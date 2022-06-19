بينيت: إيران ستدفع الثمن في حال استهدفت الإسرائيليين في تركيا
© AFP 2022 / GIL COHEN-MAGENرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت
© AFP 2022 / GIL COHEN-MAGEN
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الأحد، إن إيران تحاول استهداف الإسرائيليين في وجهات مختلفة في الخارج.
ونقلت القناة العبرية الـ 12، صباح اليوم الأحد، عن بينيت في مستهل جلسة الحكومة الإسرائيلية تشديده على أن هناك خطر كبير على المواطنين والرعايا الإسرائيليين في تركيا، وإيران ستدفع الثمن في حال استهدفتهم في تركيا.
وأشار بينيت إلى حالة التوتر الأمني مع إيران والخوف من قيام الخلايا الإيرانية بهجمات ضد الإسرائيليين في تركيا، لافتا إلى أن هناك خطر كبير على الرعايا الإسرائيليين في تركيا، وما يزال مستمرا.
בנט על החשש מפיגוע איראני: "מי ששולח מחבלים - ישלם"— חדשות 13 (@newsisrael13) June 19, 2022
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وطلب رئيس الوزراء الإسرائيلي في جلسة الحكومة، اليوم، الامتناع عن السفر إلى تركيا، داعيا إياهم إلى تحمل المسؤولية والحفاظ على أمنهم.
وشدد نفتالي بينيت على أن من يرسل الإرهابيين ويستهدف المواطنين الإسرائيليين سيدفع الثمن.
وفي السياق نفسه، نقلت صحيفة "هآرتس" العبرية مساء أمس السبت، عن مسؤولين في الاستخبارات الإسرائيلية أن تحذيرات صدرت للمواطنين الإسرائيليين في تركيا من هجمات إيرانية قد تحدث خلال ساعات داخل الأراضي التركية.
ראש הממשלה @naftalibennett בפתח ישיבת הממשלה: "אנו עדים לניסיונות איראניים לפגוע בישראלים ביעדים שונים בחו"ל. נמשיך לפעול לסיכול פיגועים ולפגוע בשולחי המחבלים. הכלל שלנו – מי ששולח משלם. הסכנה באיסטנבול עדיין גבוהה, ביקשנו מישראלים להימנע מטיסות לא הכרחיות לטורקיה"— החדשות - N12 (@N12News) June 19, 2022
وأكدت الصحيفة أن المخابرات الإسرائيلية أطلقت تحذيرات عديدة ومختلفة لمواطنيها في الأراضي التركية، خاصة في مدينة إسطنبول من الخروج لوجود مخطط إيراني لاستهدافهم، بدعوى أن عملاء أو خلايا إيرانية تحاول الوصول لفنادق إسطنبول يقيم فيها إسرائيليون.
وتتخوف الاستخبارات الإسرائيلية من عدم تمكن الشرطة التركية من إحباط الهجمات الإيرانية تجاه المواطنين الإسرائيليين خاصة وأن عددهم يزيد على ألفي مواطن يتجولون في الأراضي التركية.
وكانت إسرائيل قد حثت، في وقت سابق، جميع مواطنيها على مغادرة تركيا فورا، بدعوى تصاعد خطر هجمات إيرانية انتقامية، ردا على مقتل عدد من المسؤولين في طهران في هجمات في الفترة الأخيرة نُسبت لإسرائيل.