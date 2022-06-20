https://arabic.sputniknews.com/20220620/أمين-عام-حلف-الناتو-نتعهد-مع-الاتحاد-الأوروبي-بتقديم-دعم-طويل-الأمد-إلى-أوكرانيا-1063918124.html
أمين عام حلف الناتو: نتعهد مع الاتحاد الأوروبي بتقديم دعم طويل الأمد إلى أوكرانيا
أمين عام حلف الناتو: نتعهد مع الاتحاد الأوروبي بتقديم دعم طويل الأمد إلى أوكرانيا
أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، أن الحلف تعهد مع الاتحاد الأوروبي بتقديم دعم طويل الأمد إلى أوكرانيا. 20.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-20T14:25+0000
2022-06-20T14:25+0000
2022-06-20T14:25+0000
الناتو
المفوضية الأوروبية
أخبار أوكرانيا
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ووفقا لما كتبه ستولتنبرغ، اليوم الاثنين، عبر حسابه في موقع "تويتر"، أكد أن الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي سيواصلان تقديم دعم طويل الأمد لأوكرانيا بسبب العملية العسكرية الروسية.تصريحات أمين عام حلف الناتو جاءت عقب لقائه برئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين في بروكسل.وشدد على أن "الناتو والاتحاد الأوروبي يقفان جنبًا إلى جنب مع الأوكرانيين، حيث يواصلون الدفاع عن أنفسهم"، متعهدا: "سنواصل دعم شريكنا الوثيق... أوكرانيا على المدى الطويل".ويعد اجتماع أورسولا وستولتنبرغ، هو الاجتماع الأحدث في سلسلة المشاورات التي أجراها الناتو قبل قمة القادة في مدريد في الفترة من 29 إلى 30 يونيو/حزيران، حيث من المتوقع أن يتبنى الحلف مفهومًا استراتيجيًا جديدًا يحدد سياساته الأمنية الأساسية وتحدياته للعقد المقبل.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الناتو, المفوضية الأوروبية, أخبار أوكرانيا
أمين عام حلف الناتو: نتعهد مع الاتحاد الأوروبي بتقديم دعم طويل الأمد إلى أوكرانيا
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أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، أن الحلف تعهد مع الاتحاد الأوروبي بتقديم دعم طويل الأمد إلى أوكرانيا.
ووفقا لما كتبه ستولتنبرغ، اليوم الاثنين، عبر حسابه في موقع "تويتر"، أكد أن الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي
سيواصلان تقديم دعم طويل الأمد لأوكرانيا بسبب العملية العسكرية الروسية.
تصريحات أمين عام حلف الناتو جاءت عقب لقائه برئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين في بروكسل.
وقال: "من الرائع الترحيب برئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، قبل قمة الناتو المقبلة في مدريد الأسبوع المقبل".
وشدد على أن "الناتو والاتحاد الأوروبي يقفان جنبًا إلى جنب مع الأوكرانيين، حيث يواصلون الدفاع عن أنفسهم"، متعهدا: "سنواصل دعم شريكنا الوثيق... أوكرانيا على المدى الطويل".
وقد التقى المسؤولان في مقر الناتو في بروكسل، دون الظهور الصحفي بعد الاجتماع.
ويعد اجتماع أورسولا وستولتنبرغ، هو الاجتماع الأحدث في سلسلة المشاورات التي أجراها الناتو قبل قمة القادة في مدريد في الفترة من 29 إلى 30 يونيو/حزيران، حيث من المتوقع أن يتبنى الحلف مفهومًا استراتيجيًا جديدًا يحدد سياساته الأمنية الأساسية وتحدياته للعقد المقبل.