https://arabic.sputniknews.com/20220619/وزير-الخارجية-الإسرائيلي-يزور-تركيا-الخميس-المقبل-لبحث-العلاقات-الثنائية-والقضايا-الإقليمية-1063873001.html

وزير الخارجية الإسرائيلي يزور تركيا الخميس المقبل لبحث العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية

وزير الخارجية الإسرائيلي يزور تركيا الخميس المقبل لبحث العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية

يقوم وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، بزيارة إلى تركيا، الخميس المقبل، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا الإقليمية. 19.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-19T16:41+0000

2022-06-19T16:41+0000

2022-06-19T16:41+0000

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وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان لها، اليوم الأحد، إن "وزير الخارجية الإسرائيلي يزور تركيا في 23 حزيران/ يونيو الجاري لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الإقليمية".وكانت قناة "كان" العبرية، قالت في وقت سابق، إن "اتصالات من أجل زيارة قريبة من قبل وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد إلى تركيا"، دون المزيد من التفاصيل.وعبرت إسرائيل، في وقت سابق اليوم، عن "ضرورة مواصلة الجهد المشترك مع تركيا في مواجهة الإرهاب في ظل ما كشفت عنه تل أبيب مؤخرا بوصفه مخططات إيرانية لاستهداف إسرائيليين في تركيا".وذكر موقع "مفزاك لايف" العبري، أن "الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ أعرب عن امتنانه لنظيره التركي، خلال اتصال هاتفي، على جهوده في إحباط هجوم إرهابي على الأراضي التركية"، مشددا على أن "التهديد لم ينته بعد".وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، إن إيران تحاول استهداف الإسرائيليين في وجهات مختلفة في الخارج، مشيرا إلى حالة التوتر الأمني مع إيران والخوف من قيام الخلايا الإيرانية بهجمات ضد الإسرائيليين في تركيا.وطلب رئيس الوزراء الإسرائيلي في جلسة الحكومة، الامتناع عن السفر إلى تركيا، داعيا إياهم إلى تحمل المسؤولية والحفاظ على أمنهم، مشددا على أن من يرسل الإرهابيين ويستهدف المواطنين الإسرائيليين سيدفع الثمن.وفي السياق نفسه، نقلت صحيفة "هآرتس" العبرية مساء أمس السبت، عن مسؤولين في الاستخبارات الإسرائيلية أن تحذيرات صدرت للمواطنين الإسرائيليين.وأكدت الصحيفة أن المخابرات الإسرائيلية أطلقت تحذيرات عديدة ومختلفة لمواطنيها في الأراضي التركية، خاصة في مدينة إسطنبول من الخروج لوجود مخطط إيراني لاستهدافهم، بدعوى أن عملاء أو خلايا إيرانية تحاول الوصول لفنادق إسطنبول يقيم فيها إسرائيليون.

https://arabic.sputniknews.com/20220619/-اتصالات-لتنظيم-زيارة-قريبة-لوزير-الخارجية-الإسرائيلي-إلى-تركيا-1063870596.html

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