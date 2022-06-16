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https://arabic.sputniknews.com/20220616/صحيفة-الولايات-المتحدة-تطلع-سرا-على-خطط-إسرائيل-قبل-شن-هجمات-ضد-سوريا-1063745682.html
صحيفة: الولايات المتحدة تطلع سرا على خطط إسرائيل قبل شن هجمات ضد سوريا
صحيفة: الولايات المتحدة تطلع سرا على خطط إسرائيل قبل شن هجمات ضد سوريا
تنسق إسرائيل سرا مع الولايات المتحدة بشأن العديد من الضربات الجوية التي تنفذها في سوريا، وفقا لما أوردته وسائل إعلام أمريكية. 16.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-16T20:02+0000
2022-06-16T20:02+0000
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وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" فإن مسؤولين أمريكيين سابقين وحاليين تحدثت إليهم، لم يذكروا الكثير عن مهام القصف الإسرائيلية داخل الأراضي السورية.لكنهم ذكروا أن الاعتداءات الإسرائيلية كانت تهدف إلى "وقف تدفق الأسلحة المتطورة من طهران إلى "حزب الله" اللبناني وتقليص القوات العسكرية الإيرانية ووكلائها في سوريا"، بحسب الصحيفة.وذكرت أنه جرى مراجعة العديد من المهام الإسرائيلية لسنوات والحصول على موافقة مسبقة من قبل كبار المسؤولين في القيادة المركزية الأمريكية وفي البنتاغون.وذكرت الصحيفة أن الولايات المتحدة تريد التأكد من ألا تتداخل الغارات الجوية الإسرائيلية مع الحملة العسكرية التي تقودها واشنطن ضد تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عديدة).لم يذكر المسؤولون من الجانبين شيئا عن التنسيق بشكل علني في السابق، والسرية المحيطة به تظهر كيف سعت واشنطن إلى دعم حليفها الإسرائيلي دون الانجرار إلى حرب الظل الإسرائيلية ضد إيران.التركيز الرئيسي للمراجعة الأمريكية هو المهمات الإسرائيلية في شرق سوريا التي تمر بالقرب من قاعدة التنف، وهو موقع أمريكي بالقرب من الحدود السورية الأردنية يقع بالقرب من أحد طرق الهجوم الإسرائيلية.تمت الموافقة على الغالبية العظمى من تلك الضربات الجوية الإسرائيلية من قبل الولايات المتحدة، لكن لا يساعد الجيش الأمريكي الإسرائيليين في تحديد أهدافهم.ويقول مسؤولون حاليون وسابقون إن الولايات المتحدة لا تراجع جميع العمليات الإسرائيلية التي نفذت في سوريا. ذكر مسؤول أمريكي سابق أنها "عملية متطورة ومدروسة".قال مسؤول دفاعي أمريكي: "في شمال شرق سوريا وبالقرب من التنف، تعمل مهمة الولايات المتحدة فقط على ضمان الهزيمة الدائمة لداعش، والعمل مع شركائنا المحليين. لن نناقش تفاصيل الخطوات التي نتخذها لتقليل المخاطر على قواتنا والمهمة".
https://arabic.sputniknews.com/20220615/روسيا-الضربات-الإسرائيلية-على-سوريا-أمر-غير-جائز-1063614825.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا

صحيفة: الولايات المتحدة تطلع سرا على خطط إسرائيل قبل شن هجمات ضد سوريا

20:02 GMT 16.06.2022
© AFP 2022 / Jalaa Mareyغارة جوية إسرائيلية على الجولان السورية
غارة جوية إسرائيلية على الجولان السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2022
© AFP 2022 / Jalaa Marey
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تنسق إسرائيل سرا مع الولايات المتحدة بشأن العديد من الضربات الجوية التي تنفذها في سوريا، وفقا لما أوردته وسائل إعلام أمريكية.
وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" فإن مسؤولين أمريكيين سابقين وحاليين تحدثت إليهم، لم يذكروا الكثير عن مهام القصف الإسرائيلية داخل الأراضي السورية.
لكنهم ذكروا أن الاعتداءات الإسرائيلية كانت تهدف إلى "وقف تدفق الأسلحة المتطورة من طهران إلى "حزب الله" اللبناني وتقليص القوات العسكرية الإيرانية ووكلائها في سوريا"، بحسب الصحيفة.
وذكرت أنه جرى مراجعة العديد من المهام الإسرائيلية لسنوات والحصول على موافقة مسبقة من قبل كبار المسؤولين في القيادة المركزية الأمريكية وفي البنتاغون.
وذكرت الصحيفة أن الولايات المتحدة تريد التأكد من ألا تتداخل الغارات الجوية الإسرائيلية مع الحملة العسكرية التي تقودها واشنطن ضد تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عديدة).
الدفاع الجوي السوري يصد هجوما صاروخيا إسرائيليا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2022
روسيا: الضربات الإسرائيلية على سوريا أمر غير جائز
أمس, 05:26 GMT
لم يذكر المسؤولون من الجانبين شيئا عن التنسيق بشكل علني في السابق، والسرية المحيطة به تظهر كيف سعت واشنطن إلى دعم حليفها الإسرائيلي دون الانجرار إلى حرب الظل الإسرائيلية ضد إيران.
التركيز الرئيسي للمراجعة الأمريكية هو المهمات الإسرائيلية في شرق سوريا التي تمر بالقرب من قاعدة التنف، وهو موقع أمريكي بالقرب من الحدود السورية الأردنية يقع بالقرب من أحد طرق الهجوم الإسرائيلية.
تمت الموافقة على الغالبية العظمى من تلك الضربات الجوية الإسرائيلية من قبل الولايات المتحدة، لكن لا يساعد الجيش الأمريكي الإسرائيليين في تحديد أهدافهم.
ويقول مسؤولون حاليون وسابقون إن الولايات المتحدة لا تراجع جميع العمليات الإسرائيلية التي نفذت في سوريا. ذكر مسؤول أمريكي سابق أنها "عملية متطورة ومدروسة".
قال مسؤول دفاعي أمريكي: "في شمال شرق سوريا وبالقرب من التنف، تعمل مهمة الولايات المتحدة فقط على ضمان الهزيمة الدائمة لداعش، والعمل مع شركائنا المحليين. لن نناقش تفاصيل الخطوات التي نتخذها لتقليل المخاطر على قواتنا والمهمة".
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