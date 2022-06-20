https://arabic.sputniknews.com/20220620/إسرائيل-تعتقل-13-فلسطينيا-في-الضفة-الغربية-1063891230.html
إسرائيل تعتقل 13 فلسطينيا في الضفة الغربية
إسرائيل تعتقل 13 فلسطينيا في الضفة الغربية
نفذت قوة إسرائيلية من الجيش وشرطة حرس الحدود وجهاز الأمن العام (شاباك)، الليلة الماضية، عملية اعتقالات واسعة في أنحاء متفرقة في الضفة الغربية المحتلة بحق من... 20.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-20T07:07+0000
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2022-06-20T07:07+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار الضفة الغربية
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وقال الجيش الإسرائيلي في بيان نشره على موقعه الإلكتروني، إنه تم خلال العملية "اعتقال مطلوبين متهمين بنشاط إرهابي ومصادرة أسلحة غير قانونية، بما في ذلك في قرى سلواد والمغير والمزرعة الشرقية، ونعلين وجبل الموالح ورنتيس".وأضاف أن القوة اعتقلت في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية أربعة فلسطينيين يشتبه في انتمائهم لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، من بينهم موظفون في شركة "الأصيل" التجارية.وبحسب الجيش الإسرائيلي، تم العثور في مخيم قلنديا للاجئين شمال القدس على أسلحة غير قانونية بما في ذلك بندقيتين وقنبلتين يدويتين.وتابع: "خلال العملية، اندلعت أعمال شغب عنيفة تم خلالها إلقاء الحجارة على قوات الجيش الإسرائيلي التي ردت بتفريق المتظاهرين".كما اعتقلت القوة الإسرائيلية اثنين من المطلوبين في مخيم الدهيشة للاجئين جنوب مدينة بيت لحم، و"في إطار العملية، اندلعت مواجهات مع عدد من الفلسطينيين الذين ألقوا الحجارة وزجاجات المولوتوف والمتفجرات على جنود الجيش الإسرائيلي"، بحسب البيان.كذلك، اندلعت مواجهات بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين في مخيم نور شمس للاجئين في مدينة طولكرم، وكذلك في مدينة نابلس خلال حملة الاعتقالات.وختم البيان بالقول: "تم خلال الليل اعتقال 13 مطلوبا في مناطق يهودا والسامرة (الاسم التوراتي للضفة الغربية)، ولم تقع إصابات في صفوف قواتنا في جميع العمليات..تم نقل المطلوبين والأسلحة التي تم العثور عليها لمزيد من التحقيقات من قبل قوات الأمن".
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية
إسرائيل تعتقل 13 فلسطينيا في الضفة الغربية
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نفذت قوة إسرائيلية من الجيش وشرطة حرس الحدود وجهاز الأمن العام (شاباك)، الليلة الماضية، عملية اعتقالات واسعة في أنحاء متفرقة في الضفة الغربية المحتلة بحق من تصنفهم إسرائيل "مطلوبين".
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان
نشره على موقعه الإلكتروني، إنه تم خلال العملية "اعتقال مطلوبين متهمين بنشاط إرهابي ومصادرة أسلحة غير قانونية، بما في ذلك في قرى سلواد والمغير والمزرعة الشرقية، ونعلين وجبل الموالح ورنتيس".
وأضاف أن القوة اعتقلت في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية أربعة فلسطينيين يشتبه في انتمائهم لحركة المقاومة الإسلامية (حماس
)، من بينهم موظفون في شركة "الأصيل" التجارية.
وبحسب الجيش الإسرائيلي، تم العثور في مخيم قلنديا للاجئين شمال القدس على أسلحة غير قانونية بما في ذلك بندقيتين وقنبلتين يدويتين.
وتابع: "خلال العملية، اندلعت أعمال شغب عنيفة تم خلالها إلقاء الحجارة على قوات الجيش الإسرائيلي التي ردت بتفريق المتظاهرين".
كما اعتقلت القوة الإسرائيلية اثنين من المطلوبين في مخيم الدهيشة للاجئين جنوب مدينة بيت لحم، و"في إطار العملية، اندلعت مواجهات مع عدد من الفلسطينيين الذين ألقوا الحجارة وزجاجات المولوتوف والمتفجرات على جنود الجيش الإسرائيلي"، بحسب البيان.
كذلك، اندلعت مواجهات بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين
في مخيم نور شمس للاجئين في مدينة طولكرم، وكذلك في مدينة نابلس خلال حملة الاعتقالات.
وختم البيان بالقول: "تم خلال الليل اعتقال 13 مطلوبا في مناطق يهودا والسامرة (الاسم التوراتي للضفة الغربية)، ولم تقع إصابات في صفوف قواتنا في جميع العمليات..تم نقل المطلوبين والأسلحة التي تم العثور عليها لمزيد من التحقيقات من قبل قوات الأمن".