عربي
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220620/مسلحو-مصنع-آزوت-يرفعون-الأعلام-البيضاء-ويستخدمون-ألف-إنسان-كدروع-بشرية------1063917952.html
مسلحو مصنع "آزوت" يرفعون الأعلام البيضاء ويستخدمون ألف إنسان "كدروع بشرية"
مسلحو مصنع "آزوت" يرفعون الأعلام البيضاء ويستخدمون ألف إنسان "كدروع بشرية"
أشارت مصادر في جمهورية دونيتسك الشعبية، إلى أن المسلحين القوميين المتطرفين يستخدمون نحو 1000 مدني كدرع بشري لهم، في مصنع "آزوت" في سيفيرودونيتسك. 20.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-20T14:31+0000
2022-06-20T14:31+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/11/1063754545_0:293:3121:2048_1920x0_80_0_0_95fbaa5de5c3065a61ecdb46ea2bc97b.jpg
قال اللفتنانت كولونيل، أندريه ماروتشكو، من قوات جمهورية دونيتسك الشعبية، إن نحو ألف مدني متواجد في مصنع "آزوت" في سيفيرودونيتسك في الجمهورية، في المناطق التي يختبئ فيها المسلحون الأوكرانيون.وجاء في تصريحات أدلى بها القيادي في قوات دونيتسك، على القناة الأولى الروسية: "الآن عدد المدنيين يتراوح ما يصل إلى ألف شخص، وعلاوة على ذلك، أريد أن أشير إلى أنه على أراضي هذا المشروع (آزوت - إد)، لوحظت هذه الحقائق، عندما تحركت مجموعات معينة من التشكيلات المسلحة الأوكرانية في الأرض المفتوحة مختبئة وراء الناس كدرع بشري".وأوضح القيادي طبيعة ما حدث، وأضاف: "سمح المسلحون الأوكرانيون بدخول الناس، وهربوا هم أنفسهم من مبنى إلى آخر، مما منع قوات الحلفاء من إطلاق النار عليهم".وأكد ماروتشكو أن المرتزقة الأجانب هم الذين يعملون بمثل هذه التكتيكات. وقال: "لا أعرف ما هي الصفات الأخلاقية التي تنتهجها (المجموعات المتطرفة) من أجل الاختباء وراء النساء والمسنين".وبيّن ماروتشكو أن قوات جمهورية دونيتسك الشعبية، تتواصل مع بعض القادة الأوكرانيين على ترددات راديوية مفتوحة، واصفا وضعهم بـ"المؤسف"، حيث تم التخلي عن قواتهم من قبل قيادتهم.
https://arabic.sputniknews.com/20220619/صواريخ-كاليبر-الروسية-تستهدف-اجتماعا-لقيادة-الجيش-الأوكراني-وتحييد-50-جنرالا-من-كبار-المسؤولين-1063861844.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/11/1063754545_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_e2d70f7c31987282c248b1539c89be9d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم

مسلحو مصنع "آزوت" يرفعون الأعلام البيضاء ويستخدمون ألف إنسان "كدروع بشرية"

14:31 GMT 20.06.2022
© Sputnik . Виктор Антонюк / الذهاب إلى بنك الصورتحرير مدينة سيفيرودونيتسك من سيطرة القوات الأوكرانية
تحرير مدينة سيفيرودونيتسك من سيطرة القوات الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2022
© Sputnik . Виктор Антонюк
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أشارت مصادر في جمهورية دونيتسك الشعبية، إلى أن المسلحين القوميين المتطرفين يستخدمون نحو 1000 مدني كدرع بشري لهم، في مصنع "آزوت" في سيفيرودونيتسك.
قال اللفتنانت كولونيل، أندريه ماروتشكو، من قوات جمهورية دونيتسك الشعبية، إن نحو ألف مدني متواجد في مصنع "آزوت" في سيفيرودونيتسك في الجمهورية، في المناطق التي يختبئ فيها المسلحون الأوكرانيون.
وجاء في تصريحات أدلى بها القيادي في قوات دونيتسك، على القناة الأولى الروسية: "الآن عدد المدنيين يتراوح ما يصل إلى ألف شخص، وعلاوة على ذلك، أريد أن أشير إلى أنه على أراضي هذا المشروع (آزوت - إد)، لوحظت هذه الحقائق، عندما تحركت مجموعات معينة من التشكيلات المسلحة الأوكرانية في الأرض المفتوحة مختبئة وراء الناس كدرع بشري".
وأوضح القيادي طبيعة ما حدث، وأضاف: "سمح المسلحون الأوكرانيون بدخول الناس، وهربوا هم أنفسهم من مبنى إلى آخر، مما منع قوات الحلفاء من إطلاق النار عليهم".
القوات الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - مروحية كا-52 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
صواريخ "كاليبر" الروسية تستهدف اجتماعا لقيادة الجيش الأوكراني وتحييد 50 جنرالا من كبار المسؤولين
أمس, 13:29 GMT
وأكد ماروتشكو أن المرتزقة الأجانب هم الذين يعملون بمثل هذه التكتيكات. وقال: "لا أعرف ما هي الصفات الأخلاقية التي تنتهجها (المجموعات المتطرفة) من أجل الاختباء وراء النساء والمسنين".

"حرفيا، الأرض تحترق تحت أقدام المسلحين، وهذا يجبرهم على رفع الأعلام البيضاء في بعض المناطق، لإجراء المفاوضات".

اللفتنانت كولونيل أندريه ماروتشكو
قيادي في قوات جمهورية دونيتسك الشعبية
وبيّن ماروتشكو أن قوات جمهورية دونيتسك الشعبية، تتواصل مع بعض القادة الأوكرانيين على ترددات راديوية مفتوحة، واصفا وضعهم بـ"المؤسف"، حيث تم التخلي عن قواتهم من قبل قيادتهم.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Ударные вертолеты Ми-24 ВКС РФ в небе над Армянском - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس13:58 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала