https://arabic.sputniknews.com/20220617/لافرنتييف-التقارير-التي-تزعم-أن-روسيا-تزود-سوريا-بالحبوب-الأوكرانية-مضللة-وكاذبة-1063752350.html
لافرنتييف: التقارير التي تزعم أن روسيا تزود سوريا بالحبوب الأوكرانية مضللة وكاذبة
لافرنتييف: التقارير التي تزعم أن روسيا تزود سوريا بالحبوب الأوكرانية مضللة وكاذبة
أكد المبعوث الرئاسي الروسي الخاص إلى سوريا، ألكسندر لافرنتييف، أن ما يتم تداوله من تقارير عن نقل الحبوب الأوكرانية إلى سوريا تضليل وكذب. 17.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-17T06:33+0000
2022-06-17T06:33+0000
2022-06-17T06:33+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
القمح
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نور سلطان- سبوتنك. وحسب تصريحات لوكالة سبوتنيك، قال المبعوث الرئاسي الروسي الخاص لسوريا ألكسندر لافرنتييف إن التقارير الأخيرة التي تزعم أن روسيا تزود سوريا بالحبوب الأوكرانية ليست سوى معلومات مضللة وأخبار كاذبة.وكانت وكالة رويترز قد أوردت في 2 يونيو/ حزيران الجاري، نقلاً عن السفارة الأوكرانية في لبنان، أن روسيا صدرت 100 ألف طن من القمح من أوكرانيا منذ بدء عمليتها العسكرية الخاصة وزودت سوريا بها.وعلق لافرنتييف قائلا: "هذه معلومة أخرى مزيفة وغير مؤكدة، منفصلة عن الواقع" معللا: "الاحتياطيات الرئيسية من القمح موجودة في منطقتي ميكولايف وأوديسا، والسفن الروسية لا تستطيع الوصول إلى هذه الموانئ؛ لأنها تحت السيطرة الأوكرانية".وقال: "في الآونة الأخيرة فقط - قبل أسبوع- تم إزالة الألغام من الميناء وجعله في حالة طبيعية إلى حد ما"، مشيرًا إلى أنه "لا يمكن أن تكون هناك أسئلة حول مئة ألف طن من الحبوب الأوكرانية".وكان زعماء العالم والمنظمات الدولية قد ناشدوا روسيا إلغاء حظر الموانئ البحرية الأوكرانية والإفراج عن الحبوب العالقة في المستودعات، ونفت موسكو إغلاق الموانئ البحرية، ولفتت الانتباه إلى الألغام التي نشرتها كييف في البحر الأسود.
https://arabic.sputniknews.com/20220526/بيسكوف-روسيا-ترفض-الاتهامات-الموجهة-لها-بعرقلة-تصدير-الحبوب-من-أوكرانيا--1062721012.html
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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روسيا, أخبار أوكرانيا, القمح
لافرنتييف: التقارير التي تزعم أن روسيا تزود سوريا بالحبوب الأوكرانية مضللة وكاذبة
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أكد المبعوث الرئاسي الروسي الخاص إلى سوريا، ألكسندر لافرنتييف، أن ما يتم تداوله من تقارير عن نقل الحبوب الأوكرانية إلى سوريا تضليل وكذب.
نور سلطان- سبوتنك. وحسب تصريحات لوكالة سبوتنيك، قال المبعوث الرئاسي الروسي الخاص لسوريا ألكسندر لافرنتييف إن التقارير الأخيرة التي تزعم أن روسيا تزود سوريا بالحبوب الأوكرانية
ليست سوى معلومات مضللة وأخبار كاذبة.
وكانت وكالة رويترز قد أوردت في 2 يونيو/ حزيران الجاري، نقلاً عن السفارة الأوكرانية في لبنان، أن روسيا صدرت
100 ألف طن من القمح من أوكرانيا منذ بدء عمليتها العسكرية الخاصة وزودت سوريا بها.
وعلق لافرنتييف قائلا: "هذه معلومة أخرى مزيفة وغير مؤكدة، منفصلة عن الواقع" معللا: "الاحتياطيات الرئيسية من القمح موجودة في منطقتي ميكولايف وأوديسا، والسفن الروسية لا تستطيع الوصول إلى هذه الموانئ؛ لأنها تحت السيطرة الأوكرانية".
وأضاف الدبلوماسي الروسي أنه لا توجد أيضًا مستودعات للحبوب في مدينة ماريوبول الساحلية التي تسيطر عليها روسيا.
وقال: "في الآونة الأخيرة فقط - قبل أسبوع- تم إزالة الألغام من الميناء وجعله في حالة طبيعية إلى حد ما"، مشيرًا إلى أنه "لا يمكن أن تكون هناك أسئلة حول مئة ألف طن من الحبوب الأوكرانية".
وكان زعماء العالم والمنظمات الدولية قد ناشدوا روسيا إلغاء حظر الموانئ البحرية الأوكرانية والإفراج عن الحبوب العالقة في المستودعات، ونفت موسكو إغلاق الموانئ البحرية، ولفتت الانتباه
إلى الألغام التي نشرتها كييف في البحر الأسود.