، بينما لم يحقق أي بطولة مع أي من الفرق التي دربها خلال مسيرته في التدريب.وعن مسيرته مع الأندية المصرية فإن الزمالك والمصري والإسماعيلي من أبرز الأندية التي قادها، إضافة إلى نادي بيراميدز، الذي قاده للدور ربع النهائي لكأس الكونفيدرالية وجعله يحتل المركز الثالث بالدوري المصري الممتاز خلال الموسم الحالي.وأوضح التقرير أن إيهاب جلال خاض مع المقاصة 129 مباراة، فاز في 71 منها وتعادل في 30 مباراة بينما خسر 35 لقاء خلال الفترة من 2014 حتى 2017، عندما انتقل إلى نادي إنبي الذي رحل عنه بسبب النتائج السيئة.في 2018 انتقل إلى نادي الزمالك لكنه لم يحقق النتائج المتوقعة، ليترك القلعة البيضاء إلى تجربة جديدة خارج مصر مع أهلي طرابلس، الذي لم يستمر معه سوى 3 أشهر لم يحقق خلالها أي إنجاز، بحسب التقرير.وتعد مسيرة جلال مع النادي المصري هي الأطول في تاريخه حيث استمرت حتى 2020، ليعود إلى مصر المقاصة الذي تركه مرة أخرى في 2021، حين انتقل إلى نادي الإسماعيلي حيث قادهم في 19 مباراة، قبل أن ينتقل إلى بيراميدز، الذي أصبح يحتل المركز الثالث في الدوري الممتاز.

https://arabic.sputniknews.com/20220412/رسميا-إيهاب-جلال-مديرا-فنيا-لمنتخب-مصر-1061123745.html

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