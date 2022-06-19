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https://arabic.sputniknews.com/20220619/الأرصاد-اليابانية-زلزال-بقوة-52-يضرب-محافظة-إيشيكاوا-1063845171.html
الأرصاد اليابانية: زلزال بقوة 5.2 يضرب محافظة إيشيكاوا
الأرصاد اليابانية: زلزال بقوة 5.2 يضرب محافظة إيشيكاوا
أكدت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن زلزالا قويا ضرب محافظة إيشيكاوا اليابانية، شرقي البلاد، صباح اليوم الأحد. 19.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-19T07:53+0000
2022-06-19T07:54+0000
بحر اليابان
زلزال اليابان
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وحسب ما نشرته رئاسة الوزراء اليابانية عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، اليوم الأحد، أكدت أن زلزالا قوته 5.2 درجة ضرب محافظة إيشيكاوا شرقي اليابان.ونقلت عن الوكالة أن الزلزال وقع قرابة الساعة 06:08 بتوقيت غرينتش وبلغت شدته 5.2 درجة على مقياس الزلازل اليابانية، مضيفة أن الزلزال وقع في المياه قبالة الساحل بالقرب من مدينة سوزو على عمق حوالي 6.2 ميل.ولفتت إلى أن الوكالة أوضحت عدم وجود تهديد بحدوث موجات مد عاتية على الرغم من جسامتها الكبيرة.وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية NHK أنه في أعقاب الزلزال، تم إنشاء مقر تجميع واستجابة تابع لمكتب رئيس الوزراء الياباني.ولم ترد أنباء فورية عن وقوع إصابات أو أضرار بسبب الزلزال.
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بحر اليابان, زلزال اليابان

الأرصاد اليابانية: زلزال بقوة 5.2 يضرب محافظة إيشيكاوا

07:53 GMT 19.06.2022 (تم التحديث: 07:54 GMT 19.06.2022)
© AFP 2022 / Kazuhiro Nogiالشرطة تبحث عن ناجين بعد زلزال ضرب جنوب اليابان، 17 أبريل/ نيسان 2016.
الشرطة تبحث عن ناجين بعد زلزال ضرب جنوب اليابان، 17 أبريل/ نيسان 2016. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2022
© AFP 2022 / Kazuhiro Nogi
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أكدت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن زلزالا قويا ضرب محافظة إيشيكاوا اليابانية، شرقي البلاد، صباح اليوم الأحد.
وحسب ما نشرته رئاسة الوزراء اليابانية عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، اليوم الأحد، أكدت أن زلزالا قوته 5.2 درجة ضرب محافظة إيشيكاوا شرقي اليابان.
ونقلت عن الوكالة أن الزلزال وقع قرابة الساعة 06:08 بتوقيت غرينتش وبلغت شدته 5.2 درجة على مقياس الزلازل اليابانية، مضيفة أن الزلزال وقع في المياه قبالة الساحل بالقرب من مدينة سوزو على عمق حوالي 6.2 ميل.
ولفتت إلى أن الوكالة أوضحت عدم وجود تهديد بحدوث موجات مد عاتية على الرغم من جسامتها الكبيرة.
وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية NHK أنه في أعقاب الزلزال، تم إنشاء مقر تجميع واستجابة تابع لمكتب رئيس الوزراء الياباني.
ولم ترد أنباء فورية عن وقوع إصابات أو أضرار بسبب الزلزال.
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