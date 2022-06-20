https://arabic.sputniknews.com/20220620/مسلحو-مصنع-آزوت-يرفعون-الأعلام-البيضاء-ويستخدمون-ألف-إنسان-كدروع-بشرية------1063917952.html

مسلحو مصنع "آزوت" يرفعون الأعلام البيضاء ويستخدمون ألف إنسان "كدروع بشرية"

مسلحو مصنع "آزوت" يرفعون الأعلام البيضاء ويستخدمون ألف إنسان "كدروع بشرية"

أشارت مصادر في جمهورية دونيتسك الشعبية، إلى أن المسلحين القوميين المتطرفين يستخدمون نحو 1000 مدني كدرع بشري لهم، في مصنع "آزوت" في سيفيرودونيتسك. 20.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-20T14:31+0000

2022-06-20T14:31+0000

2022-06-20T14:31+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

روسيا

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/11/1063754545_0:293:3121:2048_1920x0_80_0_0_95fbaa5de5c3065a61ecdb46ea2bc97b.jpg

قال اللفتنانت كولونيل، أندريه ماروتشكو، من قوات جمهورية دونيتسك الشعبية، إن نحو ألف مدني متواجد في مصنع "آزوت" في سيفيرودونيتسك في الجمهورية، في المناطق التي يختبئ فيها المسلحون الأوكرانيون.وجاء في تصريحات أدلى بها القيادي في قوات دونيتسك، على القناة الأولى الروسية: "الآن عدد المدنيين يتراوح ما يصل إلى ألف شخص، وعلاوة على ذلك، أريد أن أشير إلى أنه على أراضي هذا المشروع (آزوت - إد)، لوحظت هذه الحقائق، عندما تحركت مجموعات معينة من التشكيلات المسلحة الأوكرانية في الأرض المفتوحة مختبئة وراء الناس كدرع بشري".وأوضح القيادي طبيعة ما حدث، وأضاف: "سمح المسلحون الأوكرانيون بدخول الناس، وهربوا هم أنفسهم من مبنى إلى آخر، مما منع قوات الحلفاء من إطلاق النار عليهم".وأكد ماروتشكو أن المرتزقة الأجانب هم الذين يعملون بمثل هذه التكتيكات. وقال: "لا أعرف ما هي الصفات الأخلاقية التي تنتهجها (المجموعات المتطرفة) من أجل الاختباء وراء النساء والمسنين".وبيّن ماروتشكو أن قوات جمهورية دونيتسك الشعبية، تتواصل مع بعض القادة الأوكرانيين على ترددات راديوية مفتوحة، واصفا وضعهم بـ"المؤسف"، حيث تم التخلي عن قواتهم من قبل قيادتهم.

https://arabic.sputniknews.com/20220619/صواريخ-كاليبر-الروسية-تستهدف-اجتماعا-لقيادة-الجيش-الأوكراني-وتحييد-50-جنرالا-من-كبار-المسؤولين-1063861844.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

روسيا, العالم