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إبراهيم رئيسي: أمريكا بمخطط صهيوني سعت لإيجاد موطئ قدم في المنطقة

إبراهيم رئيسي: أمريكا بمخطط صهيوني سعت لإيجاد موطئ قدم في المنطقة

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الجمعة، إن المنطقة لن تكون مكانا لتواجد الأمريكيين. 17.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-17T06:35+0000

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وذكرت وكالة إرنا، مساء أمس الخميس، إن تصريحات رئيسي جاءت في كلمة له أمام حشد من المواطنين في مدينة أصفهان وسط البلاد، أكد خلالها أن "العدو يسعى لإيجاد موطئ قدم لنفسه في المنطقة، ولكن ببركة دماء الشهداء وأنموذج الشهيد سليماني أعلنا بأن منطقتنا لن تكون مكانا لتواجد الأمريكيين".وشدد الرئيس الإيراني على أن بلاده أصبحت، رغم إرادة العدو وتهديداته، أقوى من أي وقت مضى، مضيفا أن إيران بفضل دماء الشهداء والشعب المؤمن لها اليد العليا والأقوى في الساحة، في الفترة الراهنة، مقارنة بأعداء بلاده الذين أصبحوا أضعف من أي وقت مضى رغم كل النفقات والفتن.وذكر رئيسي أن "المجاهدين اليوم لهم اليد العليا في مختلف المجالات، مضيفا: "حتى الأمس كانت طاولات المفاوضات ومنظمة التحرير هي التي تتخذ القرار لفلسطين، ولكن اليوم بفضل دماء الشهداء والمقاومة فإن المجاهدين الفلسطينيين هم الذين يقررون مصير بلادهم".وشدد الرئيس الإيراني على أن يد بلاده العليا في مختلف المجالات تحققت في ظل الجهود الدؤوبة المبذولة، وإيران اليوم تحولت إلى مركز الصحوة الإسلامية، مشيرا إلى أن امتلاك الإرادة والقوات المسلحة القوية والقيادة الحكيمة تعد من مقومات تفوق البلاد، في الوقت الراهن.وقال إبراهيم رئيسي: "إن أمريكا وبمخطط الصهاينة وأموال بعض دول المنطقة سعت لإيجاد موطئ قدم لها في المنطقة لكن منهج الشهيد سليماني وإيمان وعقيدة الشعب والشباب حالت دون ذلك".

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