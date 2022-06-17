https://arabic.sputniknews.com/20220617/سي-إن-إن-تكشف-شخصية-الأمريكي-الثالث-المفقود-في-أوكرانيا-محارب-مخضرم-في-مشاة-البحرية-1063770146.html
سي إن إن تكشف شخصية الأمريكي الثالث المفقود في أوكرانيا.. محارب مخضرم في مشاة البحرية
سي إن إن تكشف شخصية الأمريكي الثالث المفقود في أوكرانيا.. محارب مخضرم في مشاة البحرية
كشفت تقارير إعلامية شخصية الأمريكي الثالث الذي أعلن عن فقدانه في القتال داخل أوكرانيا. 17.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-17T12:43+0000
2022-06-17T12:43+0000
2022-06-17T12:43+0000
أخبار أوكرانيا
الأسطول السادس للقوات البحرية الأمريكية
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وحسب سي إن إن فإن زوجة جندي مشاة البحرية الأمريكي المخضرم، جرادي كورباسي، أكدت أنه هو الأمريكي الثالث الذي تم الإعلان عن فقده من قبل وزارة الخارجية الأمريكية.وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس قد أعلن، خلال مؤتمر صحفي أمس الخميس، أن وزارة الخارجية قالت إنها على علم بتقارير عن أمريكي ثالث سافر إلى أوكرانيا للقتال ضد روسيا تم التعرف عليه "في الأسابيع الأخيرة" على أنه مفقود.وخدم كورباسي في سلاح مشاة البحرية الأمريكية لمدة 20 عامًا، حيث انضم إليها بعد هجمات 11 سبتمبر، وقام بأربع عمليات انتشار خلال خدمته، بما في ذلك ثلاثة في العراق.حصل كورباسي على وسام الخدمة العسكرية وحصل على ميدالية حسن السلوك ثلاث مرات، وميدالية الإنجاز في سلاح البحرية والبحرية ثلاث مرات، وميدالية القلب الأرجواني، وميدالية خدمة الدفاع الوطني، وميدالية الحملة الاستكشافية للحرب العالمية على الإرهاب، من بين جوائز أخرى، وفقًا لسجل خدمته العسكرية، وتقاعد في نوفمبر 2021.وقال هيث إنه اختار التطوع إلى جانب الأوكرانيين في أوكرانيا، لكنه في البداية لم يتصور نفسه يقاتل في الخطوط الأمامية للحرب، حيث وصل إلى أوكرانيا في 7 مارس ووصل إلى العاصمة الأوكرانية كييف في 21 مارس.
https://arabic.sputniknews.com/20220617/السلطات-الأمريكية-تتحقق-من-صحة-صورة-مقاتلين-أمريكيين-أسيرين-في-أوكرانيا-1063752122.html
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أخبار أوكرانيا, الأسطول السادس للقوات البحرية الأمريكية
سي إن إن تكشف شخصية الأمريكي الثالث المفقود في أوكرانيا.. محارب مخضرم في مشاة البحرية
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كشفت تقارير إعلامية شخصية الأمريكي الثالث الذي أعلن عن فقدانه في القتال داخل أوكرانيا.
وحسب سي إن إن
فإن زوجة جندي مشاة البحرية الأمريكي المخضرم، جرادي كورباسي، أكدت أنه هو الأمريكي الثالث الذي تم الإعلان عن فقده من قبل وزارة الخارجية الأمريكية.
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس قد أعلن، خلال مؤتمر صحفي أمس الخميس، أن وزارة الخارجية قالت إنها على علم بتقارير عن أمريكي ثالث سافر إلى أوكرانيا للقتال ضد روسيا تم التعرف عليه "في الأسابيع الأخيرة" على أنه مفقود.
ولم يذكر برايس اسم الأمريكي الثالث الذي قيل إنه مفقود، لكنه قال إن وزارة الخارجية على اتصال بعائلته.
وخدم كورباسي في سلاح مشاة البحرية الأمريكية لمدة 20 عامًا، حيث انضم إليها بعد هجمات 11 سبتمبر، وقام بأربع عمليات انتشار خلال خدمته، بما في ذلك ثلاثة في العراق.
حصل كورباسي على وسام الخدمة العسكرية وحصل على ميدالية حسن السلوك ثلاث مرات، وميدالية الإنجاز في سلاح البحرية والبحرية ثلاث مرات، وميدالية القلب الأرجواني، وميدالية خدمة الدفاع الوطني، وميدالية الحملة الاستكشافية للحرب العالمية على الإرهاب، من بين جوائز أخرى، وفقًا لسجل خدمته العسكرية، وتقاعد في نوفمبر 2021.
ونقلت سي إن إن عن جورج هيث، صديق عائلة كورباسي قوله إن آخر مرة سمع فيها هيسون كيم وغيره من الأصدقاء المقربين من كورباسي كانت بين 23 و24 أبريل.
وقال هيث إنه اختار التطوع إلى جانب الأوكرانيين في أوكرانيا، لكنه في البداية لم يتصور نفسه يقاتل في الخطوط الأمامية للحرب، حيث وصل إلى أوكرانيا في 7 مارس ووصل إلى العاصمة الأوكرانية كييف في 21 مارس.