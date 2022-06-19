الأرصاد اليابانية: زلزال بقوة 5.2 يضرب محافظة إيشيكاوا
07:53 GMT 19.06.2022 (تم التحديث: 07:54 GMT 19.06.2022)
© AFP 2022 / Kazuhiro Nogiالشرطة تبحث عن ناجين بعد زلزال ضرب جنوب اليابان، 17 أبريل/ نيسان 2016.
© AFP 2022 / Kazuhiro Nogi
أكدت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن زلزالا قويا ضرب محافظة إيشيكاوا اليابانية، شرقي البلاد، صباح اليوم الأحد.
وحسب ما نشرته رئاسة الوزراء اليابانية عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، اليوم الأحد، أكدت أن زلزالا قوته 5.2 درجة ضرب محافظة إيشيكاوا شرقي اليابان.
Access 14-language information on disaster mitigation.https://t.co/g6T0hDMaXh#Earthquake Information is also available here.https://t.co/YgOresNygJ — 気象庁防災情報 (@JMA_bousai) June 19, 2022
For more information, visit the JMA webpage in English.https://t.co/TCAviFxfHg
ونقلت عن الوكالة أن الزلزال وقع قرابة الساعة 06:08 بتوقيت غرينتش وبلغت شدته 5.2 درجة على مقياس الزلازل اليابانية، مضيفة أن الزلزال وقع في المياه قبالة الساحل بالقرب من مدينة سوزو على عمق حوالي 6.2 ميل.
ولفتت إلى أن الوكالة أوضحت عدم وجود تهديد بحدوث موجات مد عاتية على الرغم من جسامتها الكبيرة.
[Earthquake Information] 15:08 JST on 19 Jun 2022, Seismic intensity 6- at Noto, Ishikawa Prefecture. Watch out for new information. Those in affected areas, do not panic.— 内閣府防災 (@CAO_BOUSAI) June 19, 2022
وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية NHK أنه في أعقاب الزلزال، تم إنشاء مقر تجميع واستجابة تابع لمكتب رئيس الوزراء الياباني.
ولم ترد أنباء فورية عن وقوع إصابات أو أضرار بسبب الزلزال.