https://arabic.sputniknews.com/20220619/بينيت-إيران-ستدفع-الثمن-في-حال-استهدفت-الإسرائيليين-في-تركيا-1063848277.html

بينيت: إيران ستدفع الثمن في حال استهدفت الإسرائيليين في تركيا

بينيت: إيران ستدفع الثمن في حال استهدفت الإسرائيليين في تركيا

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الأحد، إن إيران تحاول استهداف الإسرائيليين في وجهات مختلفة في الخارج. 19.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-19T09:32+0000

2022-06-19T09:32+0000

2022-06-19T09:32+0000

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ونقلت القناة العبرية الـ 12، صباح اليوم الأحد، عن بينيت في مستهل جلسة الحكومة الإسرائيلية تشديده على أن هناك خطر كبير على المواطنين والرعايا الإسرائيليين في تركيا، وإيران ستدفع الثمن في حال استهدفتهم في تركيا.وأشار بينيت إلى حالة التوتر الأمني مع إيران والخوف من قيام الخلايا الإيرانية بهجمات ضد الإسرائيليين في تركيا، لافتا إلى أن هناك خطر كبير على الرعايا الإسرائيليين في تركيا، وما يزال مستمرا.وطلب رئيس الوزراء الإسرائيلي في جلسة الحكومة، اليوم، الامتناع عن السفر إلى تركيا، داعيا إياهم إلى تحمل المسؤولية والحفاظ على أمنهم.وشدد نفتالي بينيت على أن من يرسل الإرهابيين ويستهدف المواطنين الإسرائيليين سيدفع الثمن.وفي السياق نفسه، نقلت صحيفة "هآرتس" العبرية مساء أمس السبت، عن مسؤولين في الاستخبارات الإسرائيلية أن تحذيرات صدرت للمواطنين الإسرائيليين في تركيا من هجمات إيرانية قد تحدث خلال ساعات داخل الأراضي التركية.وأكدت الصحيفة أن المخابرات الإسرائيلية أطلقت تحذيرات عديدة ومختلفة لمواطنيها في الأراضي التركية، خاصة في مدينة إسطنبول من الخروج لوجود مخطط إيراني لاستهدافهم، بدعوى أن عملاء أو خلايا إيرانية تحاول الوصول لفنادق إسطنبول يقيم فيها إسرائيليون.وتتخوف الاستخبارات الإسرائيلية من عدم تمكن الشرطة التركية من إحباط الهجمات الإيرانية تجاه المواطنين الإسرائيليين خاصة وأن عددهم يزيد على ألفي مواطن يتجولون في الأراضي التركية.وكانت إسرائيل قد حثت، في وقت سابق، جميع مواطنيها على مغادرة تركيا فورا، بدعوى تصاعد خطر هجمات إيرانية انتقامية، ردا على مقتل عدد من المسؤولين في طهران في هجمات في الفترة الأخيرة نُسبت لإسرائيل.

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أخبار إسرائيل اليوم, أخبار تركيا اليوم, إيران, أخبار العالم الآن