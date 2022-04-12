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https://arabic.sputniknews.com/20220412/معلومات-عن-إيهاب-جلال-المدير-الفني-الجديد-لمنتخب-مصر-1061128738.html
معلومات عن إيهاب جلال المدير الفني الجديد لمنتخب مصر
معلومات عن إيهاب جلال المدير الفني الجديد لمنتخب مصر
يمتلك إيهاب جلال، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، تاريخا طويلا من التدريب مع الأندية المصرية، لكنه لم يقد أي منها للفوز ببطولات باستثناء قيادة فريق مصر المقاصة... 12.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-12T16:51+0000
2022-04-12T16:51+0000
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وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين إيهاب جلال، المدير الفني لنادي بيراميدز، مديرا فنيا للمنتخب الوطني خلفا للبرتغالي كارلوس كيروش.ويطرح هذا القرار، الذي تم الإعلان عنه رسميا اليوم الثلاثاء، تساؤلات حول ما قدمه المدرب الجديد للمنتخب المصري خلال مسيرته السابقة، بحسب تقرير نشرته صحيفة "المصري اليوم" المصرية.وأوضح التقرير أن أبرز إنجازات المدير الفني الجديد لمنتخب مصر هو قيادة فريق مصر المقاصة لدوري أبطال أفريقيا لأول مرة في تاريخ الفريق، بينما لم يحقق أي بطولة مع أي من الفرق التي دربها خلال مسيرته في التدريب.وعن مسيرته مع الأندية المصرية فإن الزمالك والمصري والإسماعيلي من أبرز الأندية التي قادها، إضافة إلى نادي بيراميدز، الذي قاده للدور ربع النهائي لكأس الكونفيدرالية وجعله يحتل المركز الثالث بالدوري المصري الممتاز خلال الموسم الحالي.وأوضح التقرير أن إيهاب جلال خاض مع المقاصة 129 مباراة، فاز في 71 منها وتعادل في 30 مباراة بينما خسر 35 لقاء خلال الفترة من 2014 حتى 2017، عندما انتقل إلى نادي إنبي الذي رحل عنه بسبب النتائج السيئة.في 2018 انتقل إلى نادي الزمالك لكنه لم يحقق النتائج المتوقعة، ليترك القلعة البيضاء إلى تجربة جديدة خارج مصر مع أهلي طرابلس، الذي لم يستمر معه سوى 3 أشهر لم يحقق خلالها أي إنجاز، بحسب التقرير.وتعد مسيرة جلال مع النادي المصري هي الأطول في تاريخه حيث استمرت حتى 2020، ليعود إلى مصر المقاصة الذي تركه مرة أخرى في 2021، حين انتقل إلى نادي الإسماعيلي حيث قادهم في 19 مباراة، قبل أن ينتقل إلى بيراميدز، الذي أصبح يحتل المركز الثالث في الدوري الممتاز.
https://arabic.sputniknews.com/20220412/رسميا-إيهاب-جلال-مديرا-فنيا-لمنتخب-مصر-1061123745.html
https://arabic.sputniknews.com/20180408/استقالة-مدرب-الزمالك-1031435311.html
https://arabic.sputniknews.com/20220411/أول-تعليق-من-كيروش-بعد-رحيله-عن-تدريب-المنتخب-المصري-1061080713.html
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رياضة, أخبار مصر الآن, الدوري المصري الممتاز

معلومات عن إيهاب جلال المدير الفني الجديد لمنتخب مصر

16:51 GMT 12.04.2022
© AFP 2022 / KHALED DESOUKIإيهاب جلال مدرب منتخب مصر الجديد
إيهاب جلال مدرب منتخب مصر الجديد - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2022
© AFP 2022 / KHALED DESOUKI
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يمتلك إيهاب جلال، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، تاريخا طويلا من التدريب مع الأندية المصرية، لكنه لم يقد أي منها للفوز ببطولات باستثناء قيادة فريق مصر المقاصة إلى دوري أبطال أفريقيا.
وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين إيهاب جلال، المدير الفني لنادي بيراميدز، مديرا فنيا للمنتخب الوطني خلفا للبرتغالي كارلوس كيروش.
ويطرح هذا القرار، الذي تم الإعلان عنه رسميا اليوم الثلاثاء، تساؤلات حول ما قدمه المدرب الجديد للمنتخب المصري خلال مسيرته السابقة، بحسب تقرير نشرته صحيفة "المصري اليوم" المصرية.
ووصف التقرير مسيرة إيهاب جلال بـ "مشوار دون بطولات" رغم أنه يمتلك سجلا كبيرا في تدريب العديد من الأندية المصرية إضافة إلى تجاربه خارج مصر.
وأوضح التقرير أن أبرز إنجازات المدير الفني الجديد لمنتخب مصر هو قيادة فريق مصر المقاصة لدوري أبطال أفريقيا لأول مرة في تاريخ الفريق، بينما لم يحقق أي بطولة مع أي من الفرق التي دربها خلال مسيرته في التدريب.
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رسميا... إيهاب جلال مديرا فنيا لمنتخب مصر
14:40 GMT
وعن مسيرته مع الأندية المصرية فإن الزمالك والمصري والإسماعيلي من أبرز الأندية التي قادها، إضافة إلى نادي بيراميدز، الذي قاده للدور ربع النهائي لكأس الكونفيدرالية وجعله يحتل المركز الثالث بالدوري المصري الممتاز خلال الموسم الحالي.
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استقالة إيهاب جلال مدرب الزمالك
8 أبريل 2018, 17:23 GMT
وأوضح التقرير أن إيهاب جلال خاض مع المقاصة 129 مباراة، فاز في 71 منها وتعادل في 30 مباراة بينما خسر 35 لقاء خلال الفترة من 2014 حتى 2017، عندما انتقل إلى نادي إنبي الذي رحل عنه بسبب النتائج السيئة.
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أمس, 13:47 GMT
في 2018 انتقل إلى نادي الزمالك لكنه لم يحقق النتائج المتوقعة، ليترك القلعة البيضاء إلى تجربة جديدة خارج مصر مع أهلي طرابلس، الذي لم يستمر معه سوى 3 أشهر لم يحقق خلالها أي إنجاز، بحسب التقرير.
© AFP 2022 / KHALED DESOUKIإيهاب جلال مدرب منتخب مصر الجديد
إيهاب جلال مدرب منتخب مصر الجديد - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2022
إيهاب جلال مدرب منتخب مصر الجديد
© AFP 2022 / KHALED DESOUKI
وتعد مسيرة جلال مع النادي المصري هي الأطول في تاريخه حيث استمرت حتى 2020، ليعود إلى مصر المقاصة الذي تركه مرة أخرى في 2021، حين انتقل إلى نادي الإسماعيلي حيث قادهم في 19 مباراة، قبل أن ينتقل إلى بيراميدز، الذي أصبح يحتل المركز الثالث في الدوري الممتاز.
© Sputnik / Mohamed Hassanمسيرة محمد صلاح في أرقام
مسيرة محمد صلاح في أرقام - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2022
مسيرة محمد صلاح في أرقام
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