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https://arabic.sputniknews.com/20220618/حقوق-المستهلك-الروسية-المختبرات-الحيوية-في-أوكرانيا-تشكل-خطرا-على-الأمن-البيولوجي-العالمي-1063800685.html
"حقوق المستهلك الروسية": المختبرات الحيوية في أوكرانيا تشكل خطرا على الأمن البيولوجي العالمي
"حقوق المستهلك الروسية": المختبرات الحيوية في أوكرانيا تشكل خطرا على الأمن البيولوجي العالمي
أكدت هيئة حماية حقوق المستهلك الروسية أن المختبرات الحيوية في أوكرانيا تشكل خطرًا على الأمن البيولوجي العالمي. 18.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-18T06:28+0000
2022-06-18T06:28+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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موسكو- سبوتنيك. وفي تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، على هامش منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، قالت آنا بوبوفا، رئيسة هيئة حماية حقوق المستهلك الروسية، اليوم السبت، إن المختبرات البيولوجية في أوكرانيا تشكل خطرًا على الأمن البيولوجي في العالم، لافتة إلى أن الادعاءات بأنها عملت لصالح الشعب الأوكراني خاطئة.وكانت وزارة الدفاع الأمريكية أكدت، في 9 يونيو/ حزيران الجاري، أن الولايات المتحدة ساعدت في تقديم الدعم لـ 46 مختبرًا بيولوجيًا في أوكرانيا من أجل تحسين الأمن البيولوجي ومراقبة الأمراض.وأضافت بوبوفا أنه لا يوجد أحد في أوكرانيا يتعامل مع القضايا الوبائية ولا توجد خدمة وبائية حتى لا يتمكن أي شخص من تقييم تصرفات جيش دولة أجنبية فيما يتعلق بالأمن البيولوجي.وكانت وزارة الدفاع الروسية اكتشفت، في فبراير/ شباط الماضي، وجود 30 مختبرًا بيولوجيًا عسكريًا تمولها الولايات المتحدة في أوكرانيا.وقالت روسيا أيضًا إن المختبرات التي تم الكشف عنها في أوكرانيا لا تشكل سوى جزء صغير من شبكة عالمية تضم أكثر من 300 منشأة مماثلة.
https://arabic.sputniknews.com/20220417/المختبرات-البيولوجية-الأمريكية-في-أوكرانيا-تفتح-ملف-جرائم-استخدام-أمريكا-الأسلحة-المحرمة-1061307641.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا

"حقوق المستهلك الروسية": المختبرات الحيوية في أوكرانيا تشكل خطرا على الأمن البيولوجي العالمي

06:28 GMT 18.06.2022
© Sputnik . Dmitriy Astakhov / الذهاب إلى بنك الصوررئيسة هيئة حماية المستهلك الروسية "روس بوتريب نادزور"، آنا بوبوفا
رئيسة هيئة حماية المستهلك الروسية روس بوتريب نادزور، آنا بوبوفا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2022
© Sputnik . Dmitriy Astakhov
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أكدت هيئة حماية حقوق المستهلك الروسية أن المختبرات الحيوية في أوكرانيا تشكل خطرًا على الأمن البيولوجي العالمي.
موسكو- سبوتنيك. وفي تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، على هامش منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، قالت آنا بوبوفا، رئيسة هيئة حماية حقوق المستهلك الروسية، اليوم السبت، إن المختبرات البيولوجية في أوكرانيا تشكل خطرًا على الأمن البيولوجي في العالم، لافتة إلى أن الادعاءات بأنها عملت لصالح الشعب الأوكراني خاطئة.
هيروشيما - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2022
المختبرات البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا تفتح ملف جرائم استخدام أمريكا الأسلحة المحرمة
17 أبريل, 18:38 GMT
وكانت وزارة الدفاع الأمريكية أكدت، في 9 يونيو/ حزيران الجاري، أن الولايات المتحدة ساعدت في تقديم الدعم لـ 46 مختبرًا بيولوجيًا في أوكرانيا من أجل تحسين الأمن البيولوجي ومراقبة الأمراض.

وقالت بوبوفا: "ما كشفه خبراؤنا العسكريون على الأرض هو خطر على الأمن البيولوجي للعالم، والتصريحات الأخيرة التي تفيد بأن كل هذا تم القيام به لصالح الشعب الأوكراني هي تصريحات غير صحيحة تمامًا".

وأضافت بوبوفا أنه لا يوجد أحد في أوكرانيا يتعامل مع القضايا الوبائية ولا توجد خدمة وبائية حتى لا يتمكن أي شخص من تقييم تصرفات جيش دولة أجنبية فيما يتعلق بالأمن البيولوجي.
وكانت وزارة الدفاع الروسية اكتشفت، في فبراير/ شباط الماضي، وجود 30 مختبرًا بيولوجيًا عسكريًا تمولها الولايات المتحدة في أوكرانيا.

ووفقًا لموسكو، أنفقت واشنطن أكثر من 200 مليون دولار لتطوير أسلحة بيولوجية في المنشآت الأوكرانية.

وقالت روسيا أيضًا إن المختبرات التي تم الكشف عنها في أوكرانيا لا تشكل سوى جزء صغير من شبكة عالمية تضم أكثر من 300 منشأة مماثلة.
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