https://arabic.sputniknews.com/20220618/قطر-مطار-حمد-الدولي-يحصد-لقب-الأفضل-في-العالم-للعام-الثاني-على-التوالي-1063835482.html
قطر… مطار حمد الدولي يحصد لقب الأفضل في العالم للعام الثاني على التوالي
قطر… مطار حمد الدولي يحصد لقب الأفضل في العالم للعام الثاني على التوالي
حصد مطار حمد الدولي في قطر على لقب أفضل مطار في العالم للعام الثاني على التوالي خلال تصويت جوائز "سكاي تراكس". 18.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-18T20:38+0000
2022-06-18T20:38+0000
2022-06-18T20:38+0000
منوعات
قطر
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ذكرت ذلك صحيفة "الراية" القطرية، مشيرة إلى أنه تفوق على العديد من المطارات الدولية وأبرزها مطارات ميونيخ وسنغافورة وطوكيو وإسطنبول.وقال بدر الأمير، مدير العمليات التنفيذي بالمطار إن المطار يمثل البوابة الرئيسية لدولة قطر، مشيرا إلى سعادته بحصوله على اللقب مرة أخرى.وأكد الأمير مواصلة الالتزام بتحقيق أعلى معايير التميز عالميا.
قطر
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, قطر
قطر… مطار حمد الدولي يحصد لقب الأفضل في العالم للعام الثاني على التوالي
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حصد مطار حمد الدولي في قطر على لقب أفضل مطار في العالم للعام الثاني على التوالي خلال تصويت جوائز "سكاي تراكس".
ذكرت ذلك صحيفة "الراية" القطرية، مشيرة إلى أنه تفوق على العديد من المطارات الدولية
وأبرزها مطارات ميونيخ وسنغافورة وطوكيو وإسطنبول.
وقال بدر الأمير، مدير العمليات التنفيذي بالمطار إن المطار يمثل البوابة الرئيسية
لدولة قطر، مشيرا إلى سعادته بحصوله على اللقب مرة أخرى.
وأكد الأمير مواصلة الالتزام بتحقيق أعلى معايير التميز عالميا.