https://arabic.sputniknews.com/20220619/الذهب-يواصل-ارتفاعه-الهادئ-في-السوق-المصرية-جنيهان-فقط-1063847451.html
الذهب يواصل ارتفاعه الهادئ في السوق المصرية... جنيهان فقط
الذهب يواصل ارتفاعه الهادئ في السوق المصرية... جنيهان فقط
ما زالت أسعار الذهب في السوق المصرية تواصل ارتفاعها الهادئ، بعد فترة من التراجع، وكسرها حاجز الألف جنيه. 19.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-19T09:16+0000
2022-06-19T09:16+0000
2022-06-19T09:16+0000
أسعار الذهب اليوم
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وحسب المصراوي، ارتفع غرام الذهب في السوق المصرية، في بداية تعاملات اليوم الأحد، جنيهين فقط، مقارنة بما تم الإغلاق عليه أمس.ووفقا للأسعار الجديدة، فإن الغرام عيار 14 وصل إلى 669 جنيها، والغرام عيار 18 وصل إلى 860 جنيها.وبينما وصل الغرام عيار 24 إلى 1146 جنيها، فقد سجل الجنيه الذهبي صعودا وصل إلى 8024 جنيها.وكانت البورصات العالمية قد وصل فيها سعر المعدن الأصفر في آخر جلسات الأسبوع، قرابة 1839 دولارا للأوقية، مسجلا تراجعا يقدر بـ 0.97%.
https://arabic.sputniknews.com/20220507/لماذا-اضطراب-سوق-الذهب-في-مصر-أخيرا-وقصة-الصورة-سبب-الأزمة-1061955255.html
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أسعار الذهب اليوم, أخبار مصر الآن
الذهب يواصل ارتفاعه الهادئ في السوق المصرية... جنيهان فقط
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ما زالت أسعار الذهب في السوق المصرية تواصل ارتفاعها الهادئ، بعد فترة من التراجع، وكسرها حاجز الألف جنيه.
وحسب المصراوي،
ارتفع غرام الذهب في السوق المصرية، في بداية تعاملات اليوم الأحد، جنيهين فقط، مقارنة بما تم الإغلاق عليه أمس.
ووفقا للأسعار الجديدة
، فإن الغرام عيار 14 وصل إلى 669 جنيها، والغرام عيار 18 وصل إلى 860 جنيها.
أما الغرام عيار 21، وهو النوع الأكثر تداولا بين المصريين وصل سعره طبقا لتلك الزيادة إلى 1003 جنيهات.
وبينما وصل الغرام عيار 24 إلى 1146 جنيها، فقد سجل الجنيه الذهبي صعودا وصل إلى 8024 جنيها.
وكانت البورصات العالمية قد وصل فيها سعر المعدن الأصفر
في آخر جلسات الأسبوع، قرابة 1839 دولارا للأوقية، مسجلا تراجعا يقدر بـ 0.97%.