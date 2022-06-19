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https://arabic.sputniknews.com/20220619/بعد-صيانته-من-القصف-الإسرائيلي-حماس-تبعث-برسالة-جديدة-عبر-برج-مراقبة-شمالي-غزة-صور-1063868829.html
بعد صيانته من القصف الإسرائيلي... "حماس" تبعث برسالة جديدة عبر "برج مراقبة" شمالي غزة... صور
بعد صيانته من القصف الإسرائيلي... "حماس" تبعث برسالة جديدة عبر "برج مراقبة" شمالي غزة... صور
بعثت حركة "حماس"، اليوم الأحد، برسالة جديدة إلى إسرائيل من خلال "برج مراقبة" شمالي غزة. 19.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-19T15:25+0000
2022-06-19T15:25+0000
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وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، على حسابها الرسمي في "تويتر"، في تغريدة جديدة أفادت من خلالها بأن هناك رسالة جديدة لمستوطني نتيف هعسراه، الواقعة شمالي قطاع غزة، بعد إعادة ترميم مرصد الفاتح.وجاء في تلك الرسالة "اقترب زوالكم يا محتلين"، وهي الرسالة التي تم نشرها لمستوطني "نتيف هعسرا" على مرصد الفاتح شمالي قطاع غزة.أعادت الذراع العسكرية لحركة حماس، كتائب عز الدين القسام، اليوم السبت، صيانة برج مراقبة عسكري مرتفع شمالي قطاع غزة، بعد ساعات قليلة من قصفه.وذكرت وكالة شهاب، مساء اليوم السبت، أن حركة حماس أعادت برج المراقبة العسكرية الذي يطل على مستوطنة نتيف هعسراه، شمالي قطاع غزة، والذي ترى فيه القوات الإسرائيلية مصدر قلق، باعتباره برج مراقبة ومتابعة تستخدمه حركة حماس.وأكدت الوكالة أن برج المراقبة والمتابعة الذي تستخدمه كتائب القسام، على ارتفاع كبير مقارنة بنقاط الرصد الأخرى على الحدود بين قطاع غزة والمستوطنات الإسرائيلية المحيطة بالقطاع نفسه.وأشارت إلى أن مستوطنين إسرائيليين اشتكوا من قدرة الراصد في برج المراقبة على كشف كل ما يجري في مستوطنة نتيف هعسراه وحتى داخل بيوتهم، وذلك بالتوازي مع احتفاء الإسرائيليين بقصف البرج، فجر يوم السبت، قبل أن تسارع كتائب القسام إلى إعادة ترميمه، وتنشر صورا جديدة له في رسالة تحد إلى الجيش الإسرائيلي.في المقابل، احتفى الفلسطينيون بإعادة ترميم برج المراقبة بعد الأضرار التي ألحقها به القصف الإسرائيلي، ونشرت وسائل التواصل الاجتماعي صورا له قبل وأثناء وبعد الترميم، بدعوى أنه "دليل تحد من المقاومة للاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه".يذكر أن المقاتلات الإسرائيلية قد قصفت، صباح السبت، موقعا لكتائب القسام بعدد من الصواريخ، وهو ما دفع بالمقاومة الفلسطينية إلى إطلاق صاروخ باتجاه مدينة أشكلون الإسرائيلية.وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن ناشطين وعناصر من حركة حماس رفعوا الأعلام الفلسطينية فوق البرج بعد إعادة ترميمه، ونشرت وسائل الإعلام العبرية صورا للبرج قبل وبعد الترميم.
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أخبار العالم العربي, حركة حماس, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم

بعد صيانته من القصف الإسرائيلي... "حماس" تبعث برسالة جديدة عبر "برج مراقبة" شمالي غزة... صور

15:25 GMT 19.06.2022
© AFP 2022 / Mahmud Hamsعناصر قوات الأمن الفلسطيني التابعة لحركة "حماس"، خلال مراسم تخرج الشرطة الفلسطينية في مدينة غزة، فلسطين 26 أبريل 2021
عناصر قوات الأمن الفلسطيني التابعة لحركة حماس، خلال مراسم تخرج الشرطة الفلسطينية في مدينة غزة، فلسطين 26 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2022
© AFP 2022 / Mahmud Hams
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بعثت حركة "حماس"، اليوم الأحد، برسالة جديدة إلى إسرائيل من خلال "برج مراقبة" شمالي غزة.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، على حسابها الرسمي في "تويتر"، في تغريدة جديدة أفادت من خلالها بأن هناك رسالة جديدة لمستوطني نتيف هعسراه، الواقعة شمالي قطاع غزة، بعد إعادة ترميم مرصد الفاتح.
وجاء في تلك الرسالة "اقترب زوالكم يا محتلين"، وهي الرسالة التي تم نشرها لمستوطني "نتيف هعسرا" على مرصد الفاتح شمالي قطاع غزة.
أعادت الذراع العسكرية لحركة حماس، كتائب عز الدين القسام، اليوم السبت، صيانة برج مراقبة عسكري مرتفع شمالي قطاع غزة، بعد ساعات قليلة من قصفه.
وذكرت وكالة شهاب، مساء اليوم السبت، أن حركة حماس أعادت برج المراقبة العسكرية الذي يطل على مستوطنة نتيف هعسراه، شمالي قطاع غزة، والذي ترى فيه القوات الإسرائيلية مصدر قلق، باعتباره برج مراقبة ومتابعة تستخدمه حركة حماس.
وأكدت الوكالة أن برج المراقبة والمتابعة الذي تستخدمه كتائب القسام، على ارتفاع كبير مقارنة بنقاط الرصد الأخرى على الحدود بين قطاع غزة والمستوطنات الإسرائيلية المحيطة بالقطاع نفسه.
وأشارت إلى أن مستوطنين إسرائيليين اشتكوا من قدرة الراصد في برج المراقبة على كشف كل ما يجري في مستوطنة نتيف هعسراه وحتى داخل بيوتهم، وذلك بالتوازي مع احتفاء الإسرائيليين بقصف البرج، فجر يوم السبت، قبل أن تسارع كتائب القسام إلى إعادة ترميمه، وتنشر صورا جديدة له في رسالة تحد إلى الجيش الإسرائيلي.
في المقابل، احتفى الفلسطينيون بإعادة ترميم برج المراقبة بعد الأضرار التي ألحقها به القصف الإسرائيلي، ونشرت وسائل التواصل الاجتماعي صورا له قبل وأثناء وبعد الترميم، بدعوى أنه "دليل تحد من المقاومة للاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه".
يذكر أن المقاتلات الإسرائيلية قد قصفت، صباح السبت، موقعا لكتائب القسام بعدد من الصواريخ، وهو ما دفع بالمقاومة الفلسطينية إلى إطلاق صاروخ باتجاه مدينة أشكلون الإسرائيلية.
وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن ناشطين وعناصر من حركة حماس رفعوا الأعلام الفلسطينية فوق البرج بعد إعادة ترميمه، ونشرت وسائل الإعلام العبرية صورا للبرج قبل وبعد الترميم.
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