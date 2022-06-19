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https://arabic.sputniknews.com/20220619/رئيس-الوزراء-الياباني-محذرا-من-امتلاك-بلاده-لغواصة-نووية-تتناقض-مع-قانون-اليابان-للطاقة-الذرية-1063845800.html
رئيس الوزراء الياباني محذرا من امتلاك بلاده لغواصة نووية: تتناقض مع قانون اليابان للطاقة الذرية
رئيس الوزراء الياباني محذرا من امتلاك بلاده لغواصة نووية: تتناقض مع قانون اليابان للطاقة الذرية
حذّر رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا من دعوة بعض أحزاب المعارضة إلى حصول بلاده على غواصة تعمل بالطاقة النووية، معللا بأن امتلاكها يتناقض مع قانون الطاقة... 19.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-19T08:26+0000
2022-06-19T08:26+0000
غواصة نووية
الطاقة النووية
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ووفقا لوكالة أنباء كيودو اليابانية، فقد اتخذ رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم الأحد، وجهة نظر حذرة بشأن الحصول على غواصة تعمل بالطاقة النووية لتعزيز القدرة الدفاعية للبلاد، وهي دعوة وجهتها بعض أحزاب المعارضة قبل انتخابات مجلس الشيوخ، الشهر المقبل.وقال كيشيدا في ظهور على برنامج تلفزيون "فوجي" مع قادة حزبيين آخرين: "لست متأكدا مما إذا كان القفز إلى غواصة نووية فكرة جيدة"، مشيرا إلى صعوبة استخدام الطاقة النووية للأغراض العسكرية بموجب قانون الطاقة الذرية الياباني وارتفاع تكلفة التشغيل".لكن كيشيدا، الذي يرأس الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، قال: "سنرى ما يجب إعطاؤه الأولوية لحماية حياة الناس وسبل عيشهم"، مشددا على الحاجة إلى تعزيز دفاعات اليابان في ظل المتغيرات الدولية التي طرأت على الساحة بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.دعا إيشيرو ماتسوي، زعيم حزب الابتكار الياباني، ويويشيرو تاماكي، رئيس الحزب الديمقراطي للشعب، إلى الحصول على غواصة تعمل بالطاقة النووية لتعزيز قدرة الردع والاستطلاع.وقال ماتسوي إن اليابان "يجب أن يكون لديها نوع متقدم (من الغواصات) لزيادة الردع"، بينما شدد تاماكي على ميزة قدرة الغواصة النووية على البقاء تحت الماء لأشهر لتعزيز عمليات المراقبة والاستطلاع.عارض الحزب الدستوري الديمقراطي المعارض الرئيسي لزعيم اليابان كينتا إيزومي الحصول على غواصة تعمل بالطاقة النووية، قائلاً إن دفاعات البلاد "لن تزداد قوة لمجرد إضافة بعض المعدات الفاخرة".
https://arabic.sputniknews.com/20220505/اليابان-تعتزم-تشغيل-المفاعلات-النووية-المتوقفة-منذ-كارثة-فوكوشيما-1061887267.html
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غواصة نووية, الطاقة النووية

رئيس الوزراء الياباني محذرا من امتلاك بلاده لغواصة نووية: تتناقض مع قانون اليابان للطاقة الذرية

08:26 GMT 19.06.2022
CC BY 4.0 / Ministry of Defence of the Russian Federation / Russian submarine Alexander Nevsky (cropped image)مراسم عودة الغواصة "ألكسندر نيفسكي"، وهي غواصة نووية من فئة "بوري-أ" (مشروع 955) في قاعدة فيليوتشينسك.
مراسم عودة الغواصة ألكسندر نيفسكي، وهي غواصة نووية من فئة بوري-أ (مشروع 955) في قاعدة فيليوتشينسك. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2022
CC BY 4.0 / Ministry of Defence of the Russian Federation / Russian submarine Alexander Nevsky (cropped image)
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حذّر رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا من دعوة بعض أحزاب المعارضة إلى حصول بلاده على غواصة تعمل بالطاقة النووية، معللا بأن امتلاكها يتناقض مع قانون الطاقة الذرية الياباني.
ووفقا لوكالة أنباء كيودو اليابانية، فقد اتخذ رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم الأحد، وجهة نظر حذرة بشأن الحصول على غواصة تعمل بالطاقة النووية لتعزيز القدرة الدفاعية للبلاد، وهي دعوة وجهتها بعض أحزاب المعارضة قبل انتخابات مجلس الشيوخ، الشهر المقبل.
رئيس الوزراء الياباني الجديد فوميو كيشيدا الثلاثاء 5 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2022
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وقال كيشيدا في ظهور على برنامج تلفزيون "فوجي" مع قادة حزبيين آخرين: "لست متأكدا مما إذا كان القفز إلى غواصة نووية فكرة جيدة"، مشيرا إلى صعوبة استخدام الطاقة النووية للأغراض العسكرية بموجب قانون الطاقة الذرية الياباني وارتفاع تكلفة التشغيل".
لكن كيشيدا، الذي يرأس الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، قال: "سنرى ما يجب إعطاؤه الأولوية لحماية حياة الناس وسبل عيشهم"، مشددا على الحاجة إلى تعزيز دفاعات اليابان في ظل المتغيرات الدولية التي طرأت على الساحة بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وردد ناتسو ياماغوتشي، رئيس كوميتو الشريك الأصغر للحزب الديمقراطي الليبرالي، وجهة نظر كيشيدا، ووصف فكرة غواصة تعمل بالطاقة النووية بأنها "غير واقعية".

دعا إيشيرو ماتسوي، زعيم حزب الابتكار الياباني، ويويشيرو تاماكي، رئيس الحزب الديمقراطي للشعب، إلى الحصول على غواصة تعمل بالطاقة النووية لتعزيز قدرة الردع والاستطلاع.
وقال ماتسوي إن اليابان "يجب أن يكون لديها نوع متقدم (من الغواصات) لزيادة الردع"، بينما شدد تاماكي على ميزة قدرة الغواصة النووية على البقاء تحت الماء لأشهر لتعزيز عمليات المراقبة والاستطلاع.

وتلتزم اليابان بسياسة دفاعية حصرية بموجب الدستور السلمي، وقد اقتصر إنفاقها الدفاعي على نحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي.

عارض الحزب الدستوري الديمقراطي المعارض الرئيسي لزعيم اليابان كينتا إيزومي الحصول على غواصة تعمل بالطاقة النووية، قائلاً إن دفاعات البلاد "لن تزداد قوة لمجرد إضافة بعض المعدات الفاخرة".
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