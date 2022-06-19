بعد صيانته من القصف الإسرائيلي... "حماس" تبعث برسالة جديدة عبر "برج مراقبة" شمالي غزة... صور
© AFP 2022 / Mahmud Hamsعناصر قوات الأمن الفلسطيني التابعة لحركة "حماس"، خلال مراسم تخرج الشرطة الفلسطينية في مدينة غزة، فلسطين 26 أبريل 2021
© AFP 2022 / Mahmud Hams
بعثت حركة "حماس"، اليوم الأحد، برسالة جديدة إلى إسرائيل من خلال "برج مراقبة" شمالي غزة.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، على حسابها الرسمي في "تويتر"، في تغريدة جديدة أفادت من خلالها بأن هناك رسالة جديدة لمستوطني نتيف هعسراه، الواقعة شمالي قطاع غزة، بعد إعادة ترميم مرصد الفاتح.
وجاء في تلك الرسالة "اقترب زوالكم يا محتلين"، وهي الرسالة التي تم نشرها لمستوطني "نتيف هعسرا" على مرصد الفاتح شمالي قطاع غزة.
על עמדת התצפית של חמאס מול נתיב העשרה נתלה שלט בעברית: "השמדת הכובשים מתקרבת"@ItayBlumental @GalAharonovich pic.twitter.com/LsYQWSpsld— כאן חדשות (@kann_news) June 19, 2022
أعادت الذراع العسكرية لحركة حماس، كتائب عز الدين القسام، اليوم السبت، صيانة برج مراقبة عسكري مرتفع شمالي قطاع غزة، بعد ساعات قليلة من قصفه.
وذكرت وكالة شهاب، مساء اليوم السبت، أن حركة حماس أعادت برج المراقبة العسكرية الذي يطل على مستوطنة نتيف هعسراه، شمالي قطاع غزة، والذي ترى فيه القوات الإسرائيلية مصدر قلق، باعتباره برج مراقبة ومتابعة تستخدمه حركة حماس.
متابعة شهاب: "مرصد #الفاتح الذي يطل على مستوطنة "نتيف هسعراه" شمال قطاع غزة يعود للعمل بعد وقت قصير من قصفه، تعلوه أعلام فلسطين والرايات الخضراء وصور شـــــهــــداء جنين". pic.twitter.com/E7VG25jGFx— وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) June 19, 2022
وأكدت الوكالة أن برج المراقبة والمتابعة الذي تستخدمه كتائب القسام، على ارتفاع كبير مقارنة بنقاط الرصد الأخرى على الحدود بين قطاع غزة والمستوطنات الإسرائيلية المحيطة بالقطاع نفسه.
وأشارت إلى أن مستوطنين إسرائيليين اشتكوا من قدرة الراصد في برج المراقبة على كشف كل ما يجري في مستوطنة نتيف هعسراه وحتى داخل بيوتهم، وذلك بالتوازي مع احتفاء الإسرائيليين بقصف البرج، فجر يوم السبت، قبل أن تسارع كتائب القسام إلى إعادة ترميمه، وتنشر صورا جديدة له في رسالة تحد إلى الجيش الإسرائيلي.
אחרי שעמדת חמאס הותקפה: פעילי הארגון טיפסו עליה ותלו דגל— חדשות 13 (@newsisrael13) June 18, 2022
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צילום: אמנון זיו pic.twitter.com/tywlkDJrt5
في المقابل، احتفى الفلسطينيون بإعادة ترميم برج المراقبة بعد الأضرار التي ألحقها به القصف الإسرائيلي، ونشرت وسائل التواصل الاجتماعي صورا له قبل وأثناء وبعد الترميم، بدعوى أنه "دليل تحد من المقاومة للاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه".
يذكر أن المقاتلات الإسرائيلية قد قصفت، صباح السبت، موقعا لكتائب القسام بعدد من الصواريخ، وهو ما دفع بالمقاومة الفلسطينية إلى إطلاق صاروخ باتجاه مدينة أشكلون الإسرائيلية.
אנשי חמאס טיפסו על עמדת התצפית שהותקפה מול נתיב העשרה, נופפו ותלו דגל@MatanTzuri pic.twitter.com/SrsferYRHB— ynet עדכוני (@ynetalerts) June 18, 2022
وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن ناشطين وعناصر من حركة حماس رفعوا الأعلام الفلسطينية فوق البرج بعد إعادة ترميمه، ونشرت وسائل الإعلام العبرية صورا للبرج قبل وبعد الترميم.