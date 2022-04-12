معلومات عن إيهاب جلال المدير الفني الجديد لمنتخب مصر
© AFP 2022 / KHALED DESOUKIإيهاب جلال مدرب منتخب مصر الجديد
© AFP 2022 / KHALED DESOUKI
يمتلك إيهاب جلال، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، تاريخا طويلا من التدريب مع الأندية المصرية، لكنه لم يقد أي منها للفوز ببطولات باستثناء قيادة فريق مصر المقاصة إلى دوري أبطال أفريقيا.
وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين إيهاب جلال، المدير الفني لنادي بيراميدز، مديرا فنيا للمنتخب الوطني خلفا للبرتغالي كارلوس كيروش.
🔴 | إيهاب جلال مديرا فنيا لمنتخب مصر.. وتوجيه الشكر لفينجادا …. ⬇️⬇️— EFA.eg (@EFA) April 12, 2022
قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، في جلسته اليوم الثلاثاء ، برئاسة الأستاذ جمال علام ، تعيين الكابتن ايهاب جلال مديرا فنيا لمنتخب مصر الأول خلال المرحلة المقبلة.
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ويطرح هذا القرار، الذي تم الإعلان عنه رسميا اليوم الثلاثاء، تساؤلات حول ما قدمه المدرب الجديد للمنتخب المصري خلال مسيرته السابقة، بحسب تقرير نشرته صحيفة "المصري اليوم" المصرية.
ووصف التقرير مسيرة إيهاب جلال بـ "مشوار دون بطولات" رغم أنه يمتلك سجلا كبيرا في تدريب العديد من الأندية المصرية إضافة إلى تجاربه خارج مصر.
وأوضح التقرير أن أبرز إنجازات المدير الفني الجديد لمنتخب مصر هو قيادة فريق مصر المقاصة لدوري أبطال أفريقيا لأول مرة في تاريخ الفريق، بينما لم يحقق أي بطولة مع أي من الفرق التي دربها خلال مسيرته في التدريب.
وعن مسيرته مع الأندية المصرية فإن الزمالك والمصري والإسماعيلي من أبرز الأندية التي قادها، إضافة إلى نادي بيراميدز، الذي قاده للدور ربع النهائي لكأس الكونفيدرالية وجعله يحتل المركز الثالث بالدوري المصري الممتاز خلال الموسم الحالي.
8 أبريل 2018, 17:23 GMT
وأوضح التقرير أن إيهاب جلال خاض مع المقاصة 129 مباراة، فاز في 71 منها وتعادل في 30 مباراة بينما خسر 35 لقاء خلال الفترة من 2014 حتى 2017، عندما انتقل إلى نادي إنبي الذي رحل عنه بسبب النتائج السيئة.
أمس, 13:47 GMT
في 2018 انتقل إلى نادي الزمالك لكنه لم يحقق النتائج المتوقعة، ليترك القلعة البيضاء إلى تجربة جديدة خارج مصر مع أهلي طرابلس، الذي لم يستمر معه سوى 3 أشهر لم يحقق خلالها أي إنجاز، بحسب التقرير.
© AFP 2022 / KHALED DESOUKIإيهاب جلال مدرب منتخب مصر الجديد
إيهاب جلال مدرب منتخب مصر الجديد
© AFP 2022 / KHALED DESOUKI
وتعد مسيرة جلال مع النادي المصري هي الأطول في تاريخه حيث استمرت حتى 2020، ليعود إلى مصر المقاصة الذي تركه مرة أخرى في 2021، حين انتقل إلى نادي الإسماعيلي حيث قادهم في 19 مباراة، قبل أن ينتقل إلى بيراميدز، الذي أصبح يحتل المركز الثالث في الدوري الممتاز.
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