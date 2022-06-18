عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220618/قطر-مطار-حمد-الدولي-يحصد-لقب-الأفضل-في-العالم-للعام-الثاني-على-التوالي-1063835482.html
قطر… مطار حمد الدولي يحصد لقب الأفضل في العالم للعام الثاني على التوالي
قطر… مطار حمد الدولي يحصد لقب الأفضل في العالم للعام الثاني على التوالي
حصد مطار حمد الدولي في قطر على لقب أفضل مطار في العالم للعام الثاني على التوالي خلال تصويت جوائز "سكاي تراكس". 18.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-18T20:38+0000
2022-06-18T20:38+0000
منوعات
قطر
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102000/66/1020006688_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_25637aaa60528a4803bbe72476ad23e3.jpg
ذكرت ذلك صحيفة "الراية" القطرية، مشيرة إلى أنه تفوق على العديد من المطارات الدولية وأبرزها مطارات ميونيخ وسنغافورة وطوكيو وإسطنبول.وقال بدر الأمير، مدير العمليات التنفيذي بالمطار إن المطار يمثل البوابة الرئيسية لدولة قطر، مشيرا إلى سعادته بحصوله على اللقب مرة أخرى.وأكد الأمير مواصلة الالتزام بتحقيق أعلى معايير التميز عالميا.
قطر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102000/66/1020006688_203:0:1104:676_1920x0_80_0_0_eda6cb894933de04ce3491529467abea.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
منوعات, قطر

قطر… مطار حمد الدولي يحصد لقب الأفضل في العالم للعام الثاني على التوالي

20:38 GMT 18.06.2022
© YouTube.comمطار حمد الدولي
مطار حمد الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2022
© YouTube.com
تابعنا عبرTelegram
حصد مطار حمد الدولي في قطر على لقب أفضل مطار في العالم للعام الثاني على التوالي خلال تصويت جوائز "سكاي تراكس".
ذكرت ذلك صحيفة "الراية" القطرية، مشيرة إلى أنه تفوق على العديد من المطارات الدولية وأبرزها مطارات ميونيخ وسنغافورة وطوكيو وإسطنبول.
وقال بدر الأمير، مدير العمليات التنفيذي بالمطار إن المطار يمثل البوابة الرئيسية لدولة قطر، مشيرا إلى سعادته بحصوله على اللقب مرة أخرى.
وأكد الأمير مواصلة الالتزام بتحقيق أعلى معايير التميز عالميا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Ударные вертолеты Ка-52 ВКС России, задействованные в специальной военной операции на Харьковском направлении, на полевом аэродроме - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس18:00 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала