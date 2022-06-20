https://arabic.sputniknews.com/20220620/رئيس-جمهورية-القرم-إجلاء-94-شخصا-من-منصات-الحفر-التي-قصفتها-القوات-الأوكرانية-1063927273.html
رئيس جمهورية القرم: إجلاء 94 شخصا من منصات الحفر التي قصفتها القوات الأوكرانية
رئيس جمهورية القرم: إجلاء 94 شخصا من منصات الحفر التي قصفتها القوات الأوكرانية
أعلن رئيس شبه جزيرة القرم، سيرغي أكسيونوف، اليوم الاثنين، عن إجلاء 94 شخصا من منصات الحفر التي قصفتها القوات الأوكرانية. 20.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-20T16:15+0000
2022-06-20T16:15+0000
2022-06-20T16:15+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
شبه جزيرة القرم الروسية
القوات الأوكرانية
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سيمفيروبول - سبوتنيك. وكتب أكسيونوف، في قناته على "تلغرام": "في الوقت الحالي، تم إجلاء 94 شخصا. ولا يزال 15 عسكريا يحرسون منصات الحفر العاملة".ويذكر أنه في صباح اليوم، شنت القوات المسلحة الأوكرانية ثلاث ضربات على ثلاث منصات حفر تابعة لشركة "تشيرنومور نفط غاز" مثبتة في حقل "أوديسكويه" في البحر الأسود.وذكر رئيس جمهورية القرم، أنه تم إجلاء خمسة أشخاص، من بينهم ثلاثة مصابين، ويجري البحث عن سبعة آخرين، بعد ذلك أفاد أكسيونوف أن ما مجموعه 109 أشخاص كانوا يعملون في منصات الحفر لـ"تشيرنومور نفط غاز"، خلال القصف الأوكراني، وقد تم بالفعل إجلاء 21 شخصا.
https://arabic.sputniknews.com/20220620/مصدر-لـسبوتنيك-أقمار-صناعية-أمريكية-صورت-منطقة-منصات-الحفر-في-البحر-الأسود-قبل-أسبوع-من-استهدافها-1063912567.html
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شبه جزيرة القرم الروسية, القوات الأوكرانية
رئيس جمهورية القرم: إجلاء 94 شخصا من منصات الحفر التي قصفتها القوات الأوكرانية
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أعلن رئيس شبه جزيرة القرم، سيرغي أكسيونوف، اليوم الاثنين، عن إجلاء 94 شخصا من منصات الحفر التي قصفتها القوات الأوكرانية.
سيمفيروبول - سبوتنيك. وكتب أكسيونوف، في قناته على "تلغرام"
: "في الوقت الحالي، تم إجلاء 94 شخصا. ولا يزال 15 عسكريا يحرسون منصات الحفر العاملة".
ويذكر أنه في صباح اليوم، شنت القوات المسلحة الأوكرانية ثلاث ضربات على ثلاث منصات حفر تابعة لشركة "تشيرنومور نفط غاز"
مثبتة في حقل "أوديسكويه" في البحر الأسود.
وذكر رئيس جمهورية القرم، أنه تم إجلاء خمسة أشخاص، من بينهم ثلاثة مصابين، ويجري البحث عن سبعة آخرين، بعد ذلك أفاد أكسيونوف أن ما مجموعه 109 أشخاص كانوا يعملون في منصات الحفر لـ"تشيرنومور نفط غاز"، خلال القصف الأوكراني، وقد تم بالفعل إجلاء 21 شخصا.