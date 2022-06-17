عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220617/جامعة-الدول-الدور-العربي-يمكن-أن-يساعد-في-إنهاء-الأزمة-الأوكرانية-1063795537.html
"جامعة الدول": الدور العربي يمكن أن يساعد في إنهاء الأزمة الأوكرانية
"جامعة الدول": الدور العربي يمكن أن يساعد في إنهاء الأزمة الأوكرانية
قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي، إن الجامعة تبنت موقفا حياديا إيجابيا إزاء الأزمة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن الدول العربية قد تلعب دورا... 17.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-17T20:21+0000
2022-06-17T20:21+0000
جامعة الدول العربية
العالم العربي
روسيا
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0d/1058495960_0:93:896:597_1920x0_80_0_0_927b312b857b62102272c258eb3e66a8.jpg
وذكر في مقابلة مع شبكة "العين" الإخبارية، أن جامعة الدول العربية اتخذت "موقفا محترما مبنيا على الحياد الإيجابي"، وأن علاقاتها جيدة مع الروس والأوكرانيين، وكذلك مع الغرب عموما.وأضاف: "الدور العربي يمكن أن يكون عاملا مساعدا في إنهاء هذه الحرب، ولكن يحتاج إلى أكثر من عنصر وأكثر من طرف حتى يتهيأ المسرح لنجاح الجهد العربي".وردا على سؤال حول إمكانية إرسال الجامعة العربية مبعوثا في الأزمات الدولية، قال زكي إن "هناك إمكانية لذلك وليس مسألة مسميات".وتابع: "نتحدث عن مجموعة اتصال فيها وزراء خارجية عدد من الدول وهذا أقوى بكثير من مبعوث (الجزائر، مصر، السعودية، الأردن، العراق، الإمارات، السودان) وجميعها دول كبيرة وعريقة ولها باع في الدبلوماسية".في وقت سابق من هذا الشهر، اجتمعت مجموعة الاتصال العربية على المستوى الوزاري بشأن الأزمة في أوكرانيا، عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد، لبحث تطورات الوضع وتداعياته على المنطقة العربية.وقالت المجموعة في بيان، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، إن اجتماعها يأتي في إطار مواصلة تنفيذ المهمة الموكلة لها من قبل مجلس الجامعة العربية، حيث ناقشت سبل مواصلة المساهمة في جهود تسوية الأزمة.كما اتفق الحضور على التباحث في كيفية التوصل إلى تحقيق تقدم فاعل في جهود حل الأزمة في إطار علاقات "الصداقة المتينة" التي تجمع الجانب العربي مع طرفيها.
https://arabic.sputniknews.com/20220612/أبو-الغيط-العالم-الغربي-يمارس-ضغوط-على-الدول-العربية-للتصويت-لتطويق-روسيا-1063503726.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0d/1058495960_0:0:896:672_1920x0_80_0_0_d1486d0d6bae92a373b43697398d723b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
جامعة الدول العربية, العالم العربي, روسيا, أخبار أوكرانيا

"جامعة الدول": الدور العربي يمكن أن يساعد في إنهاء الأزمة الأوكرانية

20:21 GMT 17.06.2022
© Sputnik . mohamed Hemidaالجلسة الافتتاحية لأسبوع التنمية المستدامة، جامعة الدول العربية، 13 فبراير/ شباط 2022
الجلسة الافتتاحية لأسبوع التنمية المستدامة، جامعة الدول العربية، 13 فبراير/ شباط 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2022
© Sputnik . mohamed Hemida
تابعنا عبرTelegram
قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي، إن الجامعة تبنت موقفا حياديا إيجابيا إزاء الأزمة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن الدول العربية قد تلعب دورا في إنهاء الصراع.
وذكر في مقابلة مع شبكة "العين" الإخبارية، أن جامعة الدول العربية اتخذت "موقفا محترما مبنيا على الحياد الإيجابي"، وأن علاقاتها جيدة مع الروس والأوكرانيين، وكذلك مع الغرب عموما.
وأضاف: "الدور العربي يمكن أن يكون عاملا مساعدا في إنهاء هذه الحرب، ولكن يحتاج إلى أكثر من عنصر وأكثر من طرف حتى يتهيأ المسرح لنجاح الجهد العربي".
وردا على سؤال حول إمكانية إرسال الجامعة العربية مبعوثا في الأزمات الدولية، قال زكي إن "هناك إمكانية لذلك وليس مسألة مسميات".
سيرغي لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط في موسكو (5 يوليو/تيمزو 2017) - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2022
أبو الغيط: العالم الغربي يمارس ضغوطا على الدول العربية للتصويت من أجل تطويق روسيا
12 يونيو, 22:24 GMT
وتابع: "نتحدث عن مجموعة اتصال فيها وزراء خارجية عدد من الدول وهذا أقوى بكثير من مبعوث (الجزائر، مصر، السعودية، الأردن، العراق، الإمارات، السودان) وجميعها دول كبيرة وعريقة ولها باع في الدبلوماسية".
في وقت سابق من هذا الشهر، اجتمعت مجموعة الاتصال العربية على المستوى الوزاري بشأن الأزمة في أوكرانيا، عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد، لبحث تطورات الوضع وتداعياته على المنطقة العربية.
وقالت المجموعة في بيان، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، إن اجتماعها يأتي في إطار مواصلة تنفيذ المهمة الموكلة لها من قبل مجلس الجامعة العربية، حيث ناقشت سبل مواصلة المساهمة في جهود تسوية الأزمة.
كما اتفق الحضور على التباحث في كيفية التوصل إلى تحقيق تقدم فاعل في جهود حل الأزمة في إطار علاقات "الصداقة المتينة" التي تجمع الجانب العربي مع طرفيها.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня (РСЗО) Град Народной милиции ДНР в районе села Новотроицкое - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس20:06 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала