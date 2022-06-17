https://arabic.sputniknews.com/20220617/مسؤول-أمريكي-البحث-عن-بدائل-للأسمدة-الروسية-أحد-مستهدفات-بايدن-من-منتدى-الطاقة-والمناخ--1063764113.html
مسؤول أمريكي: البحث عن بدائل للأسمدة الروسية أحد مستهدفات بايدن من منتدى الطاقة والمناخ
مسؤول أمريكي: البحث عن بدائل للأسمدة الروسية أحد مستهدفات بايدن من منتدى الطاقة والمناخ
قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، إن الرئيس جو بايدن سيعقد اجتماعا افتراضيا اليوم الجمعة، للطاقة والمناخ، أحد مستهدفاته البحث عن بدائل للأسمدة الروسية. 17.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-17T10:53+0000
2022-06-17T10:53+0000
2022-06-17T10:53+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
جو بايدن
روسيا
الأسمدة
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واشنطن- سبوتنيك. ووفقا لتصريحات أدلى بها للصحفيين، أكد المسؤول أن "بايدن سيعقد منتدى الطاقة والمناخ الافتراضي في وقت لاحق اليوم الجمعة، وسيحضره العديد من قادة العالم الكبار لمناقشة مجموعة من القضايا العالمية بما في ذلك البحث عن بدائل للأسمدة الروسية وتسريع الانتقال إلى الطاقة النظيفة".وقال إن الاجتماع الذي سيكون بدءًا من الساعة 8:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (12:30 مساءً بتوقيت غرينتش)، يمثل الاجتماع الثالث لبايدن على مستوى القادة لـ MEF منذ توليه منصبه.وقال المسؤول الأمريكي: "في الزراعة، هذه دعوة عالمية للعمل على البحث عن بدائل أو أنواع معينة من الأسمدة للتأكد من أننا قادرون على زراعة المزيد من الغذاء بمدخلات أقل، لجعله أكثر كفاءة وإنتاجية".وتشمل الدول التي ستشارك في المنتدى الافتراضي الأرجنتين وأستراليا وتشيلي والصين وكندا والاتحاد الأوروبي وألمانيا وإندونيسيا واليابان والمملكة العربية السعودية والمكسيك والنرويج ونيجيريا وجمهورية كوريا، تركيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة وفيتنام ومصر وفرنسا.وقال المسؤول إن بايدن ونظراءه سيصدرون مجموعة من الإعلانات في عدد قليل من القطاعات الرئيسية التي ستساعد في مواجهة التحديات في أمن الطاقة والأمن الغذائي والمناخ.
https://arabic.sputniknews.com/20220616/بايدن-يستضيف-اجتماعا-افتراضيا-لمناقشة-الطاقة-والمناخ-1063749900.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, روسيا, الأسمدة
مسؤول أمريكي: البحث عن بدائل للأسمدة الروسية أحد مستهدفات بايدن من منتدى الطاقة والمناخ
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قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، إن الرئيس جو بايدن سيعقد اجتماعا افتراضيا اليوم الجمعة، للطاقة والمناخ، أحد مستهدفاته البحث عن بدائل للأسمدة الروسية.
واشنطن- سبوتنيك. ووفقا لتصريحات أدلى بها للصحفيين، أكد المسؤول أن "بايدن سيعقد منتدى الطاقة والمناخ الافتراضي في وقت لاحق اليوم الجمعة، وسيحضره العديد من قادة العالم الكبار لمناقشة مجموعة من القضايا العالمية بما في ذلك البحث عن بدائل للأسمدة الروسية
وتسريع الانتقال إلى الطاقة النظيفة".
وقال إن الاجتماع الذي سيكون بدءًا من الساعة 8:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (12:30 مساءً بتوقيت غرينتش)، يمثل الاجتماع الثالث لبايدن على مستوى القادة لـ MEF منذ توليه منصبه
.
وقال المسؤول الأمريكي: "في الزراعة، هذه دعوة عالمية للعمل على البحث عن بدائل أو أنواع معينة من الأسمدة للتأكد من أننا قادرون على زراعة المزيد من الغذاء بمدخلات أقل، لجعله أكثر كفاءة وإنتاجية".
وقال المسؤول إن الصراع في أوكرانيا قدم لحظة "مضاعفة" لتسريع الانتقال من الوقود الأحفوري إلى الطاقة المتوافقة مع المناخ.
وتشمل الدول التي ستشارك في المنتدى الافتراضي الأرجنتين وأستراليا وتشيلي والصين وكندا والاتحاد الأوروبي وألمانيا وإندونيسيا واليابان والمملكة العربية السعودية والمكسيك والنرويج ونيجيريا وجمهورية كوريا، تركيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة وفيتنام ومصر وفرنسا.
وقال المسؤول إن بايدن ونظراءه سيصدرون مجموعة
من الإعلانات في عدد قليل من القطاعات الرئيسية التي ستساعد في مواجهة التحديات في أمن الطاقة والأمن الغذائي والمناخ.