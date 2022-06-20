https://arabic.sputniknews.com/20220620/وكالة-الطاقة-الدنماركية-تصدر-إنذاراً-مبكراً-بسبب-مخاوف-من-أزمة-غاز-1063940770.html
وكالة الطاقة الدنماركية تصدر إنذاراً مبكراً بسبب مخاوف من أزمة غاز
وكالة الطاقة الدنماركية تصدر إنذاراً مبكراً بسبب مخاوف من أزمة غاز
أصدرت وكالة الطاقة الدنماركية تحذيرا مبكرا، اليوم الاثنين، بسبب وجود مخاوف لديها من أزمة غاز. 20.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-20T21:06+0000
2022-06-20T21:06+0000
2022-06-20T21:06+0000
أخبار الدنمارك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103854/80/1038548040_0:127:3189:1921_1920x0_80_0_0_f2d6cecc73b7328b272dc76d1e62eb25.jpg
ووفقا لبيان أصدرته الوكالة، ونشرته عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فقد أبلغت سوق الغاز المحلي بالاستعداد لنقص محتمل بعد أن خفضت روسيا الإمدادات إلى أوروبا.وقال مارتن هانسن، نائب المدير، "نحن في وضع خطير، ساء بسبب انخفاض الإمدادات إلى سوق الغاز الأوروبية من روسيا، لهذا السبب، ومع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، نعلن تحذيرًا مبكرًا بالوضع الحالي".وقالت الوكالة إن لديها خطة طوارئ لسد فجوة محتملة في الإمدادات، تشمل استغلال احتياطيات الطوارئ وتجميد الإمدادات لأكبر المستهلكين الصناعيين.يشار إلى أن بيانات رسمية كانت قد اكدت مؤخرا أن خزانات الغاز في الدنمارك ممتلئة بنسبة 75%.
أخبار الدنمارك
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103854/80/1038548040_229:0:2960:2048_1920x0_80_0_0_a8a7a08b57d8e2215f0ba98b20a0f89e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الدنمارك
وكالة الطاقة الدنماركية تصدر إنذاراً مبكراً بسبب مخاوف من أزمة غاز
تابعنا عبر
أصدرت وكالة الطاقة الدنماركية تحذيرا مبكرا، اليوم الاثنين، بسبب وجود مخاوف لديها من أزمة غاز.
ووفقا لبيان أصدرته الوكالة، ونشرته عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فقد أبلغت سوق الغاز المحلي
بالاستعداد لنقص محتمل بعد أن خفضت روسيا الإمدادات إلى أوروبا.
وقال مارتن هانسن، نائب المدير، "نحن في وضع خطير
، ساء بسبب انخفاض الإمدادات إلى سوق الغاز الأوروبية من روسيا، لهذا السبب، ومع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، نعلن تحذيرًا مبكرًا بالوضع الحالي".
وقالت الوكالة إن لديها خطة طوارئ لسد فجوة محتملة في الإمدادات، تشمل استغلال احتياطيات الطوارئ وتجميد الإمدادات لأكبر المستهلكين الصناعيين.
ووفقا للبيان طلبت الوكالة من الدنماركيين استخدام الكهرباء والماء الساخن "بقدر أقل بقليل".
يشار إلى أن بيانات رسمية كانت قد اكدت مؤخرا أن خزانات الغاز في الدنمارك ممتلئة بنسبة 75%.