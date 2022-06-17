عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220617/زيادة-في-أسعار-الذهب-بالسوق-المصرية-الغرام-يرتفع-7-جنيهات-1063759732.html
زيادة في أسعار الذهب بالسوق المصرية... الغرام يرتفع 7 جنيهات
زيادة في أسعار الذهب بالسوق المصرية... الغرام يرتفع 7 جنيهات
شهدت السوق المصرية زيادة في أسعار الذهب في بداية التعاملات اليوم الجمعة، حيث ارتفع الغرام الواحد 7 جنيهات. 17.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-17T09:41+0000
2022-06-17T09:41+0000
أخبار مصر الآن
أسعار الذهب اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/12/1049875905_0:132:1500:976_1920x0_80_0_0_47d75f45063d8d3a612b84386672b987.jpg
وحسب موقع مصراوي فبالمقارنة بأسعار أمس الخميس، ارتفع سعر غرام الذهب في السوق المصرية خلال التعاملات الصباحية، 7 جنيهات.وبناء على تلك الأسعار الجديدة أصبح سعر الغرام عيار 14 هو 668 جنيهًا، والغرام عيار 18 هو 859 جنيهًا.وفيما وصل سعر الغرام عيار 24 إلى 1145 جنيها، فقد سجل الجنيه الذهب 8016 جنيهًا.يأتي ذلك فيما شهدت أسعار المعدن الأصفر، انخفاضا خلال تعاملات أمس الخميس، حيث وصل سعر الأوقية إلى 1827 دولارا.
https://arabic.sputniknews.com/20220601/مصر-تراجع-كبير-في-أسعار-الذهب-1062965172.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/12/1049875905_44:0:1372:996_1920x0_80_0_0_2d6a0fa07644dc965c8b1fcfce62a98d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار مصر الآن, أسعار الذهب اليوم

زيادة في أسعار الذهب بالسوق المصرية... الغرام يرتفع 7 جنيهات

09:41 GMT 17.06.2022
© shutterstockالذهب
الذهب - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2022
© shutterstock
تابعنا عبرTelegram
شهدت السوق المصرية زيادة في أسعار الذهب في بداية التعاملات اليوم الجمعة، حيث ارتفع الغرام الواحد 7 جنيهات.
وحسب موقع مصراوي فبالمقارنة بأسعار أمس الخميس، ارتفع سعر غرام الذهب في السوق المصرية خلال التعاملات الصباحية، 7 جنيهات.
الذهب - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2022
مصر... تراجع كبير في أسعار الذهب
1 يونيو, 13:59 GMT
وبناء على تلك الأسعار الجديدة أصبح سعر الغرام عيار 14 هو 668 جنيهًا، والغرام عيار 18 هو 859 جنيهًا.

أما الذهب الأكثر تداولا في السوق المصرية وهو عيار 21، فقد وصل سعره إلى 1002 جنيهًا للغرام.

وفيما وصل سعر الغرام عيار 24 إلى 1145 جنيها، فقد سجل الجنيه الذهب 8016 جنيهًا.
يأتي ذلك فيما شهدت أسعار المعدن الأصفر، انخفاضا خلال تعاملات أمس الخميس، حيث وصل سعر الأوقية إلى 1827 دولارا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня (РСЗО) Град Народной милиции ДНР в районе села Новотроицкое - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس08:59 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала