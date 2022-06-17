https://arabic.sputniknews.com/20220617/زيادة-في-أسعار-الذهب-بالسوق-المصرية-الغرام-يرتفع-7-جنيهات-1063759732.html
زيادة في أسعار الذهب بالسوق المصرية... الغرام يرتفع 7 جنيهات
زيادة في أسعار الذهب بالسوق المصرية... الغرام يرتفع 7 جنيهات
شهدت السوق المصرية زيادة في أسعار الذهب في بداية التعاملات اليوم الجمعة، حيث ارتفع الغرام الواحد 7 جنيهات. 17.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-17T09:41+0000
2022-06-17T09:41+0000
2022-06-17T09:41+0000
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أسعار الذهب اليوم
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وحسب موقع مصراوي فبالمقارنة بأسعار أمس الخميس، ارتفع سعر غرام الذهب في السوق المصرية خلال التعاملات الصباحية، 7 جنيهات.وبناء على تلك الأسعار الجديدة أصبح سعر الغرام عيار 14 هو 668 جنيهًا، والغرام عيار 18 هو 859 جنيهًا.وفيما وصل سعر الغرام عيار 24 إلى 1145 جنيها، فقد سجل الجنيه الذهب 8016 جنيهًا.يأتي ذلك فيما شهدت أسعار المعدن الأصفر، انخفاضا خلال تعاملات أمس الخميس، حيث وصل سعر الأوقية إلى 1827 دولارا.
https://arabic.sputniknews.com/20220601/مصر-تراجع-كبير-في-أسعار-الذهب-1062965172.html
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أخبار مصر الآن, أسعار الذهب اليوم
زيادة في أسعار الذهب بالسوق المصرية... الغرام يرتفع 7 جنيهات
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شهدت السوق المصرية زيادة في أسعار الذهب في بداية التعاملات اليوم الجمعة، حيث ارتفع الغرام الواحد 7 جنيهات.
وحسب موقع مصراوي
فبالمقارنة بأسعار أمس الخميس، ارتفع سعر غرام الذهب في السوق المصرية خلال التعاملات الصباحية، 7 جنيهات.
وبناء على تلك الأسعار الجديدة أصبح سعر الغرام عيار 14 هو 668 جنيهًا، والغرام عيار 18 هو 859 جنيهًا.
أما الذهب الأكثر تداولا في السوق المصرية وهو عيار 21، فقد وصل سعره إلى 1002 جنيهًا للغرام.
وفيما وصل سعر الغرام عيار 24 إلى 1145 جنيها، فقد سجل الجنيه الذهب 8016 جنيهًا.
يأتي ذلك فيما شهدت أسعار المعدن الأصفر
، انخفاضا خلال تعاملات أمس الخميس، حيث وصل سعر الأوقية إلى 1827 دولارا.