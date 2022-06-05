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أسعار الذهب في مصر ترتفع جنيها واحدا خلال تعاملات اليوم
أسعار الذهب في مصر ترتفع جنيها واحدا خلال تعاملات اليوم
شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية ارتفاعا طفيفا، خلال تعاملات اليوم الأحد. 05.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-05T12:00+0000
2022-06-05T12:00+0000
2022-06-05T12:00+0000
أسعار الذهب اليوم
أخبار مصر الآن
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وحسب تصريحات نقلها "مصراوي" عن نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، فقد ارتفع سعر الذهب جنيها واحدا في السوق المصرية اليوم.ووفقا للأسعار الجديدة صار سعر غرام الذهب عيار 14/ 671 جنيهًا، وسعر غرام الذهب عيار 18/ 862 جنيهًا.أما الغرام عيار 21، وهو الأكثر تداولا في السوق المصرية فقد وصل سعره بعد هذه الزيادة إلى 1006 جنيهات.يشار إلى أن أسعار الذهب على المستوى العالمي كانت قد وصلت إلى 1851 دولارا للأوقية، بنسبة بانخفاض قدره 0.93%، في الساعة 9:01 صباحا، في آخر جلسات الأسبوع الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20220601/مصر-تراجع-كبير-في-أسعار-الذهب-1062965172.html
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أسعار الذهب اليوم, أخبار مصر الآن
أسعار الذهب في مصر ترتفع جنيها واحدا خلال تعاملات اليوم
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شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية ارتفاعا طفيفا، خلال تعاملات اليوم الأحد.
وحسب تصريحات نقلها "مصراوي"
عن نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، فقد ارتفع سعر الذهب جنيها واحدا في السوق المصرية اليوم.
ووفقا للأسعار الجديدة صار سعر غرام الذهب عيار 14/ 671 جنيهًا، وسعر غرام الذهب
عيار 18/ 862 جنيهًا.
أما الغرام عيار 21، وهو الأكثر تداولا في السوق المصرية فقد وصل سعره بعد هذه الزيادة إلى 1006 جنيهات.
وبينما صار سعر غرام الذهب عيار 24/ 1150 جنيهًا، فقد وصل الجنيه الذهب في السوق المصرية إلى 8048 جنيهًا.
يشار إلى أن أسعار الذهب
على المستوى العالمي كانت قد وصلت إلى 1851 دولارا للأوقية، بنسبة بانخفاض قدره 0.93%، في الساعة 9:01 صباحا، في آخر جلسات الأسبوع الماضي.