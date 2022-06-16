https://arabic.sputniknews.com/20220616/أسعار-الذهب-في-مصر-ترتفع-جنيها-واحدا-وعيار-21-يلامس-حاجز-الـ1000-1063704270.html
أسعار الذهب في مصر ترتفع جنيها واحدا... وعيار 21 يلامس حاجز الـ1000
أسعار الذهب في مصر ترتفع جنيها واحدا... وعيار 21 يلامس حاجز الـ1000
ارتفاع طفيف شهدته أسعار الذهب في السوق المصرية في بداية تعاملات اليوم الخميس، حيث زادت جنيها واحدا عن مثيلاتها أمس. 16.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-16T11:12+0000
2022-06-16T11:12+0000
2022-06-16T11:12+0000
أسعار الذهب اليوم
أخبار مصر الآن
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ووفقا لموقع مصراوي، فإن الأسعار شهدت زيادة بمعدل جنيه واحد في بداية تعاملات اليوم، وذلك مقارنة بنظيرتها أمس.وقد جعلت هذه الزيادة سعر الغرام عيار 21 يلامس حاجز الـ1000 جنيه، والذي هبط عنه منذ أيام.وحسب الأسعار الجديدة، فإن الغرام عيار 14 أصبح سعره 667 جنيها، والغرام عيار 18 وصل إلى 857 جنيها، وصعد سعر عيار 21 إلى ألف جنيه للغرام.يأتي ذلك فيما انخفضت أسعار المعدن الأصفر عالميا، خلال تعاملات اليوم الخميس، حتى وصلت إلى 1828 دولارا للأوقية، وهو ما يعني تراجعا بنسبة 0.27%.
https://arabic.sputniknews.com/20220601/فوز-4-شركات-بالمزايدة-العالمية-للبحث-عن-الذهب-في-مصر-1062955040.html
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أسعار الذهب اليوم, أخبار مصر الآن
أسعار الذهب في مصر ترتفع جنيها واحدا... وعيار 21 يلامس حاجز الـ1000
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ارتفاع طفيف شهدته أسعار الذهب في السوق المصرية في بداية تعاملات اليوم الخميس، حيث زادت جنيها واحدا عن مثيلاتها أمس.
ووفقا لموقع مصراوي
، فإن الأسعار شهدت زيادة بمعدل جنيه واحد في بداية تعاملات اليوم، وذلك مقارنة بنظيرتها أمس.
وقد جعلت هذه الزيادة
سعر الغرام عيار 21 يلامس حاجز الـ1000 جنيه، والذي هبط عنه منذ أيام.
وحسب الأسعار الجديدة، فإن الغرام عيار 14 أصبح سعره 667 جنيها، والغرام عيار 18 وصل إلى 857 جنيها، وصعد سعر عيار 21 إلى ألف جنيه للغرام.
وفيما ارتفع سعر الغرام عيار 24 ليصل إلى 1143 جنيها، فإن سعر الجنيه الذهب وصل إلى 8 آلاف جنيه.
يأتي ذلك فيما انخفضت أسعار
المعدن الأصفر عالميا، خلال تعاملات اليوم الخميس، حتى وصلت إلى 1828 دولارا للأوقية، وهو ما يعني تراجعا بنسبة 0.27%.